Василий Ульрих: что стало с судьей, выносившим расстрельные приговоры за 20 минут

В анналах советской юстиции фигура Василия Ульриха, председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, занимает особое место. Через его руки прошли судьбы десятков тысяч людей, а сам он стал олицетворением карательной машины сталинской эпохи. Как отмечает историк Олег Смыслов, Ульрих никогда не утруждал себя процессуальными тонкостями, умея уложить вынесение смертного приговора в 20 минут. И даже снятие с должности за злоупотребления не повлекло для него сколь-либо серьёзных последствий.

Восхождение по карьерной лестнице

Василий Ульрих родился в 1889 году в Риге, где, окончил политехнический институт. Ещё студентом он примкнул к революционному движению. После выпуска и службы в царской армии в чине подпоручика сапёрного батальона, Ульрих, несмотря на дворянское происхождение, легко встроился в новую систему.

Как пишет Александр Звягинцев в книге «Прокуроры двух эпох», начав со скромной должности в финансовом отделе ВЧК, Ульрих сделал стремительную карьеру. Уже в феврале 1926 года он возглавил Военную коллегию Верховного суда СССР — пост, который сделал его одним из ключевых участников большой политической игры 1930-х годов.

Конвейер правосудия

Именно на посту председателя Военной коллегии раскрылся его «талант». Эстонский политик Отто Тииф характеризовал его как человека с «ласковой улыбкой на лице», однако за этой внешностью скрывалась беспримерная эффективность.

Как утверждает Борис Чехонин, автор книги «Воспоминания: от Сталина до Путина», Ульрих, который любил лично присутствовать на всех (и даже на выездных) заседаниях, в общей сложности вынес более 30 тысяч смертных приговоров. И это не считая длительных сроков, согласно которым подсудимые отправлялись в лагеря. Даже процессы, касавшиеся тяжких государственных преступлений, длились, как правило, не больше 20 минут и почти всегда завершались обвинительными приговорами.

Так, именно Ульрих приговорил к расстрелу Мильду Драуле, супругу Леонида Николаева, убившего Сергея Кирова. Василий Васильевич председательствовал и во время процесса над Зиновьевым и Каменевым. По словам Симона Себага Монтефиоре, написавшего книгу «Сталин. Двор Красного монарха», вождь лично приказал Ульриху и заместителю генерального прокурора Вышинскому приговорить старых большевиков к высшей мере. В разное время перед Ульрихом представали Тухачевский, Шкуро, Власов, Краснов, Семенов, Родзаевский. Стоит отметить, что председатель Военной коллеги не только выносил приговоры, но и не брезговал исполнять их. По крайней мере, об этом факте упоминает в своей книге «Нераскаявшиеся каины. Криминал прошлых веков», Сергей Степанов-Прошельцев.

Энтомолог-любитель на новой должности

На посту председателя Военной коллегии Верховного суда СССР Василий Ульрих находился более 20 лет. В течение всего этого времени он отличался необыкновенной работоспособностью. Иногда в день он рассматривал по 30 дел. Как пишет Дэвид Норт, автор издания «В защиту Льва Троцкого», работа сотрудников коллегии считалась тяжелой, поэтому в комнате для обсуждений для них накрывали богатый стол. Сыр, колбасу, черную икру, шоколад и прочие деликатесы Ульрих предпочитал запивать коньяком. Кроме еды, Василий Васильевич любил насекомых: по свидетельствам современников, он был страстным энтомологом.

Однако, по всей видимости, на хобби у Ульриха оставалось совсем немного времени. Да и после того, как Василия Васильевича сняли с поста председателя Военной коллегии, выходных у него стало разве что чуть больше, чем прежде. Как утверждает Валентин Лесков, автор издания «Сталин и заговор Тухачевского», несмотря на то, что в 1948 году Ульрих был обвинен в злоупотреблениях, его фактически просто передвинули с одной должности на другую. После увольнения он был назначен начальником курсов усовершенствования при Военно-юридической академии. Впрочем, в новой для себя роли Василий Ульрих пробыл недолго. Он умер всего через 3 года своей смертью: 61-летнего экс-председателя коллегии сразил инсульт.