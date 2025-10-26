Творец авиационной эпохи: 100 лет назад родился авиаконструктор Новожилов

В этом году, 27 октября, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского авиаконструктора, дважды Героя Социалистического Труда, академика РАН Генриха Васильевича Новожилова. Он руководил авиационным КБ Ильюшина и проектировал гражданские авиалайнеры и военно-транспортные самолеты на пике авиационной мощи СССР. К сожалению, ему пришлось увидеть и разгром авиационной отрасли в 90-е годы. При этом он делал все, чтобы этот крах не стал необратимым.

Чтобы составить себе приблизительное представление о роли Генриха Васильевича для отечественной авиации, стоит вспомнить, что сегодня одно его детище – тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД составляет основу парка российской военно-транспортной авиации, а другой рожденный под его руководством самолет – пассажирский широкофюзеляжный Ил-96-300 является бортом №1, возит по миру президента нашей страны.

Авиационные качели

СССР без сомнения был великой авиационной державой. Вот лишь один факт: в 1971 году самолет Ил-76, за создание которого Новожилов был первый раз удостоен звания Героя Соцтруда, совершил свой первый полет. В 1975 году самолет принят на вооружение. За несколько лет на Ташкентском авиазаводе построено свыше 950 таких самолетов, предназначенных, в частности, для повышения мобильности российских ракетных войск и Воздушно-десантных войск. Для сравнения: сегодня мы радуемся, когда в год производим в Ульяновске современную реинкарнацию Ил-76 – самолет Ил-76МД-90А в количестве 1-2 машины.

Такая же грустная статистика в области производства гражданских лайнеров. Сегодня оно у нас штучное. Производство нескольких десятков самолетов в год – пока только в планах. И это при том, что американский «Боинг», европейский «Эрбас», канадский «Бомбардье» и бразильский «Эмбрайер» выпускают сотни самолетов в год.

Специалисты помнят, как мы доходили до жизни такой. Руководителей авиационной отрасли в 90-е годы Егор Гайдар учил: не надо нам строить самолеты, у нас есть нефть и газ, мы всегда можем эти самолеты купить. Вот посмотрите, говаривал Гайдар, Япония не строит самолеты и прекрасно себя чувствует.

Япония, конечно, очень хороший авиационный пример, правда, не в том смысле, в котором любил ее упоминать Гайдар. Дело в том, что перед Второй мировой войной Япония обладала мощным авиастроением, строила сотни самолетов. Достаточно вспомнить Перл-Харбор, где японские истребители и бомбардировщики разгромили флот США. Но по итогам Второй мировой войны проигравшей милитаристской Японии было запрещено строить самолеты. Быстро были утрачены авиационные научные и конструкторские школы, кадры, и в результате японский авиапром накрылся медным тазом. Сегодня в японской индустрии авиационный сегмент практически отсутствует. Российский авиапром в 90-е годы уверенно и добровольно шел по этому же пути, и только каким-то чудом избежал японского «харакири».

И «Боинг», и «Эрбас» использовали любые, в том числе самые низкие методы лоббирования своей продукции на российском авиационном рынке. Российские самолеты, в том числе Ил-80, Ил-86, Ил-96 всячески шельмовали, обвиняли в отсталости, неэффективности, недостаточной безопасности. Авиакомпании массово отказывались от отечественных «Илов» и «Ту». Государство в 90-е годы полностью отказалось от финансирования разработки новой авиатехники. Все дело шло к потере авиационной независимости России в области гражданского авиастроения.

По авиационным КБ и опытным заводам прошлись катком чубайсовской приватизации. Если кто-то хочет увидеть наглядный пример низведения отечественной авиационной конструкторской школы в тартарары, может съездить, например, на набережную Туполева в Москве и посмотреть, что осталось от некогда обширного туполевского авиационного городка, где были созданы проекты гражданских Ту-104, Ту-134, Ту-144 (серхзвукового пассажирского), Ту-154 и ракетоносцев Ту-22, Ту-95, Ту-160. На том месте сегодня жилой комплекс многоэтажек. Эхо той самой логики: «зачем нам самолеты, если будет надо – купим».

