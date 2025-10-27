Как тихоокеанский флот научил матроса Михалкова любить Родину

21 октября знаменитому режиссеру, актеру и продюсеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет. Без его творчества невозможно представить себе советский и российский кинематограф. Сегодня в его фильмографии 175 картин, в том числе в качестве продюсера, режиссера и сценариста. Множество премий и наград, в их числе «Оскар». Корреспондент «МИР 24» Артур Ломидзе узнал, как на творчество мастера повлиял советский военно-морской флот.

«А я иду, шагаю по Москве, а я пройти еще смогу Соленый Тихий океан, и тундру, и тайгу». Эту песню в фильме Георгия Данелии исполнил 18-летний Никита Михалков. Строчки оказались пророческими: через восемь лет он, уже заметный актер, попал на Тихоокеанский флот простым матросом», – рассказал журналист.

К этому времени Михалков уже восходящая звезда. Он снялся в десятке фильмов в эпизодических ролях, блеснул в «Дворянском гнезде», спел пророческую песню и поставил свой первый фильм. Дипломная работа «Спокойный день в конце войны».

«Чтобы я овладел характером вологодского парня, вывез меня в Вологду. Неделю мы жили в деревне. Записывали разговоры мужиков о жизни, обо всем. И важно, как разговаривают, какие отношения строятся. Это было важно», – рассказал актер, народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

По сложившейся практике, его должны были отправить в «Мосфильмовский» кавалерийский полк в Подмосковье. Его отец, Сергей Михалков, был известным детским писателем, автором гимна Советского Союза, председателем Союза писателей, военным корреспондентом, фронтовиком, что дошел до Берлина. Мать, Наталья Кончаловская, — поэт и переводчик, прадед – великий художник Василий Суриков, а дед — живописец Петр Кончаловский. До 12 лет он с братом Андреем Кончаловским жил в поселке Николина Гора, где их воспитывала няня-испанка.

Александр Поздняков режиссер, историк кино «Он дворянин, это понятно. Он такой, знаете, бонвиван, он аристократ, его некоторые за глаза называли барин. Барин на лошади с прямой спиной. Он приезжает, прокручивая ус».

В 1967 году законом СССР от 12 октября о всеобщей воинской обязанности прямо говорилось: матросы и старшины служат на флоте три года, те, кто имеет высшее образование, демобилизуются через год.

В военкомате сказали: не в кавалерийский полк, а в стройбат. Возводить новый город в степях Узбекской ССР. Никита Сергеевич позже рассказывал, это результат неудачного романа с дочерью партийного функционера. Несостоявшийся тесть отомстил. Но махать лопатой выпускник ВГИКа Михалков не захотел. А когда военком усмехнулся и намекнул, что папенькин сынок хочет остаться в Москве, будущий режиссер спросил, какая самая дальняя часть в Советской Армии

Игорь Курдин капитан 1 ранга ВМФ, председатель петербургского клуба моряков-подводников «В 1970-х годах Тихоокеанский флот Советского Союза был одним из основных флотов. И пожалуй, он превосходил даже Северный флот по протяженности, посмотрите на карту: это от Камчатки до Владивостока».

В это время Тихоокеанский флот насчитывал пять крупных баз. Главная во Владивостоке. Пункты базирования в Фокино, Большой Камень, Советская Гавань и Вилючинск. Единственное место, где стояли атомные подводные лодки, и именно тут служил Михалков на тральщике. Это корабль, спроектированный для разминирования. От поражения неконтактными минами с магнитными взрывателями он защищен корпусом из маломагнитных сталей. Мог обнаруживать и уничтожать мины, расположенные на глубине от 25 до 150 метров. Для поиска оснащен гидроакустической станцией, а также несколькими тралами: электромагнитным, широкополосным, акустическим и контактным.

«Корабль небольшого водоизмещения, маленький. На них служить тяжело, потому что качка, шторм. Тяжело было на тральщиках, да и опасно. Потому что минная опасность до сих пор сохраняется», – отметил Игорь Курдин.

Здесь Михалков писал очерки для «Камчатского комсомольца» и вел дневник. Эти записи режиссер опубликовал несколько лет назад. Как артист он принял участие в 117-дневном походе по следам красноармейцев, установивших в 1923 году красную власть в этих местах.

