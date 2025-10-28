Женщина сделала ставку на преследующее ее число и выиграла

Жительница американского города Вашингтон выиграла в лотерею крупную сумму, поставив на преследующее ее число 29 тысяч. Об этом сообщает издание UPI.

Цифры два, девять и три нуля несколько дней подряд преследовали женщину повсюду. Сначала она увидела их на борту самолета в теленовостях. Через несколько дней то же число встретилось ей на упаковке кешью.

Женщина решила использовать сочетание цифр в лотерее. Она оформила лотерейные билеты в магазине при автозаправочной станции и через несколько дней узнала, что поступила верно. Ее выигрыш превысил 250 тысяч долларов (20 миллионов рублей).

Победительница заявила, что не планирует тратить выигрыш на турпоездки. Вместо этого она хочет сделать ремонт. «Можно будет сидеть на крылечке с мужем и разговаривать — это как поездка», — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница США Кэрри Эдвардс выиграла в лотерею с помощью ChatGPT. Все полученные деньги она отдала на благотворительность.