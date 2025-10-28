«Арена соперничества»: как соседи поделили одно из крупнейших государств Европы

230 лет назад, 24 октября 1795 года, произошёл третий раздел Речи Посполитой. Территории некогда могущественного государства были распределены между Австрией, Пруссией и Российской империей. Границы оказались неокончательными. По итогам Наполеоновских войн и Венского конгресса их изменили ещё раз, после чего они оставались стабильными более 100 лет. В наши дни ностальгия по временам существования Речи Посполитой стала одним из факторов политической жизни Польши. Почему соседи поделили одно из крупнейших государств Восточной Европы и какие это имело последствия — в интервью RT рассказал доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Перевезенцев.

— Речь Посполитая просуществовала около двух столетий. Как она появилась и что собой представляла?

— Речь Посполитая возникла в 1569 году в результате окончательного слияния Польского королевства и Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского, до того времени связанных только династической Кревской унией, заключённой ещё в 1385 году. В то время в Польше прекратила своё существование королевская династия, на престоле оказалась юная Ядвига. Местные элиты искали нового кандидата в польские короли и обратились к великому князю литовскому и русскому Ягайло с предложением заключить брак с Ядвигой. Ягайло принял католичество (до этого он был язычником), женился на Ядвиге и официально стал польским королём под именем Владислав II Ягеллон. С этого момента начинается династия польских королей Ягеллонов — потомков Ягайло.

К началу XVI века Польша (в силу того что это была более развитая, нежели Литва, католическая страна) фактически полностью подавила литовское язычество и частично — литовское православие. Литовская знать вошла в состав польской шляхты, ополячилась, приняла польские законы. В Литве начались — особенно в XVI веке — преследования православных, а это было в основном русское население.

Но всё же на протяжении XV и большей части XVI века Литва и Польша были отдельными государствами с собственными сеймами (собраниями дворян), законами, войсками — и каждое со своей казной, хотя оба государства возглавляли потомки Ягайло.

В 1569 году шляхта польская и литовская принимает новую, Люблинскую унию, объединившую оба государства. Сам процесс объединения проходил очень сложно, в бесконечных спорах польских и литовских шляхтичей о правах дворянства. В итоге поляки заставили литовское дворянство принять свои правила игры. Единственное, что им тогда не удалось сразу сделать, — это утвердить католицизм в качестве господствующей религии: сохранялись договорённости, что жители нового государства, Речи Посполитой, могли исповедовать православие или протестантизм.

Речь Посполитая на самом деле была государством польской шляхты, мыслящей себя особым слоем даже по отношению к собственному, польскому, народу, не говоря уже о литовцах и русском православном населении. Русских польские шляхтичи считали холопами, рабами, себя же ощущали особым, избранным родом, отдельной этнополитической категорией, которая якобы происходила от сарматов.

Власть тогдашнего короля Сигизмунда II Ягеллона ограничивалась сеймом: без согласия сейма король не мог принять решений ни о войне, ни о серьёзных реформах. Они принимались с огромным трудом, а споры между шляхтичами иногда заканчивались настоящими сражениями. Когда на Сигизмунде II мужская ветвь династии Ягеллонов оборвалась, сейм долго не мог определиться с кандидатурой короля. И при решении вопроса о приглашении на польский престол Генриха Валуа дошло до вооружённых столкновений. Но Генрих Валуа из Речи Посполитой быстро сбежал, потому что не хотел жить в Польше. Тогда польским королём сейм избрал трансильванского князя Стефана Батория, который был на самом деле ставленником турецкого султана. Но Баторий довольно быстро умер. В итоге на престоле оказался Сигизмунд III Ваза — шведский королевич, матерью которого была Катерина Ягеллонка, сестра скончавшегося короля Сигизмунда II Августа, не имевшего наследников.

В конце XVI века и весь XVII век Речь Посполитая — это одно из самых крупных и мощных государств Восточной Европы. Кстати, ещё до люблинских договорённостей Волынь, Подолье и другие литовские территории с русским православным населением стали частью Польши.

— Как складывались отношения Русского царства и Речи Посполитой?

— Сложные отношения между Московским великим княжеством, Литвой и Польским королевством сложились ещё во второй половине XIV столетия, когда литовские князья стремились завоевать все русские земли. Но в конце XV — первой половине XVI века ситуация кардинально изменилась: уже Русское государство, возглавляемое сначала великим князем Иваном III Васильевичем, а затем его сыном Василием III Ивановичем повело активное наступление на Литву, отвоёвывая всё новые и новые русские земли, когда-то захваченные литовскими князьями.

В данном случае нужно иметь в виду тот факт, что Иван III, приняв титул «Государь всея Руси», тем самым заявил свои права на владение всеми русскими землями, когда-то входившими в состав Древнерусского государства. Этот титул носил и Василий III. И нужно сказать, что Иван III и Василий III своих претензий не скрывали. В дипломатической переписке они откровенно заявляли, что Киев, Подолье, Волынь — это их вотчины, а поляки и литовцы владеют ими неправомерно.

