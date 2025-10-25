«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой». Любовная история Карлы Бруни

Сладкая жизнь Карлы Бруни, полная романов, скандалов и роскоши, внезапно омрачилась. Ее муж, бывший президент Франции Николя Саркози, стал первым с военных времен лидером страны, оказавшимся за решеткой. Она сейчас тоже под прицелом правосудия — ей вменяют сговор с целью воспрепятствовать правосудию в деле мужа. Бруни, в свою очередь, все обвинения отрицает и продолжает вести привычный образ жизни богатой аристократки, которой подают бокал розе из собственной винодельни на завтрак. О любовных драмах, политических интригах, блистательной карьере и несметном богатстве бывшей первой леди Франции — в материале «Ленты.ру».

На узкой аллее у особняка в 16-м округе Парижа грянул государственный гимн. Под вспышки камер бывший президент Франции Николя Саркози подошел к ожидавший его машине, чтобы отправиться в печально известную тюрьму La Santé отбывать пятилетний срок. Его сопровождала жена, 57-летняя Карла Бруни, — как всегда ослепительно красивая и спокойная, будто появилась на очередном светском рауте. Она держала мужа за руку и на прощание подарила ему нежный поцелуй.

Казалось, Карла ничуть не встревожена — будто провожает мужа не за решетку, а в офис Елисейского дворца. Она улыбнулась публике, спрятав эмоции за большими солнечными очками.

«Предпочитаю полигамию»

Карла Бруни родилась в богатой семье индустриального магната в Турине и с детства купалась в роскоши: жила в огромном особняке, училась в элитном швейцарском пансионе, увлекалась искусством. Девушка мечтала стать архитектором, однако в 19 лет бросила Сорбонну и подписала контракт с модельным агентством.

Взлет карьеры оказался стремительным. Уже в начале 1990-х годов Бруни входила в двадцатку самых высокооплачиваемых моделей мира, зарабатывая около пяти миллионов фунтов стерлингов в год и мелькая на обложках глянцевых журналов. Ее холодная красота и аристократические корни сочетались с дерзким характером и притягивали к ней самых богатых и знаменитых мужчин того времени.

В молодости Карлу привлекали рок-легенды. Сначала она завела роман с гитаристом Эриком Клэптоном, а вскоре он познакомил ее со своим другом Миком Джаггером — и пожалел об этом. 22-летняя модель увлекла лидера Rolling Stones, который тогда был женат на Джерри Холл и только недавно стал отцом.

Связь Карлы и Джаггера стала громким скандалом.

«Я выплакала все глаза, когда Мик сбежал к Карле. Меня тошнило. Это было непростительно», — признавалась Холл.

Она вспоминала, как однажды перехватила любовную записку и позвонила разлучнице с требованием оставить ее мужа в покое, но та лишь пожала плечами. Вместо этого Карла отправила Джаггеру факс с обещанием встретиться с ним на гастролях в Лас-Вегасе.

Не меньший ажиотаж вызывали и другие романы модели. В прессе обсуждали ее отношения с голливудским актером Кевином Костнером и французским политиком Лораном Фабиусом, связь с которым окрестили одним из ее «коротких, но страстных» увлечений.

«Когда моя сестра кого-то хочет, она просто его берет», — Валерия Бруни-Тедески, актриса, сестра Карлы Бруни

Однако особенно громкой стала история с издателем Жан-Полем Энтовеном. Бруни жила с Энтовеном в гражданском браке, но завела роман с его сыном, молодым философом Рафаэлем, а тот ради Карлы ушел от жены — писательницы Жюстин Леви, дочери знаменитого философа. Жюстин отомстила сопернице пером, выпустив роман «Ничего серьезного», в котором назвала соперницу «богомолом с улыбкой Терминатора».

Бруни никогда не стыдилась бурной личной жизни. Напротив, она ею гордилась. «Дело не в том, что у меня много любовников. Просто я их никогда не скрываю. Это совсем другое, — откровенничала она. — Я ни о чем не жалею. Со всеми бывшими у меня хорошие отношения. Иногда я даже становлюсь крестной их детей. Я всегда дружу с женами своих бывших мужчин».

В 2007 году, накануне встречи с будущим мужем, Бруни цинично признавалась французскому журналу Madame Figaro: «Мне очень скучно быть моногамной. Предпочитаю полигамию». Эта фраза, появившаяся во всех газетах, окончательно утвердила ее в образе роковой женщины. Но для модели эпатаж стал частью имиджа и надежным способом привлекать внимание к своей персоне.

«Может, мне оформить подписку на скандалы? Раз в год — всякий раз, когда мои модельные ставки падают. Интересно, кого я выберу в следующем сезоне?» — Карла Бруни.

