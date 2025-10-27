Почему партизанка-героиня до конца жизни боялась мести

22 сентября 1943 года партизаны совершили одну из самых громких своих операций: в Минске был взорван рейхскомиссар Белоруссии Вильгельм Кубе. Для советской пропаганды это был триумф. Но для женщины, которая привела приговор в исполнение, этот подвиг обернулся пожизненным страхом и одиночеством.

© Кадр из фильма «Часы остановились в полночь»

Идеальная горничная для идеального покушения

Вильгельм Кубе сам подписал себе смертный приговор, когда в 1941 году взял в свой дом на Театерштрассе прислугой молодую минчанку Елену Мазаник. Бывшая официантка столовой Совнаркома, она имела безупречную, с точки зрения оккупантов, репутацию исправной работницы.

Мысль о мести родилась не сразу. Решающей стала встреча в 1942 году, когда через другую служанку Мазаник вышла на связь с партизанами отряда «дяди Коли» (Петра Лопатина). Ей предложили ликвидировать гауляйтера. Девушка согласилась — её дом был разрушен бомбежками, а сама она натерпелась унижений от солдат.

Первоначальный план отравить Кубе был отвергнут: Мазаник справедливо опасалась, что первой от яда умрет его маленькая дочь. Тогда был разработан дерзкий план с миной с часовым механизмом.

Роковая ночь с 21 на 22 сентября

Мину Мазаник передала связная Мария Осипова. Задача была невероятно рискованной: пронести взрывчатку в особняк, минуя бдительную охрану. Это удалось. Под предлогом уборки в спальне Елена пронесла мину на второй этаж и заложила ее под матрас кровати Кубе.

Хитростью ей удалось покинуть дом до взрыва — она пожаловалась жене Кубе на зубную боль и была отпущена. Ночью она была уже в партизанской деревне Янушкевичи.

Сам Вильгельм Кубе вернулся домой в первом часу ночи и вскоре лёг в постель. Вероятно, гауляйтер Белоруссии уже спал крепким сном, когда в 1:20 (по другим данным, в 0:40) сработал часовой механизм. Его беременная супруга при взрыве не пострадала.

Страх на всю жизнь

За проявленное мужество Елене Мазаник присвоили звание Героя Советского Союза. Она написала документальную повесть «Возмездие», а также стала героиней художественного фильма 1958 года «Часы остановились в полночь». Мазаник регулярно выступала на телевидении, рассказывала о своём подвиге пионерам. Убитого Вильгельма Кубе она называла не иначе как «зверем». В то же время жительница Минска понимала, что случившееся не было обычной партизанской акцией, так как она обманула доверие людей, знавших её близко. У Вильгельма Кубе остались трое сыновей и жена Анита, которые могли желать мести горничной. Поэтому жизнь Елены Мазаник проходила в постоянном страхе.

Семья убитого действительно помнила о служанке. В 1970-х годах Мазаник получила первое письмо от Аниты Кубе, но не стала его читать, опасаясь, что бумага может быть отравлена. Минчанка прекратила всякую общественную активность и начала переезжать с одной квартиры на другую, сменив 6 адресов. Впрочем, в посланиях Аниты, которая прежде обзывала славянскую прислугу «свиньями», теперь не было ничего, кроме христианского смирения и прощения. Вот отрывок из письма 1992 года:

«Да благословить тебя Господь, Елена!<...> Мы, люди не знаем, почему Господ допускает в нашей жизни такие события, мы можем только молиться» (стиль сохранён, цитируется по книге Розы Станкевич «Беларусь – моя судьба»).

Когда Елена Мазаник, наконец прочитав письма, поняла, что опасность ей не угрожает, было уже слишком поздно – её психика была подорвана постоянной тревогой. Она нервно реагировала на каждый шорох и, по иронии судьбы, не могла ужиться ни с одной домработницей. Женщина так и не вышла замуж, а ухаживавшая за ней в старости племянница продала её медали на чёрном рынке. Елена Мазаник скончалась в 1996 году в возрасте 82 лет.