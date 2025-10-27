Какую правду о Гагарине скрывали более 20 лет

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин навсегда вписал своё имя в историю, совершив первый космический полёт. Однако триумф первого космонавта сопровождался государственной тайной, которую СССР тщательно охранял более двух десятилетий. Лишь в 1986 году мир узнал: Гагарин приземлился не в спускаемом аппарате, как утверждала официальная пропаганда, а отдельно — на парашюте.

© РИА Новости

Картина для прессы

Согласно сообщениям ТАСС, космический корабль «Восток-1» с Гагариным на борту благополучно совершил посадку в Саратовской области. Первыми, кто встретил космонавта, стали жена лесника Анна Тахтарова и её внучка. В многочисленных репортажах тех лет тщательно описывались подробности возвращения героя, но ключевая деталь — способ его приземления — всегда опускалась.

Подозрения у западных журналистов возникли почти сразу. Как пишет Гелий Салахутдинов в книге «Приключения на орбитах», на одной из пресс-конференций Гагарину напрямую задали вопрос о способе посадки. Космонавт, посовещавшись с руководителем, дал уклончивый ответ:

«Главный конструктор предполагал два способа посадки: как внутри, так и вне летательного аппарата».

Это была чистая правда, но не вся.

Инженерная необходимость

Реальная схема приземления была иной и совершенно секретной. На высоте 7 километров Гагарин, как и было предусмотрено конструкцией «Востока-1», катапультировался из спускаемого аппарата и далее спускался на отдельном парашюте.

Гагарин прекрасно понимал, что выдать подлинную информацию о способе своего приземления он не в праве. Дело в том, что Юрий Алексеевич действительно катапультировался и спустился на землю уже на парашюте. Но в те годы другого, более безопасного метода приземления, еще никто не придумал. Это обстоятельство нисколько не умаляло подвиг Гагарина, но он прекрасно понимал, чем может быть чреват слишком длинный язык.

Причины секретности

Зачем же понадобилась такая секретность, ведь космический полет на самом деле имел место быть? Как утверждает Валерий Лесников, автор книги «Гагаринское время. 1960-1969 годы», если бы к подвигу советского первопроходца подошли с бюрократической точки зрения, то его полет не засчитали бы космическим. Согласно требованиям ФАИ (международной авиационной федерации), статус космического присваивался только тому полету, в течение которого человек совершил старт с земли, побывал в космосе и приземлился на одном и том же летальном аппарате. Именно поэтому власти СССР более 20 лет скрывали факт того, что Юрий Гагарина покинул космический корабль и спустился вниз уже при помощи парашюта.

Разглашение этой тайны могло повлечь самые плачевные последствия для того, кто оказывался излишне болтлив. Так, через 2 года после триумфа Гагарина один из летчиков, испытывавших катапульту для первых космонавтов, Валерий Головин проболтался случайным собеседникам в кафе о том, что Юрий Гагарин приземлился вовсе не в корабле, а на парашюте. Спустя месяц Головина отстранили от работы, а еще через несколько недель испытатель погиб, выпав с балкона многоэтажного дома, в котором проживал.