День святой равноапостольной Нины: история и традиции православного праздника

В конце января Русская православная церковь каждый год Грузии. «Лента.ру» рассказывает об истории праздника, связанных с ним традициях и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.

Дата

Православная церковь каждый год почитает святую Нину Грузинскую в один и тот же день — 27 января (14 января по старому стилю). В 2026 году эта дата выпадает на вторник. Женщины, которых назвали в честь святой, отмечают именины.

Кто такая святая Нина

Детство в родительской семье

Считается, что святая родилась в 280 году в городе Коластры, недалеко от Каппадокии (сейчас это территория принадлежит Турции). Она была единственным ребенком в обеспеченной семье: ее отец Завулон состоял на военной службе при римском императоре Максимиане и, среди прочего, занимался крещением галлов.

Согласно житиям, которые хранит РПЦ, родители Нины происходили из знатных родов: по матери святая была племянницей иерусалимского патриарха Ювеналия, а по отцу приходилась родственницей великомученику Георгию Победоносцу.

С самого детства Нина, как и ее родители, была верующей и хотела посвятить служению Господу свою жизнь. Кроме того, она сочувствовала тем, кто в Бога не верит. Когда ей исполнилось 12 лет, она вместе со своими родителями отправилась в Иерусалим. Там их пути разошлись:

мать девочки получила благословение от патриарха на то, чтобы стать диаконисой при храме Гроба Господня; отец решил вести жизнь отшельника в Иорданских пустынях во славу Господа; а сама Нина оказалась под опекой благочестивой старицы Нианфоры.

Наставничество старицы Нианфоры

Старица отвечала не только за физическое благополучие юной подопечной, но и за ее духовное образование. Среди прочего, она часто рассказывала ей об Иверии (нынешней Грузии), которая в те времена еще была языческой страной. Она верила, что именно там находился Хитон Господень — похожая на длинную рубаху с рукавами одежда, которую, по поверью, для Иисуса соткала Богородица.

Узнав об этом, а также о том, что христианство в Иберии практически не распространено, святая Нина стала каждый день молиться Матери Божией: она просила ее о помощи в поисках Хитона Господня, а также об обращении жителей этих территорий в христианство.

В один из дней, когда девушка заснула после очередной молитвы, Богородица явилась ей во сне. Богоматерь дала Нине крест, сделанный из виноградной лозы, и сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех врагов видимых и невидимых. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе Покровительницею».

Как только святая Нина проснулась, она увидела в своей руке тот самый крест из виноградных лоз. Она направилась к своему дяде, патриарху Иерусалимскому. Когда она рассказала ему о случившемся, он благословил ее отправиться в Иберию с проповедью.

Крещение Грузии

По пути в Грузию святая Нина оказалась в Риме, где обратила в свою веру множество знатных особ, в том числе царевну Рипсимию. Узнав об этом, император Диоклетиан, который хотел взять ее в жены, но ненавидел христиан, велел казнить девушек. Спастись удалось лишь Нине, которая двинулась к Грузии с одним лишь крестом в руках.

Добравшись до страны, она быстро прославилась среди жителей своими чудесами. Так, своими молитвами она излечила от бесплодия жену царского садовника, который приютил странницу, когда та пришла в Мцхету (столицу Грузии в те годы). А в день Преображения Господня, во время языческого жертвоприношения, с помощью молитв святая Нина вызвала сильную бурю и низвергла идолов с высокой горы.

Узнав о силе молитв Нины, заболевшие жители Иверии стали приходить к ней за исцелением. Святая помогала им и рассказывала о Боге. В результате многие люди приняли христианство. В их числе были и знатные люди: так, святая Нина излечила царицу Грузии Нану, жену царя Мириана. А вскоре обратила в свою веру и самого Мириана: она вернула ему потерянное зрение.

Мириан ослеп из-за молнии, которая ударила в него во время охоты. Увидев в этом кару Божию за гонения против святой Нины, он обещал принять христианство, если сможет снова видеть

Царь сдержал свое обещание и принял крещение 6 мая 319 года. Вскоре в Мцхете началось строительство первого и самого главного в Грузии христианского храма Светицховели, который возвели на месте, где хранился Хитон Господень: его местоположение стало известно святой Нине в видениях.

С тех пор вера активно распространялась по стране, и уже к 324 году христианство стало государственной религией: не просвещенными оставались лишь жители горных областей. Святая Нина отправилась в очередное странствие, проповедуя христианство живущим в тех краях горцам, и убедила многих из них поверить в Бога.

Спустя 35 лет после начала проповеди святая поселилась в шалаше возле города Бодбе. Там она и скончалась 27 января (14 января по старому стилю) 340 года. Царь, вопреки ее последней воле, хотел перенести гроб с ее телом в столицу, но не смог — этому словно мешала невидимая сила. Тогда он велел похоронить ее там, где был шалаш, в котором она жила, а над могилой построить церковь в честь святого Георгия — сейчас там действует самый большой в стране женский монастырь.

Традиции Дня равноапостольной Нины

В Грузии

В Грузии святую Нину почитают как небесную покровительницу и просветительницу страны. В дни ее памяти (27 января и 1 июня, в день ее пришествия в страну) во всех православных храмах проходят торжественные службы.

А каждое лето дети и молодежь собираются большой группой и отправляются в паломничество по следам святой, повторяя ее маршрут.

В России

Грузинская православная церковь признала Нину равноапостольной и причислила к лику святых, установив день ее памяти в день окончания ее земной жизни

На Руси в этот день также проводили службы в храмах. Эта традиция сохранилась по сей день. Христиане исповедуются, а затем молятся святой Нине об укреплении веры, а также исцелении от физических и духовных недугов. После — собираются в домах за праздничными столами и обмениваются историями.

А в народе в этот день было принято ухаживать за животными: крестьяне меняли солому, чистили хлев, а также давали лакомства или дополнительные порции корма его обитателям. Заботились и о бродячих животных: их гладили, кормили или даже забирали к себе в дома.

Причинять боль животным в День равноапостольной Нины категорически запрещается. Считается, что нарушение этого правила повлечет за собой большие неприятности в жизни обидчика

Приметы