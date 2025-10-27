Неандертальцы тоже хотели нравиться: секреты красоты в каменном веке

А что есть красота? И когда мы вообще начали ее замечать? Эти вопросы волнуют не только философов, но и антропологов. А иногда — и случайных слушателей в гостиничном зале Еревана, которые на пару часов перенеслись… в каменный век.

Поводом послужила лекция известного антрополога Станислава Дробышевского, который приехал в Армению «словить души людей, тоскующих по глубинным вопросам. Слегка ироничный, немного саркастичный, но всегда точный в деталях, он говорил быстро — в духе стендапа, где вместо микрофона — кликер, а вместо шуток — факты, от которых зал хохотал и задумывался одновременно.

«А вы думаете, почему эти птички такие яркие? Конечно, каждый из них хочет стать первым парнем на селе и привлечь лучшую самку! — бросает Дробышевский, и уже все понимают: разговор пойдет не только о перьях.

Красота как инстинкт

По данным антропологов, в какой-то момент человечество внезапно осознало, что жить красиво — это приятно. Люди начали выбирать для поселений холмы, склоны, места с видами — не просто потому, что там удобно, а потому что глазу приятно.

«Если идете по равнине и вдруг видите холмик — почти наверняка там жили люди, — объясняет учёный.

Причем слоев поселений разных периодов всегда в этих местах очень много.

Наряжайся, чтобы понравиться

Следующий шаг в эволюции красоты — мода. Неандертальцы, говорит лектор, жили маленькими группами и с модой не заморачивались. А вот кроманьонцы уже понимали: чтобы произвести впечатление, нужно выглядеть презентабельно.

Шиком считались ожерелья из когтей птиц, перья, крашеные шкуры. Особое уважение — медвежьи клыки: если носишь — значит, сам убил. Это был такой доисторический аналог статуса «проверен галочкой.

«А то ведь познакомишься с чужаком, а он тебе копьем в бок. Так что лучше сразу показать — парень серьезный.

Первобытный «понт и первые аксессуары

Археологи находят каменные наконечники, сделанные из мягких пород, украшенные узорами или окаменелыми ракушками. Полезной функции — ноль. Зато какой стиль!

Это был самый настоящий первобытный «понт:

«Ни у кого нет камешка с окаменелой ракушкой? А у меня — есть!

И так зарождалась культура самопрезентации. Прошло пару десятков тысяч лет — и вот уже те же принципы работают в Instagram.

Любовь, музыка и искусство (все уже было)

Кроманьонцы выбирали себе пары, причем — не похожие на себя. Судя по найденным захоронениям, именно тогда появилось чувство эстетического различия и вкуса. А еще — музыка.

Во Франции, в одной из пещер, археологи нашли сталактит, по которому били, словно по органу. Каждый удар издавал разный звук. Получается, наш первобытный Бах уже вовсю играл концерты на природных инструментах.

Когда арт-проект длится сто тысяч лет

Помните наскальные рисунки, которые мы все видели в учебниках? Так вот — они не из одной эпохи. Люди разных времен дорисовывали друг за другом, иногда с разницей в сотни тысяч лет.

Кто-то нарисовал бизона, потом, спустя эпоху, другой добавил охотника, еще позже — третьи приукрасили пейзаж. В итоге мы теперь думаем: «О, какой гений! Наверное, местный да Винчи. А на деле — коллективный арт-проект длиной в вечность.

Все как у нас

Слушая лекцию Дробышевского, зал смеялся, кивал и фотографировал слайды — ведь все это до боли знакомо.

Мы до сих пор делаем то же самое, что и наши предки: наряжаемся, создаем имидж, привлекаем внимание и стараемся быть «крутыми. Только теперь вместо когтей — бренды, вместо окаменелостей — фильтры, а вместо наскальных рисунков — сторис.

Хочешь быть красивым? Спроси у неандертальца. Он бы сказал: «Главное — чтоб вид с пещеры был ничего.