Именно поэтому поляки и литовцы напрочь отказывались признать за русским государем и титул «Государь всея Руси». Позднее поляки по тем же причинам отказывались признавать право русского государя обладать царским титулом, а России именоваться царством. Проблема, как всегда, решалась в ходе военных столкновений, а именно в результате ряда очень удачных для Русского государства войн с Литвой.

Кстати говоря, полякам ничего не оставалось, как только злобствовать. Именно польский историк Матвей Меховский в начале XVI века придумал для обозначения Русского государства искусственный термин «Московия», что было подхвачено польской пропагандой для доказательства и распространения исторического мифа: Русь — это часть Польши, потому что именно Польша владеет русскими землями, а всё, что принадлежит московскому великому князю, — это отдельное государство Московия, которое к Руси якобы не имеет отношения. Так сначала Польша, а потом и Речь Посполитая стали главным рассадником русофобии в Европе, центрами русофобской пропаганды. Именно в Речи Посполитой писались основные русофобские сочинения. Именно там сочинялись чёрные мифы о России и распространялись по всей Европе.

— Долгое время Речь Посполитая была могущественной державой, но затем пришла в упадок. Каковы были исторические предпосылки для её разделов и в чём логика этого процесса?

— В Речи Посполитой за XIV—XVII века сменились три династии. В 1668 году отрёкся от польского престола последний король из династии Ваза — Ян II Казимир. И дальше на польском престоле началась настоящая вакханалия, вызванная борьбой польской шляхты за свои привилегии. Польские шляхтичи не могли допустить, чтобы король представлял один из внутригосударственных центров влияния — например, чтобы это был кто-то из магнатов. Поэтому только два короля были поляками, а большинство королей приглашали из-за рубежа. В такой ситуации контроль местного дворянства над страной не мог продолжаться долго. Соседние государства, выходцы из которых занимали престол Речи Посполитой, начинали всё активнее вмешиваться в её внутренние дела, отчего страна, конечно, не становилась сильнее. Фактически уже с 90-х годов XVII века Речь Посполитая начала постепенно терять свой суверенитет, а в XVIII веке превратилась в арену для соперничества соседних государей. По сути, трагедия Польши заключалась в шляхетском управлении страной. Шляхта раздирала страну в собственных интересах на части. В итоге, когда в конце XVIII столетия поляки попытались ввести новые правила существования Речи Посполитой, неудобные для соседей, это вызвало протест со стороны Австрии, Пруссии и России, который привёл к известным трём разделам её территорий. Инициаторами этих разделов выступили Австрия и Пруссия.

В 1772 году был осуществлён первый раздел, в 1793 году — второй, а в 1795 году — третий. Интересно, что после второго раздела государыня Екатерина II выпустила памятную медаль: «Отторженная возвратих». Тем самым императрица подчеркнула, что задача по собиранию русских земель под руку русского государя, которая была поставлена ещё в конце XV века Иваном III, выполнена.

По итогам трёх разделов в состав Российской империи вошла большая часть современных территорий Украины, Белоруссии и Прибалтики, Австрии отошла Галиция и часть Малой Польши, а Пруссии — территории в северо-западной и центральной частях Польши.

— На Венском конгрессе линии раздела бывших земель Речи Посполитой снова изменились. С чем это было связано и к каким последствиям привело?

— Линии раздела изменились ещё во время наполеоновского завоевания Европы, благодаря которому возникло Великое герцогство Варшавское на части старой территории Речи Посполитой. Поляки активно участвовали в войнах Наполеона, в походе на Россию в том числе. Поэтому, когда русская армия разгромила Наполеона на своей территории, начала громить его по всей Европе в составе новой антифранцузской коалиции и Бонапарт был окончательно побеждён, на Венском конгрессе решили, что большая часть Великого герцогства Варшавского войдёт в состав России. При этом император Александр I Павлович в 1816 году не просто включил польские земли в состав своего государства, а присоединил вновь образованное Царство Польское к России на правах унии, став польским монархом. А самим полякам даровал Конституцию, чего не было в России.

Если бы не польский гонор, возможно, Царство Польское существовало бы и в дальнейшем. Но уже после первого раздела польская шляхта, поддержанная Римско-католической церковью, стала мечтать о возрождении великой Речи Посполитой «от моря до моря». На протяжении всего времени пребывания в составе Российской империи польская шляхта пыталась исполнить эту мечту. В 1794 году произошёл настоящий мятеж под предводительством Тадеуша Костюшко, подавленный русской армией. Несмотря на то что Россия даровала полякам широкую автономию, в 1830 году польская шляхта подняла новый мятеж, который вновь был подавлен русскими войсками и после которого Царство Польское прекратило своё существование. Тем не менее в 1863—1864 годах последовал ещё один мятеж — с тем же успехом.

— Среди польских националистов до сих пор популярны идеи восстановления Речи Посполитой. С чем это связано и насколько реальны подобные планы?

— С учётом существующего положения вещей это нереально — из-за слабости самой Польши и многих внешних факторов. Идеи относительно расширения влияния Варшавы на Украине и в Восточной Европе в целом действительно характерны для части польской политической элиты. Но ресурсы для этого ограниченны, а кроме того, подобный сценарий не вписывается в глобальные балансы сил.