Почему драгоценные звезды сняли с башен Кремля

Окончательно одержать победу над самодержавием в России большевикам удалось лишь через 18 лет после революции. В октябре 1935-го столица СССР рассталась, наконец с последним «довлеющим» над ней символом прежней власти. Вместо двуглавых царских орлов на кремлевских башнях установили пятиконечные звезды.

«Совет Народных Комиссаров СССР, ЦК ВКП(б) решили 7 ноября 1935 года снять 4 орла, находящиеся на Спасской, Никольской, Боровицкой, Троицкой башнях Кремлевской стены, и два орла со здания Исторического музея. К тому же сроку решено установить на указанных 4 башнях Кремля пятиконечную звезду с серпом и молотом».

Это официальное сообщение опубликовали еще 23 августа, когда был подписан в высших инстанциях республики документ, содержащий такое решение.

Последующие два месяца ушли на подготовку очень непростой операции

Эскизы четырех огромных звезд выполнил известный художник-декоратор Федор Федоровский. Конечно же утверждал их сам Иосиф Виссарионович.

По замыслу автора «звездочки» отличались не только размерами, но и декоративным оформлением. Наиболее крупные были предназначены для Спасской и Никольской башен – размах их лучей достигал 4,5 метров. Для Троицкой готовили украшение поменьше – 4-метровое, а Боровицкой башне досталась самое миниатюрное – «всего» 3,5 метра от кончика до кончика лучей. При этом грани «спасской» звезды Федоровский украсил ребрами-лучами. Ее «сестру», предназначенную для Троицкой стрельницы, тоже снабдил лучами, но уже в виде колосьев. Звезда, которую предполагалось водрузить на шатер Боровицкой башни, состояла как бы из двух пятиугольных контуров, а Никольской достался самый безыскусный вариант – с простыми гладкими гранями.

Проектированием конструкций занимались специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Пятиконечные символы первого в мире государства рабочих и крестьян решено было изготовить из стали, меди и украсить по центру изображениями серпа и молота, инкрустированными полудрагоценными камнями.

Сразу делать новые навершия в металле не рискнули. Сперва были созданы их макеты в натуральную величину. Осмотреть будущую красоту приехал на рабочую площадку Сталин в сопровождении ближайших соратников. Подсвеченные многочисленными прожекторами преемницы царских орлов выглядели весьма эффектно. А потому кремлевское руководство единодушно одобрило проект.

Изготовлением пары самых сложных по своему декоративному оформлению звезд занялись специалисты в мастерских ЦАГИ, а «никольскую» и «боровицкую» собирали на двух столичных заводах.

Каркас каждого такого пятиконечника собирали из нержавейки, а уже на него монтировали облицовку и украшения из меди. Затем их следовало покрыть тонким слоем золота. Чтобы это удалось сделать, с Лубянки (именно ее ответственные товарищи осуществляли общее руководство «рокировкой» символических фигур на шатрах башен Кремля) отправили в Совнарком заявку:

«Выдать НКВД СССР для золочения кремлевских звезд 67,9 килограмма золота».

При этом было обещано, что часть таких расходов драгоценного металла будет восполнена, когда после демонтажа прежних царских орлов с них снимут позолоту.

Впрочем сделать это – снять огромных геральдических птиц с многометровой высоты, само по себе оказалось не просто. Пришлось у основания шатра каждой из четырех башен, где «гнездились» двухголовые пернатые, сооружать специальные консольные конструкции, надежно закрепленные через проемы в кирпичной кладке – арки, слухи, а уже на них монтировать подъемные краны.

Такие подготовительные монтажные работы заняли 2 недели. Наконец 18 октября орлов спустили вниз. Но сразу же поднимать на их место звезды не стали. Ведь при обследовании верхушек шатров выяснилось, что они требуют не только ремонта, но и укрепления дополнительными металлическими элементами. Этим и пришлось после освобождения башенных наверший от дореволюционной «царской» ноши.

Пока шли такие работы решено было устроить для москвичей уникальную выставку. Которая длилась впрочем всего один день. На площадке в парке им. Горького расположили прежние и будущие кремлевские символы: в ряд выстроили четыре сверкающие новые звезды и по соседству – потрепанных временем, уже лишенных своего золотого «оперения» орлов. Сравнивайте, товарищи, и понимайте, насколько же лучше у нас все будет впереди!

Тут еще нужно учитывать, что кремлевским звездам добавляли красоты огромные изображения в центре каждой из них серпа-молота, инкрустированные разноцветными полудрагоценными и поделочными камнями – аметистами, топазами, аквамаринами, александритами, горным хрусталем… В общей сложности было использовано около 7000 «камушков», самые крупные из которых достигали 200 каратов. Как сообщалось в документах, «каждый камень огранен бриллиантовой гранкой (на 73 грани) и во избежание выпадения заделан в отдельный серебряный каст…» По имеющимся сведениям, над созданием таких украшений трудилось около 200 ювелиров из Москвы, Ленинграда…

Первой заняла предназначенное ей «высокопоставленное» положение звезда на Спасской башне. Ее подняли на верхотуру 70-метровой стрельницы днем 24 октября 1935 года, вся процедура заняла около часа. За уникальной операцией следили сотни москвичей, специально пришедших ради такого зрелища на Красную площадь.

В последующие три дня, «звездными» стали и другие главные башни Кремля Никольская, Боровицкая. Труднее всего оказалось работать на Троицкой: установке там звезды очень мешал разыгравшийся сильный ветер.

В последующие дни тысячные толпы горожан приходили и приезжали в центр Москвы, чтобы полюбоваться на такую новинку. Особенно впечатляла публику вечерняя картина: специально предусмотрена была подсветка новых звезд в темное время суток мощными прожекторами.

Но если поначалу эти символы страны очень красиво искрились в лучах света, то уже спустя несколько месяцев такой эффект стал уменьшаться и практически исчез. Свою негативную роль сыграла московская погода и московский воздух. Дожди, снега не щадили поверхность звезд, но главным бичом стал смог. Москва тех лет «пыхтела» тысячами труб – заводских, печных. Дым и копоть очень быстро погасили блеск золота и самоцветов. Звезды потемнели, обрастая осевшим на них налетом, стали тусклыми.

Общую мало радующую глаз картину дополняли и не самые удачные пропорции, выбранные для новых наверший кремлевских башен. Звезды на Спасской, Никольской были чересчур велики и нарушали гармонию их силуэтов, впечатление стройности.

Пришлось уже вскоре ставить вопрос о замене. Всего через пару лет, в 1937-м вместо позолоченных и самоцветных пятиконечников на башни подняли звезды из рубинового стекла с лампами внутри. Их размер был подобран с учетом предыдущего неудачного опыта. Эти новички имели размах лучей от 3,75 до 3 метров. Увеличилось и количество: рубиновой звездой «наградили» еще одну башню Кремля – угловую Водовзводную.

После завершения «реновации» пришлось уже без всяких сомнений убедиться: состояние снятых стальных звезд оставляет желать лучшего. Встречаются упоминания, что их позолота не только потускнела, но кое-где на ней виднелись даже царапины, – возможно это «автографы» нахальных кремлевских ворон. Кроме того часть мелких самоцветов выпала из гнезд, пропала (вероятно крепления, предусмотренные для них, не выдержали перепадов температур, напора сильного ветра).

Столь быстро отправленные в отставку первые кремлевские звезды были затем утилизированы. Все кроме одной. Огромную звезду, венчавшую прежде Спасскую башню, после реставрации отвезли на окраину столицы и подняли на шпиль только что построенного главного здания Северного речного вокзала.