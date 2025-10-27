Как сложилась судьба партийного лидера, который выступил против передачи Крыма УССР

В истории с передачей Крымской области Украинской ССР в 1954 году официальная советская пропаганда рисовала картину всенародного одобрения. Однако за этим единодушием скрывалась одна-единственная фигура, осмелившаяся на протест. Имя этого человека — Павел Иванович Титов, чья принципиальная позиция стоила ему карьеры, но навсегда вписала его имя в анналы истории.

Из железнодорожников в партийные лидеры

Павел Титов родился в 1907 году в семье рабочего-железнодорожника. Ранняя смерть отца заставила 16-летнего Павла заменить его на железной дороге, чтобы кормить семью. Трудовая закалка и активная жизненная позиция открыли ему дорогу в партию. Карьера молодого коммуниста быстро пошла вверх: работа в Чкаловской и Свердловской областях, Высшая партийная школа, и наконец, в 1949 году — избрание первым секретарем Крымского обкома ВКП(б).

На этом посту Титов проявил себя как деятельный и инициативный руководитель. Как свидетельствует Анатолий Терещенко в книге «Русь – неделимое будущее», именно Титов, будучи делегатом XIX съезда КПСС, предложил Иосифу Сталину вернуть региону историческое название — Таврическая область. Вожь признал идею интересной, но скоропостижная смерть и противодействие второго секретаря обкома Дмитрия Полянского оставили этот вопрос открытым.

«Щедрый жест» Хрущёва и единственный голос против

С приходом к власти Никиты Хрущёва судьба Крыма была предрешена. Инициатива по передаче региона Украинской ССР, формально приуроченная к 300-летию Переяславской рады, на самом деле была политическим решением нового лидера.

Как вспоминал Георг Мясников, второй секретарь Пензенского обкома, в Крыму состоялась встреча Хрущёва с местным руководством. Дмитрий Полянский с восторгом поддержал идею первого секретаря, назвав её гениальной. Павел Титов занял принципиально иную позицию. Он открыто заявил, что столь стратегически важная территория не должна покидать состав РСФСР.

Но мнение Титова на самом деле никого не интересовало. Все уже было решено. 25 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС под председательством Георгия Маленкова, на котором был утвержден проект соответствующего указа. Виктор Баранец в своей книге «Спецоперация «Крым 2014»» отмечает, что решение о передаче Крыма Украине было принято почти единогласно. Единственным, кто осмелился выступить против, стал Павел Титов. Указ и законы «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» был подписан Климентом Ворошиловым.

Последствия выступления и дальнейшая судьба

Павел Иванович Титов за свою позицию в вопросе о передаче Крыма УССР был уволен с занимаемой должности. Его место, как нетрудно догадаться, занял более покладистый Дмитрий Полянский. А Титова, также лишившегося депутатского мандата Верховного Совета СССР, задвинули подальше. Павел Иванович был переведен в заместители министра совхозов СССР по кадрам, чуть позже он стал заместителем министра сельского хозяйства СССР. До конца своей профессиональной деятельности Титов продолжал оставаться даже не на вторых, а на третьих ролях.

Последним постом Титова оказался пост заведующего Организационно-инструкторским отделом Управления делами Совета министров СССР. В 1969 году Павел Иванович был отправлен за заслуженный отдых, став, впрочем, персональным пенсионером союзного значения. Титов продолжал работать и на пенсии, служил в Министерстве внешней торговли, где занимался кадрами. Он скончался в возрасте 82 лет 1990 году. Павел Иванович Титов, так и не заставший окончательный распад Советского Союза, был похоронен на Головинском кладбище столицы. Дмитрий Полянский, который, по мнению Георга Мясникова, благодаря истории с передачей Крыма, пошел в гору, ушел из жизни примерно в том же возрасте, что и Титов, только в 2001 году. При Брежневе Полянский, уже первый зам Председателя СМ СССР, был понижен в должности до министра сельского хозяйства.