Карла Бруни рано познала цену подобной славы. Еще в 24 года, пережив череду любовных драм, которые моментально попадали в таблоиды, Бруни отметила, что популярность — это «нож о двух лезвиях».

«С одной стороны, шумиха приносит мне больше работы и денег, с другой — она ранит», — рассуждала она в интервью Vanity Fair.

«Моему поколению феминизм не нужен»

На пике модельной карьеры Карла внезапно оставила подиум ради новой страсти. В 1997 году она решила посвятить себя поэзии и игре на гитаре. Ее дебютный акустический альбом Quelqu’un m’a dit («Кто-то мне сказал»), вышедший в 2002-м, произвел фурор не только во Франции, но и за ее пределами. Хрипловатый голос Бруни и тексты о любовных разочарованиях покорили фанатов, и пластинка разошлась тиражом около двух миллионов экземпляров.

Карла Бруни не боялась раскрывать глубоко личные переживания в своих песнях. Например, композицию Raphael она посвятила тому самому Рафаэлю Энтовену, от которого родила сына Орельена.

Пресса же смаковала каждый намек. Так, в 2013 году в альбом Little French Songs вошел трек Le Pingouin («Пингвин»), который расценили как выпад в адрес преемника ее мужа, президента-социалиста Франсуа Олланда.

«Мой пингвин не имеет имени, он настолько невыразителен», — пела Карла.

В тексте язвительно описывался некий самодовольный коротышка, и вся страна догадывалась, кого именно имела в виду бывшая первая леди.

Карла эпатировала публику и резкими суждениями в интервью — особенно если речь шла о женщинах и семье. Самой знаменитой стала ее тирада о феминизме.

«Моему поколению феминизм не нужен. Пионеры уже сделали свое дело... Я вообще не активная феминистка. Напротив, я буржуа. Обожаю семейную жизнь, люблю каждый день заниматься одними и теми же домашними делами», — заявила она в 2012 году — вскоре после того, как покинула Елисейский дворец.

Эти слова вызвали волну возмущения. Французские журналисты заговорили о синдроме Марии-Антуанетты у мадам Бруни — мол, живет в роскоши и не замечает реальных проблем. Карла пыталась оправдаться, уверяя, что ее слова вырвали из контекста. В действительности она не особенно переживала по этому поводу и продолжала прямо высказывать свое мнение.

Например, 1991 году, когда американские таблоиды написали о миллиардере Дональде Трампе, который якобы бросил свою невесту Марлу Мейплс ради «итальянской бомбы» Карлы Бруни. Тогда Трамп публично намекал на связь с моделью, но Карла ее резко опровергла.

«Ничего у нас не было. Ни-че-го! Понятия не имею, что у него щелкнуло в голове. Видимо, постоянная жажда пиара… Это было по-настоящему мерзко, потому что создало мне репутацию женщины, бегающей за женатыми мужчинами», — заявила она.

Спустя годы, когда Трамп стал президентом США, Бруни рассказывала, что политик грозился подать на нее в суд за публичное отрицание их романа.

«Он прислал мне записку: "Как вы могли так сказать? Я на вас в суд подам!" — вспоминала Бруни. — А я отправила ему в ответ: "Ну что ж, вперед, подавайте!"»

Столь же легко Бруни относилась и к другим щекотливым эпизодам своей биографии. Ее не смутила даже откровенная фотография, которая всплыла в прессе, когда она уже стала первой леди. В 2008 году британский таблоид опубликовал старый снимок обнаженной модели — прямо в день ее официального визита к королеве Елизавете II. Французов охватил ужас, но мадам Саркози только усмехнулась.

«Честно говоря, я была даже рада. Ведь на той фотографии мне 24, и я там в прекрасной форме! Приятно увидеть такое, когда тебе уже 39», — парировала она.

«Они с Саркози — хищники»

Николя Саркози супермодель встретила в ноябре 2007 года — он как раз только что развелся со второй женой Сесилией Сиганер-Альбенис.

«Я хочу мужчину с ядерной кнопкой», — пошутила тогда Бруни в разговоре с подругой, увидев Саркози по телевизору, и вскоре они оказались за одним столиком на вечеринке.

Политик говорил с Карлой весь вечер, а затем проводил ее до дома. Уже через два месяца они тайно поженились — менее чем через год после того, как Саркози стал президентом Франции.

Эта свадьба стала сенсацией для всего мира: консервативный лидер женился на девушке со скандальным прошлым. Во время первого государственного визита в Великобританию в марте 2008-го Карла появилась на публике в элегантном серо-голубом костюме Dior и шляпке. The New York Times и The Telegraph Жаклин Кеннеди, то с принцессой Дианой.

«Они думали, я приеду и устрою провокацию — с моей-то репутацией. Но я изучила, как надо себя вести с королевой, и постаралась сделать это безупречно», — похвасталась Бруни.

