Обращение по фамилии: почему русских это так раздражает

Для русского уха фраза «Иванов, выйдите!» часто звучит как приговор. В то время как на Западе обращение по фамилии — норма делового общения, в России оно может быть воспринято как фамильярность или даже оскорбление. В чем же корни этой глубокой культурной разницы?

Школьный синдром: истоки негативной ассоциации

Психологическую основу этой неприязни закладывает школа. С первых дней учебы фамилия ассоциируется с ситуацией контроля, стресса и публичной оценки. Учитель, водя пальцем по журналу, произносит ее официально и холодно: «Петров, к доске!». Эти «тягостные мгновения», по мнению психологов, формируют стойкий условный рефлекс: звучание фамилии — предвестник неприятностей.

Этот опыт настолько глубоко впечатывается в подсознание, что даже во взрослом возрасте обращение по фамилии в поликлинике, банке или госучреждении может неосознанно вызывать чувство дискомфорта и ожидание негатива. Имя против фамилии: духовные корни и социальный этикет

Как отмечает председатель Общества православных педагогов Василий Семенцов, использование только фамилии — это «западническая» традиция. В русской культуре имя и отчество выполняют сакральную роль: имя (данное при крещении) связывает человека с небесным миром, а отчество — с земными корнями и родом.

Именно поэтому обращение по имени-отчеству в России — знак не просто формального уважения, а признания целостности личности. В западной традиции, где нет аналога отчеству, обращение «мистер Смит» стало универсальной нейтральной формой. В России же фраза «Гражданка Сидорова!» без имени и отчества долгое время была частью казенного, обезличенного языка бюрократии.

В интернете можно найти множество высказываний пользователей на тему использования фамилии без имени и отчества. И практически всегда это связывается с неприятными ассоциациями. Существует устойчивое убеждение в том, что называть людей исключительно по фамилии просто не вежливо, потому что не фамилия, а имя наполнено наиболее приятным для человека звучанием.

«По имени нас зовет мама с самого раннего детства, имя, а не фамилия, первое, что человек ассоциирует с самим собой, – пишет одна из посетительниц форума. – Когда нас называют по имени, мы интуитивно лучше относимся к человеку, слушаем внимательнее, общаемся продуктивнее».

В «Толковом словаре русского речевого этикета» (2004 г.), составленном Анатолием Балакаем, указывается несколько случаев наиболее приемлемого употребления фамилии. Первый – в качестве формы дружеского обращения к знакомому, приятелю, родственнику. Такое обращение носит слегка ироничный тон. Например, жена вполне может заметить мужу: «Ты, Колесников, сегодня в ударе». Иногда в таком обращении может чувствоваться легкое раздражение: «Сурков, починишь ли ты в конце концов эту дверь!?».

А вот при отсутствии близких отношений подобное обращение будет уже фамильярным. Вспомним булгаковское «Собачье сердце»:

«Борменталь!», – позвал доктора Шариков. «Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте!» – отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Следующий вариант, который называет Балакай, – это форма официального обращения к равному или низшему по положению лицу, где перед фамилией употребляются слова «господин», «госпожа», «мсье», «мадам» и т. п, а также сочетание фамилии со званием или должностью: «профессор Преображенский», «генерал Скобелев». При этом ученый замечает, что «официальное обращение только по фамилии малоупотребительно и допустимо лишь в случаях, когда между собеседниками сложились деловые доброжелательные отношения».

Немаловажную роль в обращении играет и благозвучность фамилии. Многие задают своим коллегам по работе один и тот же вопрос:

«Почему вы называете меня не по имени, а по фамилии» и получают на это приблизительно одинаковый ответ: «Потому, что вашу фамилию не только приятно слышать, но и произносить».

Но бывают и обратные случаи, когда произнесение фамилии может быть неловким для всех. Как бы человек не относился к своей фамилии, он вынужден признать, что именно она является одним из главных идентификаторов его личности. Когда он сидит за школьной скамьей или в студенческой аудитории, когда проходит службу в армии или находится на заседании суда, когда ждет выписки жены из роддома или заказывает столик в ресторане – он должен быть готов услышать свою фамилию.