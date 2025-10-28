Как гадалки открывали чакры, снимали порчу и лечили страну от всех болезней

В 2003 году в России был запущен кабельный телеканал «Телевизионный дамский клуб» (ТДК), который задумывался как источник полезных советов для женщин, но в итоге стал площадкой для гадалок и целителей. В эфире люди, утверждавшие, что у них есть сверхъестественные способности, взмахами рук лечили головные боли, избавляли от алкоголизма и даже удаляли камни в почках. Эксцентричное поведение, нелепые ритуалы и ошибки в речи ясновидящих сделали их объектом насмешек в сети — видеосюжеты с их участием становились мемами и набирали множество просмотров. Но была и другая сторона: некоторые зрители всерьез верили в способности целителей и несли им деньги в надежде, что они решат все их проблемы. О том, как лжеэкстрасенсы годами наживались на россиянах, несмотря на очевидную постановочность происходящего в эфире, — в материале «Ленты.ру».

«Ко мне обращаются миллионы людей»

Наибольшей популярностью на канале дамского клуба пользовалась программа «Ваш личный психолог» (другое название — «Ваш личный парапсихолог»), выходившая в прямом эфире. Одним из постоянных целителей проекта был некий Алмаз Индиго, который гарантировал зрителям излечение от всех болезней. Передачи с его участием обычно начинались с долгого перечисления всех его званий.

У нас в гостях прорицатель, ясновидящий, знахарь, ведун, целитель, магистр Янтарной звезды и маг, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле Алмаз ведущая программы «Ваш личный психолог»

В одном из выпусков до программы дозвонилась 55-летняя Нина, которая попросила целителя «посмотреть, есть ли на ней негатив». Заглянув в стеклянный шар, Индиго заявил: негатив есть, причем кармический. «Скажите, а вы можете назвать себя самой счастливой?» — спросил он у зрительницы. Она ответила отрицательно. «Поэтому у вас отрабатывается кармический негатив», — объяснил ей ясновидящий.

Затем Индиго попросил собеседницу поднять ладонь левой руки и приблизить ее к экрану телевизора. После этого целитель взял в руку нож и начал размахивать им в воздухе, а другой рукой делать движения вверх и вниз. «Я счистил сейчас с вас негатив», — сказал он, обращаясь к Нине. Целитель добавил, что причина всех бед женщины — ее имя. Индиго призвал как можно скорее сменить его и пригласил женщину на личную консультацию, где пообещал помочь разобраться со всем кармическим негативом.

Такую же проблему Индиго увидел и во время разговора с другой телезрительницей, которая пожаловалась, что ее сын Алик никак не может жениться. «Имя ему не подходит, ему тоже нужно сменить имя», — отметил он. А вот для Светланы, у которой плохо идут дела с бизнесом, целитель провел целый ритуал: держа в одной руке камень и делая пассы другой, он подключил ее к энергетическому каналу удачи и успеха в торговле.

«Все звонки, хочу отметить, бесплатные. Поэтому не бойтесь, что с вас снимут какие-то большие деньги», — заверял Индиго зрителей. Правда, когда на экране появлялись номера телефонов прямого эфира, под ними мелким шрифтом была указана стоимость звонка. Одна минута разговора по мобильному стоила 75 рублей без НДС

Затем до программы дозвонилась 50-летняя Галина, которая сообщила, что последние два года у нее сильно отекают ноги. Индиго сразу определил причину: порча. «Существует 177 видов порчи. На самом деле у вас есть некротическая привязка, поэтому у вас отекают ноги. Это необходимо лечить. Здесь необходимо провести три круга магической работы», — засыпал ее эзотерическими диагнозами ясновидящий.

Он также напугал зрительницу тем, что она может перестать ходить, если не пройдет магическое лечение. Затем Индиго попросил Галину поднести ладонь к экрану телевизора и начал рассекать воздух ножом, делая вид, будто он разрезает сеть порчи. После этого целитель призвал женщину немедленно записаться к нему на прием. «С такими проблемами, как ваша, ко мне обращаются миллионы людей», — заявил он.

