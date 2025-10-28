Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за детали в прошлом жениха

28-летняя девушка рассказала, как ее семья отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали о прошлом жениха. Ее историю публикует издание Mirror.

По словам девушки, семья не одобряла ее роман, поскольку сначала ее жених Джон встречался с ее младшей сестрой Келли. После расставания с Джоном Келли прекратила общение с сестрой, родители же свели его к минимуму.

«Тогда отец назвал меня шлюхой, это было так больно. Прошло несколько лет, и теперь мы с Джоном помолвлены. Сейчас отец — единственный, кто уважает наши отношения. Это иронично, потому что именно он говорил мне самые неприятные вещи», — отметила она.

Автор добавила, что Келли по-прежнему не общается с девушкой, а другие братья и сестры по-прежнему держатся на расстоянии.

«В какой момент люди поймут, что это была не просто похоть и дешевое удовольствие, а настоящие отношения? Многие говорят, что они еще не определились, приходить ли на свадьбу. Это очень больно», — пожаловалась она.

В комментариях к ее истории пользователи отметили, что девушка должна была давно извиниться перед сестрой. Многие согласились с тем, что гости свадьбы действительно могут чувствовать себя неловко.

«Они не обязаны одобрять ваш роман только потому, что два эгоистичных человека решили провести свою жизнь вместе. Я так рада, что ты не моя сестра», «Ты предала свою сестру, и пути назад нет. Признай, что, выбрав его, ты потеряла тех, кому причинила боль», — возмутились комментаторы.

