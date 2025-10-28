Забытая вежливость: что скрывалось за таинственным «-с» в речи

В XIX веке добавление «-с» к словам вроде «да-с» или «извольте-с» было обычным делом. Эта частица называется «словоерс». Название происходит от старых наименований букв: «с» называли «слово», а твердый знак, с которым ее писали («-съ»), — «ер».

Причем это не было просто буквой. Она имела важный смысл. Вы все знаете, что в других языках существуют вежливые обращения «сэр» или «пан». Так, в России к уважаемым людям обращались «сударь» и «сударыня». Со временем для удобства фразы сократились: «извольте, сударь» превратилось в «извольте-с», а «да, сударь» — в «да-с».

Таким образом, эта частица была формой вежливости. Она подразумевала обращение «сударь» или «сударыня». Это показывало уважение к собеседнику. Так обращались младшие к старшему или подчиненные к начальнику. Кстати, это хорошо видно в речах героев Льва Толстого, Михаил Лермонтова или Ивана Тургенева, уточняет канал «arts_tobe — просто об искусстве».

После революции 1917 года обращение «сударь» исчезло. Вместо этого начали говорить «товарищ», а словоерс вышел из широкого употребления. Однако сохранился лишь в речи некоторых врачей, старых интеллигентов или профессоров. Сегодня это обращение устарело и воспринимается как ирония или насмешка.