«Я сейчас открою вам верхнюю чакру»

В программе «Ваш личный психолог» успели сняться десятки людей, уверявших, что они обладают паранормальными способностями. Некоторые из них работали в паре, как, например, целительницы Ангелина и Лейсан. Они утверждали, что могут на расстоянии лечить головную боль, аритмию, бронхит, цистит, эндометриоз, простатит, а также неврозы, депрессию, бессонницу и другие недуги.

В одном из выпусков 49-летняя Вера попросила пару помочь ей с больным зубом. В течение нескольких минут целительницы громко дышали и совершали странные движения руками.

Дозвонившаяся до них женщина затруднилась сказать, стало ли ей в итоге легче. Лейсан в ответ посоветовала зрительнице прополоскать рот водой с солью, а Ангелина добавила, что ее боль надо «лечить по-другому и не в прямом эфире».

За помощью к ним однажды обратился Александр, который признался, что изменил жене, после чего стал злоупотреблять алкоголем и наблюдает у себя проблемы с потенцией. Во всем виновата порча, заявили без тени сомнения Ангелина и Лейсан. По их словам, проклятие на него наслала женщина, с которой он изменил супруге. Затем они начали исполнять пассы руками, настаивая на том, что это облегчит состояние Александра.

«Как сейчас чувствуете себя, Александр?» — спросила у зрителя Ангелина. «Меня трясет, я не знаю», — ответил он. «Очищаем вас», — невозмутимо сказала целительница

Другие парапсихологи были не менее колоритными. Среди них — шаманка Джумане, которая заикалась и c трудом говорила по-русски; целительница Амина, которая пела песни на неизвестном языке и бросалась камнями; ясновидящая Ирина, которая любила добавлять к словам уменьшительно-ласкательный суффикс — «стрессик», «негативчик», «животик».

В одном из выпусков 74-летней зрительнице, которая много болела, Ирина начала делать массаж на расстоянии. «Я сейчас открою вам верхнюю чакру, чтобы вы могли посылать мольбу о своем исцелении. На макушечку я воздействую, какие у вас ощущения? Кстати, вы воспринимаете быстро», — сказала она женщине. «Не пойму», — ответила та. «Ну, немножко заниженная чувствительность», — сразу поправила себя целительница.

Мужчин-целителей, снимавшихся в программе, было немного. Помимо Алмаза Индиго, выделялся еще ясновидящий Рушан. Однажды в передаче его напарник Владимир внезапно зевнул прямо во время разговора со зрительницей, и изобретательный целитель тут же нашел этому объяснение. «У нас зевота происходит, когда мы видим негатив, у нас сразу реакция, мы начинаем зевать», — оправдал коллегу Рушан.

Программа «Ваш личный психолог» была не единственным прибежищем целителей и гадалок на ТДК. На канале также выходила эзотерическая передача «Тайное станет явным», в которой целительницы на расстоянии лечили боли в спине и желудке, находили вывихи костей и тут же вправляли их и даже удаляли камни в почках

«Как это попало на телевидение?»

О телецелителях с канала ТДК вся страна узнала в 2010 году, когда ведущий популярного YouTube-шоу «+100500» Максим Голополосов, более известный как Макс +100500, обратил внимание на один из отрывков программы. В ролике Алмаз Индиго увидел у зрительницы «затемнение в области печени». «У вас там сидит сущность в виде гномика. Я сейчас это почищу, уберу», — сказал он, обращаясь к женщине.

«Сущность в виде гномика? Это что вообще за ***** [чушь]? Как это попало на телевидение? (…) Как вообще такую ******* [ерунду] можно пускать в эфир?» — возмутился увиденным Голополосов

После выхода выпуска «+100500» ролик с Индиго превратился в мем. Фото целителя начали использовать для высмеивания лжеэкстрасенсов, а его фразу «сущность в виде гномика» стали применять к описанию необычных явлений. «Нужно иметь талант, чтобы нести такую херню и не заржать», «Ну мужик! Ну монстр! С таким покерфейсом толпу гномов разматывает направо и налево!» — высказывались пользователи.

