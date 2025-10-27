Женщина спасла кошку, которая два года жила в заброшенной ванной

Британка Чику Сингх спасла домашнюю кошку, которая в течение двух лет жила в заброшенной ванной комнате в Абу-Даби, и теперь готовит ее переезд в Великобританию, пишет Good News Network.

История началась, когда Сингх — волонтер и спасатель животных, проживающая в Дубае — получила фотографию напуганной длинношерстной кошки от незнакомца. После этого она отправилась в соседний эмират, чтобы найти животное.

«Мое сердце разбилось, когда я впервые увидела ее. Я знала, что не смогу оставить ее там», — вспоминает женщина.

Кошка пряталась под металлическими листами в заброшенном здании, и подойти к ней было невозможно. Чтобы завоевать доверие животного, Сингх на протяжении трех недель каждый день после работы ездила 90 минут из Дубая в Абу-Даби, приносила еду и разговаривала с питомицей, пока та наконец не вышла из своего укрытия.

После спасения животное доставили в ветеринарную клинику Capital Vet Clinic, где доктор Камаль Адель сделал прививки, обработал от паразитов и впервые за два года искупал кошку.

Сингх дала кошке кличку Тара Нова — что в переводе с санскрита означает «новая звезда». Сейчас животное восстанавливается в приемной семье в Абу-Даби, ожидая перелета в Великобританию, где ее уже ждет постоянный дом.