И действительно, она идеально сыграла роль первой леди и заставила лондонскую прессу восхищаться ее манерами и стилем.

Во Франции, однако, президентская семья столкнулась с волной критики. Еще в начале правления за любовь к роскоши пресса окрестила Саркози «президентом блеска» (président bling-bling). Появление в Елисейском дворце с бывшей супермоделью эту репутацию укрепило.

Особое недовольство вызвали траты на имидж первой леди. В 2013 году вскрылось, что на создание и поддержание официального сайта фонда Карлы Бруни из госказны ушло 410 тысяч евро, хотя веб-эксперты подсчитали, что подобный портал можно было сделать и за 10 тысяч. Больше 50 тысяч граждан страны подписали петицию с требованием, чтобы Бруни вернула деньги налогоплательщиков. Но канцелярия оправдалась тем, что сайт продвигал благотворительные проекты и весь контент оплачивался из частных средств фонда.

Затем всплыли и другие расходы Елисейского дворца. Выяснилось, что офис первой леди содержал восемь штатных сотрудников с общим окладом в 36 448 евро в месяц — вдвое больше, чем штат преемницы Бруни Валери Триервейлер при новом президенте Олланде.

Профсоюзы Air France негодовали, что после ухода мужа Карла продолжала бесплатно летать бизнес-классом — ей оплатили билет до Нью-Йорка и 500 евро сборов для поездки в США, где она презентовала свой альбом.

Карла уверяла, что на самом деле они с мужем — «скромные люди» с простыми вкусами. Но это еще больше провоцировало публику. Французы откровенно смеялись над тем, как «скромный» Саркози устроил Карле пышный праздник в честь ее 40-летия и подарил ей кольцо Dior с розовым бриллиантом за 20 тысяч евро. Да и сама Бруни, по их мнению, никогда не стеснялась своего образа жизни. Она продолжала ходить на показы высокой моды, блистать в дорогих нарядах и давать откровенные интервью.

В итоге к концу президентского срока Саркози Карлу Бруни стали воспринимать как олицетворение эпохи показного гламура, которая наконец завершилась благодаря приходу Олланда.

Но многие французские знаменитости ее обожали несмотря ни на что. Например, знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд, близко знакомый с Бруни со времен ее модельной юности.

«Она — женщина с воображением, умом и образованием. Карла знает, как себя вести, говорит на нескольких языках. Другим женам глав государств, должно быть, неловко находиться рядом с таким прекрасным созданием, которое может надеть что угодно и блестяще поддержать разговор, — рассуждал он о первой леди Франции. — Они с Саркози — хищники, охотники, которые встретили друг друга. И это здорово. Он покорил много женщин, а она была настоящей соблазнительницей. Когда таки люди сходятся, из этого получается нечто хорошее».

«Это моя версия рая»

Сегодня роскошный образ жизни Карлы Бруни по-прежнему приковывает внимание общественности. Известно, что она является ценительницей дорогих вин и шампанского — модель не раз признавалась, что на завтрак предпочитает бокал розового брюта. Более того, в 2020 году чета Саркози приобрела замок XVIII века в Провансе — Château d’Estoublon с виноградниками. На 750 акрах земли они производят собственное розе под маркой Roseblood d’Estoublon и лично дегустируют каждую партию.

«Этот замок — волшебное место с невероятной энергетикой. Это моя версия райского сада», — Vogue.

Недвижимость Саркози-Бруни тоже часто становится предметом обсуждения. Вместо официальной резиденции в Елисейском дворце супруги предпочли жить в личном особняке Карлы со старинной мебелью и предметами современного искусства в элитном поселке на западе Парижа.

В 2012 году, после того, как Саркози проиграл на выборах, туда нагрянула полиция и провела обыск в рамках расследования по обвинению в нелегальном финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Бруни и Саркози дома не оказалось — они как раз отдыхали в Квебеке. Однако после этого Саркози отошел от большой политики, а его жена вернулась к музыке и светской жизни.

Сегодня Бруни гастролирует с песнями, блистает на красных ковровых дорожках, публикует в соцсетях фотографии в бриллиантах и кутюрных платьях на борту яхт и частных джетов. Она регулярно делится с подписчиками снимками из путешествий, будь то круиз в Сен-Тропе, бал в Венеции или модный показ в Париже. Карла обеспечила себя задолго до того, как стала женой президента, поэтому, несмотря на последние события, находится в полной финансовой безопасности.

Впервые за 17 лет брака Саркози и Бруни будут надолго разлучены. Пока французская пресса гадает, планирует ли бывшая первая леди навещать супруга в тюрьме, личный биограф Карлы уверяет, что она намерена приходить к нему каждый день. К счастью, тюрьма La Santé находится совсем недалеко от ее дома в модном районе Монпарнас.