Особенно комментаторов позабавила ошибка в речи Индиго — вместо слова «почищу» он произнес «почистию». «Ладно, пойду зубы почистию», «В этом нет смысла, но я ржал с этого три часа», «"Алмазик, картошечку почисти" — "Ок, дорогая, сейчас почистию"», — написали пользователи. «Вот вы ржете, а он спас девушку от сущности гномика!» — в шутку осадил их еще один участник обсуждения.

Многие пользователи, пришедшие в восторг от Индиго, бросились смотреть другие выпуски программы «Ваш личный психолог» и делиться в сети наиболее смешными фрагментами.

Например, десятки тысяч просмотров на видеохостинге YouTube набрал отрывок передачи, где ясновидящая Любава увидела у зрительницы «сущность в виде змейки» в области матки

«У меня аж сущность в виде гномика ***** [офигела]», — отреагировал на видео один из комментаторов. Другой пользователь в шутку назвал ее бабушкой Алмаза Индиго. «А когда будет сущность в виде лепрекона?» — поинтересовался еще один участник обсуждения. «Заметим, не питона, не змеи, а змейки», «Там у вас сущность в виде Nokia, в которой сущность в виде змейки», — написали другие.

Примечательно, что в передаче ТДК было сразу два Алмаза Индиго. Первый — тот самый целитель, который стал известен благодаря выпуску Макса +100500. Однако вскоре после того, как о нем заговорил весь Рунет, он внезапно исчез с канала

На его место пришел другой Алмаз — «единственный представитель бриллиантовой расы на Земле», объяснявший проблемы большинства зрителей тем, что им не подходит имя.

Более 80 тысяч просмотров набрало видео, где второй Алмаз Индиго, размахивая одной рукой и держа камень в другой, пообещал помочь зрительнице с тяжелой болезнью. «Сейчас вы почувствуете, как будто сзади вас кто-то стоит. Я к вам направил специально ангелов-целителей, которые сейчас будут вас наполнять целительной энергией», — сказал ясновидящий женщине.

Фрагмент программы вызвал волну шуток в сети. «Что эти ангелы будут делать, если наткнутся на сущность в виде гномика?!», «А сущность в виде гномика он забыл направить», «Прошло пять лет: "Отпустите меня! Что это за люди в белых халатах? Куда они меня увозят?" — "Спокойно, Алмаз! Это ангелы-целители"», — соревновались в остроумии комментаторы.

В сети, конечно, не верили в сверхъестественные способности целителей, называли их актерами и шарлатанами, оставляя соответствующие комментарии: «Прикольные эти лохотронщики, как Comedy Club можно смотреть», «Клоуны, как смешно играют», «Comedy Club отдыхает», «Они ведь честно говорят: "Сейчас я вас почистию". Вот и чистят людям карманы», «Вылечивает от вздутия кошелька».

«Наживаются на людском горе»

Одни россияне смеялись над лжеэкстрасенсами в сети, но были и те, кто верил, что ясновидящие действительно способны вылечить от всех болезней и помочь с другими проблемами. Доверчивые зрители звонили по номерам, указанным в программе, и несли целителям все свои деньги. Если у человека не было нужной суммы, ему предлагали взять кредит или одолжить денег у знакомых.

Никто из зрителей до прямого эфира не дозванивался — все обращения с просьбами о помощи были постановочными. Обычно это были сотрудники канала, которые меняли голоса и представлялись разными именами. Чтобы убедить зрителей, что звонок настоящий, они шли на всевозможные хитрости, например, специально создавали помехи во время разговора

Одна из зрительниц, которая позвонила по номеру в телеэфире, рассказала, что сначала ее расспрашивали о проблеме, с которой она хочет обратиться к целителю, после чего назвали стоимость консультации — 20 тысяч рублей. Затем во время сеанса от нее стали требовать больше денег, потому что ее случай сочли трудным. «Конца не видно. Спекулируют (…) на здоровье», — пожаловалась она.

