Крымская война: как Балаклавское сражение прервало «прогулку» англичан

В 1854 году в очередную русско-турецкую войну вмешались англичане и французы – она превратилась в Крымскую. Союзники были уверены, что легко одолеют русскую армию. Но вначале нарвались на оборону Севастополя, а там поняли, что никакой прогулки не получится и потери будут очень болезненными. Случилось это после Балаклавской битвы, которая произошла 25 октября 1854 года.

К Севастополю флот союзников подошел еще 15 июня, через месяц случилась первая бомбардировка города. А 14 сентября высадился десант в районе Евпатории. За несколько дней на берегу оказалось 61 тысяча солдат противника.

В основном англичан, но также французы, турки и немного сардинцев (Сардинское королевство). 17 сентября в битве при речке Альме они довольно легко оттеснили немногочисленное русское войско, которое оказалось у них на пути. Командующий русскими войсками в Крыму Александр Меншиков на какой-то успех не рассчитывал и сидел в Бахчисарае.

Но когда союзники начали готовится к штурму Севастополя, который совсем не был оборудован к обороне с суши, то решил предпринять попытку хоть как-то помочь осажденным. С этой целью он направил отряд генерала от инфантерии (пехоты) Павла Лепранди, который насчитывал 16 тысяч человек.

Англичане расположились лагерем в Балаклаве, которая находилась в 15 км от Севастополя. И оттуда готовились к штурму. Задача отряда была попытаться этот лагерь захватить. В этом случае прерывалось снабжение всех войск противника и его положение стало бы затруднительным, если вообще возможным.

Но сам Меншиков не особо надеялся на успех. Отправляя Лепранди он ему отдал довольно странный приказ: «…сделать что-нибудь для отвлечения неприятеля от Севастополя».

Экспедиционным корпусом англичан командовал генерал-лейтенант лорд Раглан. Когда-то он участвовал в битве при Ватерлоо, потерял руку, но потом уже ни в каких военных действиях не был. Крымская война для него стала первой после 40-летнего перерыва. Под его началом в лагере находилось 20 тысяч человек. Французами командовал дивизионный генерал Франсуа Канробер.

25 октября (13 по старому стилю) 1854 года, в 5 утра, русская артиллерия открыла огонь по вражеским редутам на южном фланге. Это были турки. В атаку на них пошли Киевский, Одесский и Азовский полки и буквально смяли противника. Потери при взятии первого редута у турок составили 170 человек. После этого они побежали, оставив еще два редута без боя. Русские захватили пушки и знамена.

Остановили несущихся в панике османов англичане, буквально открыв по ним огонь. После чего вывели в тыл. Больше турки в боевых действиях в Крымской войне не участвовали. Только копали траншеи и, как выражались сами британцы, использовались в качестве «вьючных животных».

Тем временем Лепранди решил атаковать палаточный лагерь и направил туда гусарскую бригаду генерала Рыжова. Навстречу им вышла тяжелая кавалерия из бригады лорда Кардигана. Впрочем, само столкновение оказалось неожиданным – местность холмистая и противники не видели друг друга. Пока не встретились нос к носу.

Русские одержали явный верх. Англичане отступили, но и генерал Рыжов по каким-то причинам не стал развивать успех.

А вот шотландские пехотинцы 93-го полка показали себя с самой лучшей стороны. Их атаковали батальоны Ингерманландского полка и уральские казаки. Шотландцам, чтобы встретить их во весь фронт, пришлось сократить линию с четырех человек до двух.

Они выдержали атаку и русские не смогли опрокинуть. Английский журналист, написавший об этом эпизоде полную восхваления статью, и назвал строй шотландцев «тонкой красной линией». Это выражение вошло в язык и стало означать особую стойкость.

Оно оказалось не единственным, которое лингвистически обогатило британцев. «Атака легкой кавалерии» — станет означать идиотское, безнадежное распоряжение или действие.

Командующий лорд Раглан велел всей бригаде Кардигана атаковать русских и отбить пушки и знамена. 600 легких кавалеристов скакали через долину, которая отлично простреливалась артиллерией, а еще и наши солдаты оказались меткими стрелками. И конница почти вся полегла, погибло 129 англичан, еще 247 были ранены или пленены. Сам Кардиган тоже получил ранение. Англичане место сражение прозвали «долина смерти».

Эта стычка оказалась очень болезненной для всей нации. Дело в том, что в этой легкой кавалерии Кардигана служили отпрыски высших семей Великобритании и гибель такого количества аристократов была воспринята чуть ли не как катастрофа.

В середине дня сражение начало стихать. Англичане уже не пытались отбить пушки, но и русские войска прекратили атаки. Балаклавская битва закончилась ничейным результатом, но обе стороны считали, что ее выиграли.

Британцы потому, что удержали лагерь. А наши были довольны тем, что сумели уничтожить все лагерные укрепления и заставили врага думать больше о защите, чем наступлении. Обороняющие Севастополь получили время для возведения укреплений. Союзники после битвы отказались от немедленного штурма города и приступили к его осаде, которая продлится 11 месяцев и станет символом стойкости уже русского солдата и матроса.