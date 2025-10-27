«Невинный старый друг»: что Берия написал в своем последнем письме перед казнью

Лаврентий Берия, один из самых могущественных и опасных руководителей СССР, был бесславно расстрелян. После ареста в июне 1953 года по обвинению в шпионаже, заговоре и «моральном разложении», его держали не в обычной тюрьме, а в специально оборудованном бункере штаба Московского военного округа. Именно там, в ожидании суда и казни, он написал свои последние послания бывшим соратникам. К счастью, до нас дошли эти уникальные исторические документы, демонстрирующие падение всесильного наркома.

Попытка оправдаться

Согласно историческим источникам, первое известное письмо датировано 28 июня 1953 года и адресовано Георгию Маленкову, который в тот момент был центральной фигурой в советском руководстве. Послание выдержано в покаянных тонах, но не содержит прямых просьб о пощаде. Берия обращается к Маленкову просто по имени и уверяет его в своей преданности партии и честной службе. Он просит прощения у Маленкова, а также у Кагановича, Ворошилова, Хрущёва и других членов Президиума ЦК «если что и было за 15 лет… совместной работы». Парадоксально, но он даже желает им успехов в борьбе за «дело Ленина-Сталина».

Как отмечает историк Борис Соколов в книге «Берия. Судьба всесильного наркома», единственной личной просьбой в этом письме была просьба позаботиться о его семье: престарелой матери, жене и сыне Серго, которого Маленков знал лично.

Отчаяние и мольба

Второе послание, адресованное уже всему Президиуму ЦК КПСС (хотя фамилия Маленкова снова стоит первой), написано в совершенно ином ключе. По-видимому, осознав всю серьёзность своего положения, Берия переходит от оправданий к отчаянной мольбе. В тексте появляется ключевое слово — «умоляю». Он просит бывших коллег не допустить расправы без суда и следствия и немедленно вмешаться в ситуацию. Берия настаивает на создании контролирующей комиссии, уверяя, что в рамках объективного расследования все обвинения с него будут сняты, так как он всегда преследовал лишь одну цель — «укрепление мощи страны». Спешку своего ареста он называет «подозрительной».

Завершается письмо эмоциональной и много говорящей фразой, в которой он вновь умоляет не губить «невинного старого друга». Эта самохарактеристика — «невинный старый друг» — выглядит крайне иронично на фоне той роли, которую Берия играл в сталинской системе.

Исторический контекст

Эти письма, по свидетельству историка Александра Колпакиди, Берия начал писать ещё на гарнизонной гауптвахте в Крутицах, а продолжил уже в бункере. Они не достигли своей цели — все адресаты сами были инициаторами его ареста, не готовыми проявить милосердие. Спустя несколько месяцев, 23 декабря 1953 года, Лаврентий Берия был расстрелян по приговору Верховного суда СССР.