Фирма Ильюшина, которой в то время руководил Генрих Васильевич, не стала исключением. Более того, после развала СССР она лишилась основной производственной площадки по выпуску ильюшинских самолетов, в том числе Ил-76. Ташкентское авиационное производственное объединение имени В.П.Чкалова в Узбекистане перепрофилировалось в производителя сельхозтехники. Производственной кооперации ильюшинцев был нанесен мощнейший удар.

Выход нашли в переносе производства «Илов» в Ульяновск, на авиазавод, построенный в советское время для выпуска Ан-124 «Руслан». Выпуск Ил-96 и Ил-114 сохранился в Воронеже, правда, значительно сократился, в сравнении с советским временем.

После 2014-го, и особенно после начала СВО в 2022 году Запад пустил в ход авиационный шантаж, запретив поставлять в Россию «боинги» и «эрбаси» и запчасти. Это был серьезный удар «поддых» для тех российских авиафирм, которые хвастались «тесной международной кооперацией» и обилием импортных запчастей в российских гражданских самолетах. Тот же «Сухой суперджет-100» почти на 90 процентов состоял из импортных комплектующих, в основном французских. Среднемагистральный МС-21 (бывший Як-242) презентовался с иностранными двигателями и импортным авиационным оборудованием. Доля зарубежных комплектующих была чуть ниже, чем у «Суперджета», но тоже немалая – 50-60%.

Авиационные санкции Запада вынудили задуматься об импортозамещении, и здесь, проявилась еще одна провидческая особенность генерального конструктора Генриха Новожилова. Его самолеты никогда не страдали импортозависимостью. Вот как об этом в интервью военному писателю Алексею Суконкину рассказал один из соратников Генриха Васильевича, зампред научно-технического совета компании «Ил» Николай Таликов: «Наше предприятие в малой степени затронули санкции западных стран, которые в той или иной степени вводились против России в прошлом и особенно в последнее время. В этом заслуга и предвидение прежних руководителей нашего ОКБ (Сергея Владимировича Ильюшина и Генриха Васильевича Новожилова), которые исповедовали принцип опоры только на собственные силы и возможности отечественной авиационной промышленности».

В конструкции «ильюшинских» самолетов относительно небольшой процент западного оборудования и материалов. Так, в Ил-96-300 из 5 тысяч наименований готовых изделий лишь 50 - иностранного производства. А в самолете Ил-114 их только 20 из примерно 4,5 тысяч. Согласитесь, с таких стартовых позиций легче решать задачу импортозамещения.

Приметы

Авиаторы народ суеверный, верят в приметы, в добрые и недобрые знаки. К примеру, ни в одной авиационной эскадрилье вы не найдете самолет с бортовым номером 13. После №12 сразу идет №14.

Об одной «мистической цифре», которая преследует ильюшинцев, рассказал в одном из интервью Николай Таликов. Она связана с катастрофами опытных самолетов ильюшинского КБ. Первая катастрофа с опытным пассажирским самолетом Ил-62 случилась в 1965 году, тогда погибло десять человек. Вторая произошла в 1993 году со вторым опытным Ил-114, погибли пять человек. 17 августа 2021 года погиб первый опытный легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с экипажем из трех человек. Интервал трагедий - 28 лет: 1965, 1993, 2021 годы.

С именем Новожилова связывают одно неписанное правило ильюшинского КБ. О нем рассказал Алексей Рогозин, один из бывших руководителей «Ила», возглавлявший фирму «Ил» после смерти в 2019 году Генриха Васильевича:

«Традицию ввёл более 50 лет назад Генрих Новожилов, в то время генеральный конструктор ОКБ Ильюшина, поставив свою подпись в полётном листе транспортного самолета Ил-76 на капоте служебного автомобиля. Тот взлёт прошёл успешно, и такое подписание стало доброй ильюшинской традицией».

Так, в марте 2024 года полётный лист на первый полёт Ил-114-300 (эти самолеты призваны заменить старенькие Ан-24, построенные на украинских авиазаводах) был подписан на капоте чёрной «Волги». А до этого так же на капоте «Волги» подписывали разрешение на первый полет Ил-96-400М. Жаль, конечно, что такие «премьеры» сегодня у ильюшинской фирмы - большая редкость. Но кто знает, может, западные санкции придадут новый импульс развитию гражданского и военного самолетостроения, и новых «Илов» будет все больше.