По словам другой пострадавшей, она решила связаться с экстрасенсами, потому что в эфире утверждали, что звонок бесплатный. Когда она позвонила по номеру, ей сообщили, что консультация обойдется в 12 тысяч рублей. «Я не располагала этой суммой, а они [ответили]: "Ну возьмите кредит у друзей, это же ваше счастье". (…) Эти люди знают свое дело и наживаются на людском горе», — написала она.

Редкий лохотрон! Это мне рассказала шокированная подруга! У нее были проблемы в жизни. (…) Звонила с сотового, долго объясняя ситуацию. (…) Говорят, что на ней порча и надо провести странный ритуал с какими-то тремя яблоками — бред какой-то. А чтобы полностью снять все темное в жизни, нужно всего лишь перечислить на счет данной фирмы 27 тысяч рублей рассказ пользовательницы janan lucky на портале IRecommend.ru

В 2017 году на Первом канале вышел выпуск ток-шоу «Мужское/Женское», героями которого стали люди, пострадавшие от телецелителей. Одна из них, Тамара, после звонка лжегадалкам осталась без крыши над головой: чтобы расплатиться с ясновидящими, она продала квартиру. Другая жертва, Людмила, чуть не совершила самоубийство, потому что ей сказали, что ее смерть поможет вылечить больных родственников.

«Одна минута глупого звонка перевернула всю мою жизнь. (…) Казалось бы, умная женщина, грамотная, не могу понять, как я могла поверить», — заявила в эфире ток-шоу Галина, еще одна пострадавшая от аферистов. Она тоже позвонила по номеру, указанному в программе, и лишилась 40 тысяч долларов. Ей внушили, что на ее родных навели порчу и избавиться от нее можно только за деньги.

Во всех случаях злоумышленники использовали запугивание: они убеждали человека, что если он не переведет им деньги, то с ним или его близкими случится что-то плохое. «Внушить человеку [что-либо] сложности не представляет. Для того чтобы внушаемость повысить, надо повысить уровень тревожности, и (…) потом можно им управлять», — объяснил в эфире программы «Мужское/Женское» врач-психиатр Зураб Кекелидзе.

«Иллюзия и обман стоят дорого»

В 2021 году ТДК внезапно прекратил свое существование, а на его частоте стал вещать другой канал. Причина закрытия канала не называлась. Возможно, это произошло из-за низких рейтингов. По данным исследовательской компании Mediascope, в 2018-2019 годах канал дамского клуба даже не вошел в топ-50 популярных российских каналов.

Какая аудитория была у ТДК и его программ, точно неизвестно. В сети можно встретить информацию о том, что канал смотрели 36 миллионов человек по всему миру, но никаких доказательств этой информации нет

Не последнюю роль в закрытии канала могло сыграть и то, что ясновидящие, выступавшие в эфире, становились фигурантами уголовных дел. Например, в 2018 году Светлану Кучукову, представлявшуюся в передачах медиумом и утверждавшую, что она может лечить людей по телефону, признали виновной в мошенничестве и приговорили к четырем годам тюрьмы.

Перед этим был вынесен приговор группе людей, которые сотрудничали с телеканалом и, выдавая себя за ясновидящих, смогли выманить у зрителей более восьми миллионов рублей. Лидер группировки получил 13 лет колонии за мошенничество и организацию преступной группы. Его сообщников, которые обещали людям снятие порчи и избавление от всех болезней, тоже признали виновными и приговорили к различным тюремным срокам.

Люди, пострадавшие от обмана лжеясновидящих, отчасти сами виноваты в случившемся, считает психолог Александр Дубовик. В эфире ток-шоу «Мужское/Женское» он заявил, что решить проблему лжецелителей поможет изменение отношения к психотерапии: обращаться к специалистам можно и нужно, когда возникают внутренние проблемы. А при проблемах со здоровьем прежде всего нужно идти ко врачам.