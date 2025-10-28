Почему самого опасного абрека СССР не могли поймать почти 40 лет

В истории Северного Кавказа XX века фигура Хасухи Магомадова занимает особое место. Этот человек на протяжении почти четырёх десятилетий — с 1939 по 1976 год — оставался неуловимым для советских правоохранительных органов, став одним из последних представителей древнего института кавказского абречества.

Кто такие абреки?

Институт абречества сложился на Северном Кавказе в XIX веке как форма сопротивления царской власти. Абреки — обычно лезгины, ингуши, чеченцы — вели партизанскую войну, становясь изгоями в глазах официальных властей. В советское время этот феномен получил романтизированное отражение в кинематографе, как в фильме «Берега», хотя реальность была значительно сложнее и трагичнее.

Кем был Хасуха Магомадов?

Хасуха Магомадов родился в 1905 (по другим данным — 1907) году в горном селении Шатойского района в бедной многодетной чеченской семье. Не получив формального образования, он тем не менее выучил арабский и русский языки, глубоко изучил Коран. До 39 лет вёл обычную жизнь сельского жителя, обзавёлся семьёй и пятью детьми.

В 30-х годах ХХ века Северный Кавказ начал сотрясать Большой террор. Магомадов, уже отец семейства (всего у него было пятеро детей), убивает кровного врага и попадает в тюрьму, откуда бежит. Собственно, с этого момента он и становится абреком – официальным изгоем и преследуемым властями преступником.

Что он вообще натворил?

Сухая официальная статистика деяний Х. Магомадова (справка «Об обстоятельствах обнаружения и уничтожения государственного преступника Магомадова Х.») опубликована и широко доступна, тем не менее она не дает четкого представления о жизни и поступках этого абрека. Ясно только одно: с 1939 года по март 1976 года, на протяжении почти 37 лет, этот, в сущности, малограмотный человек, постоянно находясь на территории СССР и не прибегая ни к каким суперсовременным шпионским уловкам, оставался неуловимым для советских спецслужб.

По данным МВД Чечено-Ингушской Автономной ССР, за все это время Хасуха Магомадов лично (не в составе антисоветских банд) убил более 30 человек, в том числе начальника Советского райотдела КГБ ЧИ АССР подполковника Г.К. Салько. А вообще на его счету, согласно этой справке, порядка 200 личных и коллективных акций, в результате которых погибли 33 и были ранены 10 партийных активистов, кагэбэшников и милиционеров.

Как его убивали

О том, кто такие абреки и какова была их философия существования, наиболее доходчиво написал, пожалуй, только талантливейший абхазец Фазиль Искандер. Фазиль Абдулович в общих чертах обрисовал мотивацию абреков, объясняя, почему у них возникала нетерпимость по отношению к Советской власти. Он рассказал, как мужчины, подлежащие депортации из Чечено-Ингушской республики, уходили в горы и годами жили там на положении изгоев.

Так (на протяжении десятилетий!) существовал и Хасуха Магомадов, изредка наведываясь в свою семью. Горцы – народ физически сильный, здоровый, среди них много долгожителей. Хасуху Магомадова также можно причислить к таковым, поскольку его партизанская жизнь вынуждала годами в любую погоду спать практически на камнях и питаться, чем придется.

К весне 1976 года это был уже очень больной, обессилевший старик. Он хотел умереть, но не сдавшись при этом властям. По одной из версий, Хасуха Магомадов успел сам выкопать себе могилу на кладбище, но его сдали свои же, чеченцы. К ущелью, где скрывался государственный преступник, по наводке добровольных осведомителей стянули подразделения КГБ, МВД и армейской части.

Есть легенда, что в ходе облавы на Магомадова ночью один из дружинников предложил ему сдаться. А Хасуха в ответ, не видя в темноте цели, выстрелил «на звук» и убил добровольца. Эта версия, кстати, косвенно подтверждается вышеупомянутой справкой МВД «Об обстоятельствах обнаружения и уничтожения государственного преступника Магомадова Х.».

Говорят, к трупу Хасухи Магомадова долго не решались подойти, так как опасались. Вначале к нему отправили его родственников, для опознания. При Магомадове обнаружили винтовку Мосина, множество патронов к ней, пистолет ТТ, гранаты, бинокль, кинжал. Если бы не телесная немощь, Хасуха, определенно, так и не собрался бы на покой, продолжая противостоять советской власти.