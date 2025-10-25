45-я бригада ВДВ: на что способен лучший российский войсковой спецназ

В Воздушно-десантных войсках России существует элитное подразделение, бойцов которого называют «крылатым спецназом». 45-я отдельная бригада специального назначения ВДВ — это соединение, чьи операции редко попадают в новостные сводки, но чьи результаты говорят сами за себя.

География подвигов

Сформированная в 1994 году, бригада практически сразу вступила в бой. Ее бойцы прошли через обе чеченские кампании, где, по данным Минобороны, ими было уничтожено более 700 боевиков, ранено около 1500 и взято в плен свыше 120 участников незаконных вооруженных формирований.

В 2008 году во время операции по принуждению Грузии к миру два разведотряда бригады провели блестящую операцию, в ходе которой было потоплено 6 грузинских военных катеров и захвачены значительные трофеи, включая зенитные комплексы и бронетехнику.

Элита внутри элиты

Попасть в бригаду могут лишь единицы. Как рассказали анонимно офицеры соединения журналистам телеканала «Звезда», нормативы и требования здесь значительно выше, чем в других частях ВДВ.

Десантники-спецназовцы больше, чем кто-либо из военнослужащих других родов войск, расходуют боеприпасы – в каждом боевом выходе непременно проводятся стрельбы. Командование полка подобную практику только поощряет, полагая, что чем чаще десантник-разведчик будет стрелять, тем результативнее он сработает в реальных боевых условиях. На вооружении бригады наисовременнейшая бронетехника и самые последние образцы специального снаряжения. Спецназовцы бригады наблюдают за районами вылазки с помощью отечественных беспилотников. Еще одна отдельная группа специально подготовленных десантников имеет навыки точечной высадки с помощью уникальных парашютных систем «Арбалет-2» – «арбалетчики» на таких устройствах способны приземлиться в квадрат с точностью до полуметра и с ходу вступить в бой.

Русский Рэмбо

За все время существования бригады спецназа порядка 2 тысяч его солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями. Описывая биографию одного из самых известных ветеранов 45-й бригады спецназа ВДВ – Героя России Анатолия Лебедя, информагентство РИА-Новости отмечало его богатое боевое прошлое. В качестве бортового техника Ми-8 Лебедь полтора года служил в Афганистане, в середине 90-х добровольцем пошел воевать за сербов, участвовал в Косовской войне как солдат югославской армии. В конце 1999 года добровольцем полетел в Махачкалу, предварительно на свои деньги купив военную экипировку – хотел защищать Дагестан от боевиков. История этого знаменитого русского офицера достойна отдельного материала, который вы можете найти на нашем сайте.

«Вызываю огонь на себя»

Еще один Герой России, офицер-спецназовец подполковник Андрей Непряхин также отправился воевать на Северный Кавказ в 1999 году добровольцем. Он на тот момент был уволен из рядов ВС РФ в запас, но добился восстановления. Назначенный замкомбата 45-го опСпН, Андрей Непряхин неоднократно в составе разведгруппы совершал удачные рейды по тылам боевиков – после их вылазок уничтожались укрепленные пункты бандформирований, да и сами разведчики только за декабрь 1999 года сожгли 4 автоцистерны с нефтепродуктами и уничтожили свыше 30 боевиков. Десантники же потерь не имели.

При ночной разведке высоты в районе селения Зандак (Ножай-Юртовский район Чечни) Андрей Непряхин хитростью выманил боевиков из этого укрепленного объекта – по нему отработала артиллерия, бандиты ушли. Но Непряхин знал – через пару часов они вернутся. Разведгруппа взобралась на высоту с хорошо оборудованными и замаскированными позициями. Там было обнаружено много оружия и взрывчатки.

Спецназовцы вступили в неравный бой с вернувшимися на высоту боевиками, Непряхин получил ранение в живот (стрелявшего в него боевика десантник уложил из своего ТТ). В конце концов, командир разведгруппы вызвал по рации огонь на себя. В итоге разведчики вышли из четырехчасового боя, не потеряв никого убитыми. Перенеся несколько операций, гвардии подполковник Андрей Непряхин выжил и был удостоен звания Героя РФ.