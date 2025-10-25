Какую роль мистика играла в жизни Булгакова

В Музее Михаила Булгакова в Москве открылась выставка «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах», которая повествует о знакомстве Михаила Афанасьевича с его третьей супругой, об их совместной жизни и о сохранении наследия Булгакова. Многие исследователи творчества писателя уверены, что именно она стала прообразом Маргариты. Кроме того, ранее музей и издательство АСТ представили переиздание романа «Мастер и Маргарита» в интерактивном формате. В интервью RT замдиректора музея кандидат филологических наук Иван Назаров объяснил, чем интересна выставка и новая версия книги и почему от экранизаций «Мастера и Маргариты» не стоит ожидать точного воспроизведения сюжета легендарного романа. Назаров также рассказал, какую роль играла мистика в жизни самого Булгакова, почему у него не было детей и как авторские права на его произведения стали предметом споров.

— «Мастер и Маргарита» остаётся самым популярным романом у россиян, он регулярно вдохновляет режиссёров театра и кино. Почему?

— Действительно, «Мастер и Маргарита» остаётся одним из популярнейших произведений отечественной и мировой литературы. Михаил Булгаков работал над романом с 1928 по 1940 год — за это время менялись структура книги, сюжет и образная система. «Мастер и Маргарита» известен своею интертекстуальностью: в романе множество прямых и скрытых цитат из произведений Гёте, Гоголя, Пушкина и многих других. Так, создавая образ Воланда, Булгаков опирался на значительное количество источников — и литературных, и научных. Известно, что Булгаков изучал монографию Михаила Орлова «История сношения человека с дьяволом».

При этом, несмотря на всю свою внутреннюю сложность, роман обладает лёгкой формой и обычно не вызывает у аудитории трудностей.

После выхода в свет в литературном журнале «Москва» в 1966—1967 годах роман почти сразу же обрёл триумфальный успех и в СССР, и за рубежом, он был переведён на несколько языков, в том числе немецкий, французский, итальянский.

— Недавно в Музее Михаила Булгакова прошла презентация издания романа «Мастер и Маргарита» в интерактивном формате с иллюстрациями художника Алексея Дмитриева. Какой аудитории адресована эта версия?

— Новая книга — не просто переиздание романа, а коллекционное издание, ориентированное на поклонников романа и ценителей полиграфического искусства. В издании нет полного текста произведения, но зато есть объёмные 3D-картинки, цитаты и фрагменты фраз из самых ярких глав, которые позволят прикоснуться к любимому тексту и представить, какой могла быть сцена на Патриарших или как выглядели герои бала Воланда. Кроме того, издание дополняет карта для прогулки по Москве — с ней можно совершить собственное путешествие по местам из романа.

— В «Мастере и Маргарите» множество автобиографических элементов. Можно ли говорить, что образ Мастера стал отчасти воплощением самого писателя?

— В образе Мастера в «Мастере и Маргарите» действительно присутствуют автобиографические черты Булгакова. Ещё в 1960—1970 годах литературоведы, исследовавшие творчество Михаила Афанасьевича, ввели термин «художественная автобиография». Есть в романе и отсылки к творчеству и личности Гоголя. Так, в одной из ранних редакций внешность Мастера напоминает Гоголя — герой обладает «острым птичьим носом», упоминается свисающий клок волос и другие характерные детали. Сожжение Мастером рукописи тоже напоминает о судьбе Гоголя. Однако Мастер — это всё-таки собирательный образ творца, художника.

— Так или иначе, но мистический флёр окружает и роман, и фигуру самого Булгакова до сих пор. Какие загадочные истории были в жизни самого писателя?

— Вокруг Булгакова и его творчества витает много загадок и совпадений. Сам он называл себя «мистическим писателем», но не объяснял, что именно имел в виду, оставляя простор для разных толкований. Само же слово «мистика» встречается в переписке Булгакова с современниками — именно так он характеризует ситуацию, когда в конце 1920-х годов к постановке была разрешена пьеса «Багровый остров». Одна из интересных «мистических» историй связана с пожаром в квартире Булгаковых в доме на Большой Пироговской улице в 1934 году. Тогда он диктовал своей жене, Елене Сергеевне, правки к сцене с пожаром в «нехорошей квартире» в «Мастере и Маргарите». Для многих это выглядело именно как мистическое совпадение, хотя, судя по записям в дневнике жены, возгорание произошло из-за неосторожности домработницы. Кстати, о жизни Елены Сергеевны у нас сейчас открыта выставка в квартире Михаила Булгакова на Большой Пироговской — «Елена Сергеевна. История жены писателя, рассказанная в пяти главах». На выставке среди прочего мы рассказываем и о случае с пожаром.

— Была ли у Михаила Булгакова склонность к мистицизму, суевериям?