Генрих Васильевич оставил после себя не только флот красивых и мощных самолетов, но и очень ценные мемуары, в том числе о своем учителе Сергее Владимировиче Ильюшине, Вот уж что стоило бы сделать обязательными к прочтению будущим авиационным инженерами и конструкторам. Вот лишь несколько цитат из его книги «О себе и самолетах».

«…С.В.Ильюшин считал полезным, чтобы конструктор не только по чертежам, но, как говорят, на ощупь мог изучить агрегат, который он установит в проектируемой системе. …Первое, о чем рассказал нам Сергей Владимирович, касалось конструкторского бюро и тематики работы, связанной с выполнением заказов ВВС. Он коротко, но емко и убедительно рассказал о сохранении государственной тайны: «Вы в процессе работы узнаете много о вооружении, будете использовать секретные материалы. Запомните, что все это никогда не должно выйти за пределы предприятия». Я навсегда запомнил его фразу, которой он закончил беседу: «самое страшное, если летчик идет в бой, а противник знает слабые стороны и возможности Вашего самолета — бой проигран».

«…В 1948 году были закрыты некоторые конструкторские бюро, не берусь их перечислять. Одно из них занималось созданием «бесхвосток» — самолет летающее крыло. Мы спросили у С. В. Ильюшина, почему это было сделано? Он задумался на минуту и ответил: «Ребятушки (или товарищи — не помню), обычная схема самолета еще далеко себя не исчерпала. Думаю, что на ваш век этой схемы хватит, а задача состоит в том, чтобы реализовать то, над чем мы работаем». Не вдаваясь в детали развития разных типов самолетов, можно сказать, что в отношении пассажирских машин Сергей Владимирович оказался прав. Ему было присуще умение предвидеть будущее».

Память

Генриха Васильевича не стало в апреле 2019 года. В день похорон, 7 мая, проститься с последним великим авиаконструктором нашей страны пришли сотни людей, Когда прозвучал залп почетного караула, над местом прощания на малой высоте пролетела тройка красавцев – тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. Таким образом летчики военно-транспортной авиации отдали дань памяти великому конструктору.

Вот как отозвались на его уход те, кто в полной мере осознавал вклад Генриха Васильевича в отечественное авиастроение.

«На 94-м году жизни скончался Генрих Васильевич Новожилов, последний оставшийся в живых из плеяды великих генеральных конструкторов, соединявших в себе качества авиационных инженеров с управленческими талантами». Ресурс «Адекват Z».

3 февраля 2021 года на территории Ульяновского авиазавода состоялась торжественная церемония присвоения тяжелому транспортному самолету Ил-76МД-90А почетного имени заслуженного авиаконструктора Генриха Васильевича Новожилова. Вспоминая великого авиаконструктора, командующий военно-транспортной авиации Владимир Бенедиктов сказал:

«Символично, что на одном из новых самолетов написано имя величайшего авиаконструктора современности, дважды Героя Социалистического Труда, уважаемого Генриха Васильевича Новожилова. Летчики военно-транспортной авиации с особой благодарностью вспоминают Генриха Васильевича. Ведь именно благодаря его знаниям, труду, настойчивости мы сегодня поднимаем в небо самолеты, которые способны выполнять не только военные, но и другие, гуманитарные миссии, направленные на спасение жизней людей в различных чрезвычайных ситуациях. Военно-транспортная авиация высоко ценит оказанную честь летать на данном типе самолетов и будет вносить свой посильный вклад в дело обороноспособности нашей Родины».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозовтак так отозвался о великом конструкторе: «Благодарная Россия помнит имена своих выдающихся сыновей. И мы рады, что отныне в составе 235-го военно-транспортного авиационного полка будет нести службу новый, суперсовременный самолёт «Генрих Новожилов». Убежден, что он будет верно служить России. Точно так же, как верно, с огромным достоинством служил своей Великой Родине человек, имя которого ему присвоено».