ГОСТ как искусство: что можно сделать с помощью спичечного коробка

В наш век зажигалок и электроподжигов скромный спичечный коробок кажется анахронизмом. Однако он пережил целую эпоху и до сих пор найдётся на каждой кухне или в дачном хозяйстве. Его феноменальная живучесть кроется не только в практичности, но и в гениальной простоте, доведённой в СССР до абсолютного стандарта.

ГОСТ как форма искусства

В Советском Союзе, где стандартизация была священным принципом, даже спичечный коробок приобрёл строгие канонические формы. Согласно беспрекословному ГОСТу, его размеры были зафиксированы как 50×37×14 мм. Этот незыблемый стандарт просуществовал вплоть до распада страны в 1991 году.

Как отмечал исследователь В. М. Богданов в работе «Спичечные этикетки и их коллекционирование», выбор таких параметров вряд ли был случайным. Молодому государству, столкнувшемуся с массовой неграмотностью после Революции и Гражданской войны, требовались универсальные и понятные всем измерительные инструменты. Спичечный коробок идеально подошёл на эту роль.

Ведь при его помощи можно было легко измерить размеры не только предметов, находящихся под рукой, просто приложив к ним коробок, но и удаленных объектов. Выбор сочетания чисел 5, 3 и 1 не случаен. Вспомните, что и купюры в СССР имели тот же самый номинал. Ведь при их помощи легко можно составить любое число. А значит, имея под рукой спичечный коробок, каждый мог отложить на доске или земле 12 см или 26 см – столько, сколько необходимо для решения той или иной задачи.

Спички – верный спутник туристов, военных, охотников

Отправляясь в поход, на охоту или рыбалку, каждый обязательно брал с собой спички. Они необходимы в первую очередь для разведения огня. Ну а знание размеров коробка помогут ориентироваться на местности, определять расстояния до объектов и их габариты. В СССР плакаты и памятки для определения расстояний на местности встречались всюду – от стен военкомата или станции юных туристов до учебников по начальной военной подготовке и ОБЖ.

Вот какой пример определения расстояние до объекта приводит один из таких учебников: Если на расстоянии 50 сантиметров от глаз (это десять длин коробки) в размер двух сантиметров (это две высоты коробки или ровно половина спички) входит объект высотой 20 метров (средняя величина дерева в лесу), то расстояние до объекта равно 500 метров. Аналогично, зная примерные размеры других объектов, можно определять расстояния до них. Например, высота опоры ЛЭП составляет 8 метров. Если столб полностью закрывается коробкой по высоте на расстоянии вытянутой руки, то примерное расстояние до опоры составляет 70 метров.