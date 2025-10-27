Десантный «батя»: как Василий Маргелов воевал в Великую Отечественную

Генерал Василий Маргелов навсегда вписал свое имя в историю как «отец», «батя» Воздушно-десантных войск СССР. Однако его путь к этому званию был полон суровых испытаний Великой Отечественной войны, где будущий командующий ВДВ проявил себя как талантливый и находчивый офицер.

Разведчик в «незнаменитых» войнах

Как отмечает историк Олег Красильников, свой боевой путь Маргелов начал в войсковой разведке. Во время Польского похода РККА в 1939 году он получил своё первое ранение при необычных обстоятельствах. После капитуляции Польши капитан Маргелов выполнял приказ о добыче немецкого противогаза, что привело к столкновению с немецкими союзниками. На обратном пути его группа попала в засаду польских партизан, и уцелевший Маргелов был спасён и доставлен в госпиталь именно немцами, что впоследствии потребовало серьёзных разбирательств с органами госбезопасности.

Во время Советско-финской войны (1939–1940) Маргелов вновь отличился, взяв в плен шведского добровольца. Поскольку Швеция формально сохраняла нейтралитет, этот эпизод вновь привлёк к нему внимание Особого отдела. Впрочем, несмотря на постоянный риск, профессионализм и воинские качества Маргелова позволили ему избежать подозрениями.

От дисбата до лыжного полка моряков

Великую Отечественную войну Василий Маргелов встретил в должности командира 15-го дисциплинарного батальона. Важно отметить, что дисбаты того времени не были штрафными подразделениями; туда направляли военнослужащих, совершивших проступки (пьянство, драки, самовольные отлучки), но в основном это были кадровые военные.

С началом войны батальон был преобразован во 2-й стрелковый полк 1-й гвардейской дивизии Ленинградского народного ополчения. В отличие от основной массы ополченцев, набранных с предприятий и не имевших серьёзной боевой подготовки, полк Маргелова, укомплектованный опытными бойцами, оказался наиболее боеспособным. В тяжёлых оборонительных боях под Ленинградом летом 1941 года именно его подразделение понесло наименьшие потери и сохранило порядок. После вывода на переформирование дивизия стала 80-й стрелковой, а самого Маргелова ждало новое необычное назначение.

Он возглавил 1-й Отдельный особый лыжный полк моряков Краснознамённого Балтийского флота. Словосочетание «моряки на лыжах» может показаться странным, однако ядро полка составляли не строевые матросы, а военнослужащие зенитных и береговых частей Кронштадтской военно-морской базы, доукомплектованные призывниками из военкоматов. Это была элитная, мобильная часть, предназначенная для действий в сложных условиях.

Первый «десант»

Именно с этим полком Маргелов провёл свою первую десантную операцию. Правда, десант был не воздушным и не морским, а... лыжным. В ходе попыток прорвать блокаду Ленинграда зимой 1941–1942 годов полку была поставлена задача по льду замёрзшего озера скрытно выйти на вражеский берег, захватить и удержать плацдарм. К сожалению, операция не принесла стратегического успеха, так как не была достаточно скоординирована и поддержана другими подразделениями. Тем не менее она, стала важным боевым опытом для будущего командующего ВДВ, продемонстрировав его умение управлять мобильным подразделением в сложнейшей обстановке и готовность к нестандартным тактическим решениям.

Первые годы войны закалили Маргелова, сформировав в нём те качества — волю, находчивость, умение командовать в кризисных ситуациях и заботиться о подчинённых, — которые позже легли в основу его легендарного принципа: «ВДВ — это мужество высшего класса, храбрость первоклассная, и боевая готовность номер один».