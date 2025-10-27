Народные приметы на Ефимов день: как избежать раскола в семье

В православном календаре вспоминают Ефимия Нового, Солунского. А в народном календаре - Ефимов день, или Ефимий Осенний.

Про этот день говорили:

"Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, сон навевает".

В этот день нельзя заниматься тяжелой домашней работой, иначе в семью придут горе и болезни. Не чинили старые вещи, чтобы не ходить в старье потом до смерти.

Нельзя было в этот день плести косы, так как считалось, что "вплести" можно беды и горести. Рассказанные печали удвоятся, а разбитая посуда спровоцирует раскол в семье. В этот день не гладили постельное белье, чтобы муж не ушел к другой.

На небе вокруг луны круги появились - жди морозы. Снег идет - пшеница летом уродится. Кошка много воды пьет - жди перемену погоды. Не все насекомые к этому дню уснули - зима будет теплой.