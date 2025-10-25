Какой документ о Берии предоставили Хрущеву после расстрела министра

Всего через несколько недель после расстрела Лаврентия Берии в декабре 1953 года генеральный прокурор СССР Роман Руденко направил Никите Хрущеву секретный документ, способный переписать целый пласт биографии опального маршала. В записке утверждалось: у всесильного министра был почти полный тезка. Но был ли этот «двойник» реальным человеком или хитрой политической интригой?

© globallookpress

Секретная записка Руденко

В январе 1954 года, как свидетельствует историк Борис Соколов, Руденко сообщил Хрущеву шокирующую находку. В архивах был обнаружен другой Лаврентий Берия — Игнатьевич. Согласно документам, этот человек в 1919 году участвовал в вооруженном восстании в Сухуми и был приговорен к каторжным работам. Именно за него, а не за будущего наркома, в 1920 году ходатайствовал Сергей Киров, требуя от меньшевистского правительства Грузии освободить арестованных.

Этим открытием Руденко разоблачал фальсификацию, совершенную в 1940 году Всеволодом Меркуловым — ближайшим соратником Берии. В своем биографическом очерке Меркулов приписал героическую историю ареста и заступничества Кирова Лаврентию Павловичу, чтобы создать ему репутацию старого революционера.

Был ли двойник?

Этот документ, текст которого приведен в сборнике Олега Мозохина «Дело Лаврентия Берии», представляет большой интерес для исследователей. Многие считают, что никакого Лаврентия Игнатьевича Берии никогда не существовало, он был попросту выдуман. Дело в том, что ноту уже ставшего «сакральным» Сергея Кирова необходимо было продолжать тиражировать. Для того, чтобы делать это уже после расстрела Берии, необходимо было вымарать его фамилию. Но изобрести «двойника» оказалось легче.

Примечательно, что сам Лаврентий Берия никогда не скрывал, что находился Кутаисской тюрьме. В своей автобиографии Лаврентий Павлович писал, что задержали его еще в Тифлисе. Оттуда Берию выпустили с условием покинуть Грузию. Но будущий нарком остался под чужой фамилией и поступил на службу к Кирову, который за него хлопотал. Впоследствии Лаврентия Павловича все-таки поймали и посадили в тюрьму в Кутаиси. Правда, в тот раз Берию, по его же словам, отправили этапом в Азербайджан благодаря голодовке политических заключенных.