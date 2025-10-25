Из крестьян в купцы: как предприниматель Ефим Грачев ткал свой успех

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX–XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».

Крепостной крестьянин Ефим Иванович Грачев (1743–1819) был крупным поставщиком тканей на московский рынок. Он относился к «капиталистым» крестьянам — тем, кто смог разбогатеть посредством ведения торговли. В 1761 году он унаследовал от своего отца Ивана Ивановича полотняную мануфактуру, основанную в конце 40-х годов в деревне Рылихе близ Иваново. Однако в то время крепостным было запрещено владеть имуществом, поэтому все пашни, сенокосы и 400 работников были приписаны не к Грачеву, а на имя графа Петра Борисовича Шереметева. Основой трудовых ресурсов предприятия были или крестьяне-оброчники, которые выплачивали помещикам платежи и считались вольнонаемными, или беспаспортные крестьяне, которые сбежали от своих хозяев и разыскивались. С наймом беспаспортных работников были связаны определенные риски: во время одной из проверок у Грачева обнаружили десять таких крепостных, за что он заплатил штраф в сто рублей.

Помимо ряда ограничений для крестьян-предпринимателей, Грачев выплачивал повышенный оброк Шереметеву — 552 рубля ежегодно, в то время как обычные вольнонаемные крестьяне платили помещикам в среднем от 5 до 8 рублей 35 копеек. Несмотря на это Шереметевы часто брали у крестьянина в долг. Однажды канцелярия Петра Борисовича совершила закупки на более чем три тысячи рублей грачевскими деньгами — на тот момент огромной суммой, — а его сын Николай Петрович в 1793 году занял у Ефима Ивановича десять тысяч рублей.

Грачевская мануфактура работала, используя в качестве сырья миткаль (полуфабрикат, на основе которого производят другие хлопчатобумажные ткани), а ее продукция поставлялась за пределы регионального рынка в крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург. В целом же полотняные фабрики XVIII века выпускали фламские ткани (грубые льняные полотна), равендук (сероватую шероховатую ткань из пеньки), коломенку (пеструю шерстяную ткань), скатертные и салфеточные полотна. По сравнению с обычными холстами, которые создавались крестьянами на дому, мануфактурные ткани получались плотнее и шире. Фламское полотно на холщевой подкладке использовали для создания летней военной формы, из равендука шили мелкие паруса, а коломенку пускали на одежду.

В 1795 году Грачев смог выкупиться на волю за 135 тысяч рублей, оставив свои фабрики и земли Николаю Петровичу Шереметеву. Предприниматель записался в московские купцы первой гильдии. По договоренности с графом, коммерсант взял в аренду бывшие в его владении предприятия. Укрепить свои позиции на рынке полотняной промышленности торговец смог, в том числе благодаря ограничениям поставок материалов из Англии в начале XIX века, так как зарубежный поставщик был главным конкурентом местных держателей мануфактур.

Постепенно Ефим Иванович и другие предприниматели Ивановской губернии стали основными поставщиками тканей на московский рынок. За большой вклад в российскую текстильную промышленность купец получил от императора Александра I золотую медаль на Андреевской ленте. Грачева уважало и духовенство — с 1809 года он был руководителем московских старообрядцев. А в 1812 году духовники доверили ему на хранение в Иваново капитал в два миллиона рублей. Впоследствии на деньги Грачева была открыта богадельня и построен храм. Купец также поддерживал светское образование, жертвуя крупные суммы на развитие Московского университета. Ивановский фабрикант Яков Гарелин вспоминал, что имя Грачева было включено в число благотворителей старейшего вуза страны.

Ефим Иванович преуспел и на управленческом поприще — он был выбран главой ивановской администрации, а его подпись стояла первой на распорядительных документах. Именем купца были названы несколько улиц Иванова в дореволюционное время. Его дом сохранился до наших дней — это самая старая усадьба в городе, выполненная в стиле классицизма.

Ефим Иванович занимался развитием своей фабрики 54 года. Наследницей его бизнеса стала дочь Варвара, она поддерживала производство 11 лет. После ее смерти в 1826 году дела перешли к внуку купца — Ивану Дмитриевичу Грачеву. Он с гордостью отзывался о семейном производстве:

«Отрабатываются товары в лучшем виде, как в доброте, ровно и прочности, не уступая противу немецких».

Стоимость аренды мануфактуры у Шереметевых на тот момент составляла 3,5 тысячи рублей в год. За эту сумму предприниматель получал 27 помещений для сушения и клеения бумаги, ткачества бумажных полотен, беления и крашения тканей, а также для проживания рабочих. В 1830 году Иван Дмитриевич умер, а четыре года спустя опекун его малолетних детей — купец Алексей Посылин — отказался от продолжения аренды фабрики.

Ефим Иванович Грачев был одним из людей своего времени, которые рискнули в непростых условиях развивать собственное дело. Он заплатил большую цену за свободу, но смог построить тканевую империю, которая переходила его потомкам и в общей сложности просуществовала 85 лет.