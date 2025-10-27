Мужчина поймал огромную рыбу и побил 20-летний рекорд

В США мужчина из Айовы поймал огромного голубого сома и побил 20-летний рекорд штата. Об этом сообщает телеканал WHO-DT.

По данным департамента природных ресурсов штата, новым рекордсменом стал Джордж Томпсон. Он поймал рыбу длиной 152,4 сантиметра и весом 47,6 килограмма. Рыбак рассказал, что сражался с сомом 35 минут, затем поместил его в контейнер с водой и отвез на оценку специалистам. После этого Томпсон выпустил рыбу обратно в реку Миссури.

В департаменте природных ресурсов заявили, что прошлый рекорд Айовы был установлен в 2004 году. Тот сом весил 45,8 килограмма и был 134,6 сантиметра в длину.

Ранее сообщалось, что во время наводнения во Вьетнаме крупные сомы сами приплыли в огород. Хозяева участка сняли на видео, как среди грядок плещутся две огромные рыбы.