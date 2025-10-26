Почему во всем мире десантники носят малиновые, а в России – голубые береты

В мировой традиции воздушно-десантные войска часто неофициально называют «малиновыми беретами». Этот цвет характерен для десантов Великобритании, США, Германии и многих других стран. Однако в советских, а затем и в российских ВДВ прижился совершенно иной, ставший легендарным, цвет — небесно-голубой. Как же это произошло?

От крестьян до элиты

Берет, как практичный головной убор, имеет долгую историю. Исследователи полагают, что его прообраз носили еще в Средневековье. Со временем он превратился из простонародного предмета одежды в атрибут элитных подразделений, как, например, в Швейцарской гвардии Ватикана.

Взрывную популярность в армиях мира берет получил в XX веке. Его оценили за удобство и возможность быстро создать узнаваемый образ рода войск. Его стали носить британские коммандос, французские альпийские стрелки, немецкие танкисты и бойцы многих спецподразделений.

От оранжевого к защитному

Изначально советские десантники обходились без беретов, используя в парадном строю специальные шлемы. Впервые идея переодеть их возникла в 1961 году. Командующий ВДВ генерал-лейтенант Иван Тутаринов предложил для десантников... оранжевые береты с белой окантовкой.

Однако наверху вкусы были иными. Заместитель министра обороны маршал Баграмян заменил оранжевый на тёмно-синий, а в ходе дальнейших согласований цвет и вовсе сменился на защитный. Несмотря на то, что эскизы с беретами уже были готовы, на первомайский парад 1961 года десантники вышли в старых шлемах, и проект был отправлен в архив.

В 1963 году чёрные береты появились у морских пехотинцев – это был первый случай введения беретов в Советской Армии. Новый головной убор хорошо отличал морских пехотинцев от других моряков и визуально удачно подчёркивал их специфику. Вскоре морская пехота даже стала выходить на парады в полевой, а не в парадной форме одежды.

От малиновых – к голубым беретам

Внешний вид морских пехотинцев понравился, по-видимому, и руководству ВДВ. Но собственные береты в воздушно-десантных войсках появились только в 1967 году. К 50-летию Октябрьской революции новую форму утвердил «дядя Вася» - командующий ВДВ генерал Василий Маргелов. На сей раз был выбран малиновый цвет берета – чтобы не отличаться от других стран мира. Проект нарисовал художник Александр Жук.

«На двух рисунках изображались солдаты в беретах малинового и защитного цвета, имевших справа вымпел в форме парашюта: на малиновом берете вымпел предлагался голубым, на берете защитного цвета – малиновым, при этом оба украшались металлической эмблемой ВДВ», — пишет кандидат исторических наук Александр Печейкин.

На параде десантники прошли двумя колоннами в шерстяных малиновых беретах. Однако через 2 года цвет берета поменяли на голубой. Скорее всего, это случилось потому, что форма образца 1967 года противоречила отечественной униформологической традиции. Русские военные стремились не смешивать приборные цвета на одном мундире, а малиновые береты диссонировали с голубым приборным цветом мундира ВДВ. Официальная дата введения легендарных голубых беретов – 26 июля 1969 года. Одновременно изменился цвет флажка на берете – если прежде он был голубым, то теперь стал красным (сейчас в РФ используется флажок-триколор). Для десантников голубой цвет ассоциируется с цветом ясного неба, с которого они совершают прыжки.

Добавим, что голубой берет – атрибут миротворцев ООН (которых в российских СМИ называют «голубыми касками»). Его также носят многие другие рода войск в разных странах мира (но не десантники).