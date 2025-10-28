Чем поразила американцев реакция россиян на Челябинский метеорит

15 февраля 2013 года падение челябинского метеорита стало сенсацией мирового масштаба. Хотя в окрестностях Земли полно опасных “камней”, прилетают они к нам не так уж часто. Впрочем, тогда куда большее внимание всего мира привлек не сам космический объект, а реакция на него россиян. Многим иностранцам поведение наших соотечественников показалось мягко говоря странным.

Суровое спокойствие

Уже через несколько часов после падения метеорита в сети появилось множество видеозаписей, снятых людьми в Челябинске и его окрестностях. И хотя падение было снято с разных ракурсов, у всех видео было кое-что общее, что и обратило на себя внимание иностранцев. Впрочем, первым удивительным фактом было как раз огромное количество ракурсов. Пользователи иностранных соцсетей спрашивали, почему у большинства российских автовладельцев в машинах установлены видеорегистраторы. Объяснение, что это помогает доказать невиновность в ДТП, вызвало волну шуток, мол, русские суровые и всегда готовы ко всему.

Еще более удивительной для иностранцев стала реакция россиян на происходящее: большинство людей не паниковало. Они не падали на землю, не пытались спрятаться или бросить свои машины и сбежать. Многие просто чуть притормаживали, чтобы подробнее разглядеть происходящее и продолжали движение. Само же событие россияне описывали очень простыми (хоть и весьма емкими) словами. Наибольшее изумление вызвало видео, в котором водитель, увидев огненный шар в небе, прищурился, опустил солнцезащитный козырек и продолжил движение.

Практичность и деловая хватка

Уже через несколько дней после падения метеорита к озеру Чебаркуль, где он и упал, стали стекаться многочисленные туристы. Местные жители увидели в этом возможность заработать. В интернете появились объявления о продаже фрагментов метеорита. Причем, цены были весьма кусачими, доходя до 10 миллионов рублей. Сколько из них были реальными частями “космического пришельца”, сказать трудно, но, думается, едва ли больше нескольких процентов.

Продавцы утверждали, что космические камни обладают особой силой и могут исцелить что угодно — от невезения до похмелья и неизлечимых болезней. А один из жителей Челябинска под шумок даже продал мультиварку, заявив, что она взорвалась в момент падения из-за ударной волны. Испорченный бытовой прибор он оценил в 30 долларов, а за дополнительные 5 долларов всучил покупателю еще и газеты со статьями о происшествии.

Конечно, были и другие, менее обсуждаемые последствия этого события. Метеорит побудил ученых усовершенствовать системы космического мониторинга. Ранее в России уже действовал Центр космического мониторинга, но после событий в Челябинске его функционал и возможности решено было расширить. Спустя год была открыта новая станция космического мониторинга для наблюдения за объектами в небе над Уралом, Поволжьем и Арктикой.