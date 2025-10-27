Война 08.08.08: какие трофеи российских солдат Пентагон требовал отдать

Пятидневный вооружённый конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года стал первым крупным столкновением в Европе XXI века. С военной точки зрения он оказался противоречивым для России, выявив как проблемы, например, со связью, так и подавляющее превосходство российской армии над грузинскими силами. Одним из значимых результатов конфликта стало большое количество захваченных трофеев, многие из которых представляли значительный интерес для отечественного военно-промышленного комплекса.

От советского наследия до техники НАТО

За пять дней активных боевых действий, согласно официальным данным Минобороны РФ, было захвачено до 150 единиц бронетанковой техники противника. Большая её часть состояла из образцов советского производства, стоящих на вооружении Грузии: танков Т-72, батарей ЗРК «Бук» и самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион».

Однако помимо этого, в числе трофеев оказалась и техника западного производства: турецкие бронеавтомобили «Кобра», внедорожники Land Rover и даже скоростные катера Sea Doo. Было захвачено и около четырёх тысяч единиц стрелкового оружия, включая 800 американских винтовок М-16А2, карабинов М4 и Bushmaster XM-15, а также немецкие автоматы HK G36 и пистолеты австрийского (Glock) и американского (Colt) производства.

Впрочем, особый интерес для российских военных представляли не столько сами образцы оружия, сколько средства связи, разведки и мобильные электростанции иностранного производства.

Главный трофей

Ключевым эпизодом, вызвавшим международный резонанс, стала конфискация пяти армейских внедорожников Humvee (модели M1151 и M1152) в порту Поти 18 августа 2008 года, уже после завершения активной фазы боевых действий. Машины были практически новыми, выпуска 2007 года, с минимальным пробегом. На их кузовах присутствовали заводские наклейки с маркировкой «U.S. property» («Собственность США»).

Но как американская техника оказалась в Грузии? По данным американского издания «Congressional Quarterly», Humvee прибыли для участия в совместных учениях и должны были использоваться как командные пункты. Из-за начавшегося конфликта Пентагон решил вывезти автомобили, но не успел это сделать — в порт нагрянул российский десант.

Впрочем, по официальной версии Минобороны РФ, машины были задержаны по пути в Поти, куда они направлялись якобы для получения «гуманитарной помощи». А конфисковали их по той простой причине, что внутри находилось оружие — автоматы Калашникова.

Дипломатический скандал

Пентагон неоднократно требовал от Москвы возврата техники. Командующий корпусом морской пехоты США генерал Джеймс Конауэй заявил, что в машинах не было секретного оборудования, лишь стандартная радиоаппаратура. Получив отказ, Вашингтон настаивал на возмещении стоимости «Хаммеров», оценивая каждый в 540 тысяч долларов.

Однако, по сведениям западных СМИ и заявлениям российских военных, в конфискованных машинах и сопутствующих грузовых контейнерах было обнаружено высокотехнологичное оборудование. Сообщалось о системах закрытой шифрованной связи, аппаратуре распознавания «свой-чужой», системах наведения по GPS и оборудовании для получения данных со спутников раннего предупреждения. Военные эксперты предположили, что отряд представлял собой мобильный разведывательно-информационный центр.

Российская сторона отказалась возвращать захваченные трофеи. Вся техника, включая «Хаммеры» и их оборудование, а также танки Т-72 и стрелковое оружие, были направлены на тщательное изучение в научно-исследовательские институты Минобороны России для анализа западных технологий и модернизационных решений. Часть трофейного оружия впоследствии была передана в музеи.