«Дорога жуткая… Голый лед. Наш водитель гнал, как всегда… Нас понесло. Кинуло туда, сюда… — и перевернулись… Поставили машину на колеса, поехали дальше. Не знаю, что меня удержало, чтобы не набить этому супермену морду», – писал Михалков.

А ведь вполне мог. На этих кадрах старший матрос Михалков объясняет сослуживцам азы сценического боя. В этой экспедиции матрос Михалков проехал от Чукотки до Камчатки. Места глухие, пробирались на собачьих упряжках. Температура иногда опускалась до минус 59.

«Вся жизнь этих людей убога и гнусна в своей убогости. И в то же время… чистота проникает сквозь все это. И как возможно все соединить?» – делился Михалков в дневнике.

В этой экспедиции будущий режиссер и начал собирать материал для своего первого истерна «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Здесь, на Чукотке, в гражданскую, отряд красноармейцев догонял по тундре белогвардейскую банду есаула Бочкарева и генерала Полякова. «Бочкаревцы» прошли по Чукотке с грабежами и расстрелами, отнимая у местных жителей пушнину, оленей, намытое золото и продовольствие. Путь их лежал на Аляску.

Во второй своей режиссерской работе Никита Михалков пошел на эксперимент и снялся в собственном фильме. Сыграл одну из главных ролей – есаула Брылова.

«Очень многие его приятели к нему приходили именно из-за этой роли. «Че ты сам будешь играть?» Все молодые, всем хотелось поскакать, пострелять. Бандит, красавец в шляпе», – отметил актер, режиссер Александр Адабашьян.

Так появился первый обаятельный негодяй в карьере актера Михалкова.

В Краснознаменном флоте тогда служили три года, но так как у Михалкова было высшее образование, он ушел на «дембель» уже через год.

Сергей Гармаш актер «Михалков на съемочной площадке не производит впечатления такого, знаете, серьезного командующего режиссера-постановщика. Он рассказчик, он организатор, все это замешано на хорошем юморе».

В следующие пять лет он снимает «Рабу любви», «Неоконченную пьесу для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни Обломова», «Родню». В работе по пьесе Чехова Михалков играет эпизодическую роль, главную – помещика – он примерять не захотел. Выбор Александра Калягина на роль Платонова многим тогда показался странным: по своей фактуре актер не вписывался в образ сельского интеллигента, режиссер попросил его похудеть.

«Видит режиссер этого актера и все! Другого нет. И поэтому ставит условие. С тем, чтобы решить эту задачу. Добиться своего, задуманного. И какая роль…», – сказал актер Борис Галкин.

А вот уже в «Родне» он снова в неоднозначном образе ловкача-официанта. Сцены на ресторанной кухне – комедийная импровизация, пародия на советский быт.

Александр Адабашьян актер, сценарист «Тут нас что веселило, в те времена официанты в ресторанах выглядели, как правило, хозяевами по отношению к клиенту. Официанты решали, что вы будете пить, кого как обслуживать. Они во фраках все».

И пока актер Михалков веселился, подавая тарелки, режиссер Михалков буквально бился со своей главной актрисой.

Виктор Мережко народный артист Российской Федерации «Она пришла на каблуках таких, шестимесячная завивка, красивая такая, губы накрашены. Никита растрепал ей волосы, из фольги сделал золотые зубы. Нона Викторовна, увидев себя не такой, какой она нафантазировала, сказала: «Да ты что, ты хоть русского человека знаешь, русскую женщину понимаешь хоть чуть-чуть?»

На площадке постоянно вспыхивали конфликты. Мордюкова, прямо как ее экранная героиня, то и дело собирала чемоданы и ехала на вокзал. Михалков отправлялся за ней, они обнимались, и работа продолжалась.

Главный режиссерский триумф наступает в 1995 году. «Утомленные солнцем» признали лучшим фильмом на иностранном языке. В его карьере 35 фильмов и 59 ролей. Он был атаманом и барином, императором и криминальным авторитетом, гусаром и официантом. Но самый яркий образ, конечно же, – судовладелец Паратов.