— Булгаков действительно верил в приметы. Например, его первая жена, Татьяна Лаппа, вспоминала, что он был суеверен и придавал особое значение одной её вещице — браслетке. Булгаков брал её с собой, когда ему предстояло какое-то важное дело. Это был своего рода личный талисман. Согласно другому воспоминанию первой жены, Булгаков считал самой страшной клятвой — клятву смертью и что за её нарушение последует обязательное наказание. С другой стороны, он с иронией относился к мистике. Например, участвовал в спиритических сеансах, но лишь забавы ради.

— Когда выходит очередная экранизация «Мастера и Маргариты», обычно есть те, кто оценивает фильм прежде всего по тому, насколько точно он соответствует книге. Согласны ли вы с таким критерием?

— Это не совсем корректно. Каждый читатель видит «Мастера и Маргариту» по-своему, у всех собственное представление о персонажах и об атмосфере. Поэтому любые попытки визуализировать роман неизбежно вызывают споры. Например, в одной из недавних экранизаций образы Мастера и Маргариты максимально приближены к Булгакову и Елене Сергеевне. Это проявляется во фразах, заимствованных из их писем, дневников и биографий. И хотя такой приём может вызвать недоумение у зрителей, ждущих «буквального» экрана, мне кажется, он придаёт фильму глубину.

— Известно, что, когда постановки по произведениям Булгакова запретили в СССР и сам писатель был в отчаянном положении, ему позвонил лично Сталин и разрешил работать в театре. Почему? И как могла бы сложиться судьба Булгакова, если бы он всё-таки попросил тогда выпустить его за рубеж? Как думаете, был бы написан роман «Мастер и Маргарита»?

— По одной из версий, Сталина подтолкнуло к звонку самоубийство Маяковского, произошедшее за несколько дней до этого. Власти, вероятно, не хотели повторения трагедии и понимали, что ещё один громкий случай мог бы ударить по репутации советской системы. Что было бы, если бы он тогда выехал за границу? Вероятно, он бы стремился переехать в Париж, поскольку там жили его младшие братья — Николай и Иван Булгаковы. И сам Михаил Афанасьевич отличался любовью к французской культуре, творчеству Мольера. Кстати, было бы интересно, как мог бы измениться булгаковский роман «Жизнь господина де Мольера», если бы он работал над ним на родине драматурга. Это же касается и «Мастера и Маргариты». Полагаю, часть образной системы осталась бы узнаваемой — образ героя-творца и сильной героини, готовой отказаться от материальных благ ради любви, а часть сцен могли бы выглядеть иначе. В апреле 1935 года Булгаков побывал на знаменитом Весеннем фестивале в резиденции американского посла — исследователи полагают, что это сильно отразилось на сцене бала у сатаны. Думаю, что в случае эмиграции роман был бы написан, но он был бы совсем другим.

— Булгаков вылечился от зависимости от морфия. По одной из версий, в этом помогла ему первая жена, которая ежедневно уменьшала дозы вещества. Правда ли это?

— Да, по воспоминаниям Татьяны Лаппы, Булгаков начал употреблять морфий в 1917 году, когда работал земским врачом в Смоленской губернии. К нему привезли больного дифтерией ребёнка в тяжёлом состоянии, а тогда дифтерийные плёнки, скопившиеся в горле больного, врачи отсасывали с помощью специальной трубочки, рискуя и сами заразиться. После операции Булгаков решил перестраховаться и ввёл себе противодифтерийную сыворотку. Препарат вызвал тяжёлую аллергическую реакцию, и, чтобы снять симптомы, Булгаков применил морфин. Впоследствии у него развилось пристрастие. Булгаковы вернулись в Киев в марте 1918 года — там преодолеть зависимость ему помогли Татьяна Николаевна и его будущий отчим — врач Иван Павлович Воскресенский. По словам первой жены, «рефлекс пристрастия» удалось обмануть — она приносила Булгакову запаянные ампулы, в которых вместо морфия была дистиллированная вода.

— Какое заболевание стало причиной смерти Булгакова, смогли бы его вылечить сегодня?

— В конце лета 1939 года после запрета пьесы «Батум» у Булгакова резко ухудшилось самочувствие. Осенью того же года у него диагностировали нефросклероз — тяжёлое заболевание почек. От этого, кстати, умер и его отец Афанасий Иванович. Булгакову было отмерено ещё примерно полгода. Подробности о ходе болезни отразились как в дневниковых записях Елены Сергеевны, так и в медицинских документах, которые она сохранила. Сегодня у него был бы шанс выжить. Современная медицина располагает несколькими вариантами терапии этого заболевания. В 1930-е годы таких возможностей просто не было.

— Почему у Булгакова не было родных детей и кому сегодня принадлежат авторские права на его произведения? Недавно СМИ писали о споре по этому поводу между российскими деятелями культуры и внуком писателя Сергеем Шиловским. Кто прав в этом разбирательстве?