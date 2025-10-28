28 октября: какие праздники отмечают в России и в мире

Каждый день в мире, в том числе и в России, приходится на тот или иной праздник — пусть не всегда официальный или широко известный, но значимый для определенных сообществ. Так, во вторник, 28 октября, отмечаются сразу несколько дат: День бабушек и дедушек, День домашнего печенья и Международный день анимации.

День бабушек и дедушек

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек — добрый семейный праздник, органично дополняющий календарь семейных дат. В разных государствах его празднуют в иные периоды, единой международной даты не установлено. Однако везде традиции схожи: поздравления и теплые встречи в кругу семьи. В России праздник учрежден в 2009 году, а дата выбрана неслучайно — 28 октября перекликается с древнеславянским праздником Осенние Деды, приходившимся на конец октября.

День домашнего печенья

День домашнего печенья отмечается ежегодно 28 октября как праздник домашней выпечки. Его цель — напомнить о семейных традициях и радости, которую дарит приготовление сладостей своими руками. Точная история праздника неизвестна, он считается неформальной инициативой кулинарных сообществ. В этот день принято печь печенье по любимым или семейным рецептам и угощать близких, друзей или коллег. Праздник стал символом уюта, домашнего тепла и душевного общения.

Международный день анимации

Международный день анимации (International Animation Day), или Всемирный день мультфильмов, ежегодно отмечается 28 октября. Праздник был учрежден в 2002 году французским отделением Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA). В его преддверии профессионалы и поклонники анимации устраивают фестивали, обмениваются работами, проводят премьерные показы и представляют новые проекты.