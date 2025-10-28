Летающие авианосцы СССР: как они воевали в Великую Отечественную

В истории авиации (как, впрочем, и любой другой сферы инженерной мысли) попадаются проекты, которые сильно обгоняли своё время. Советская система «Звено» была как раз таким смелым экспериментом. По сути, это был первый в мире летающий авианосец. Сейчас с самолётов запускают ракеты и дроны, а тогда, в 30-х годах, хотели запускать полноценные истребители!

Революционный проект

В межвоенный период военные столкнулись с проблемой: мощные бомбардировщики были лёгкой добычей для истребителей, да и не очень точно попадали по важным целям. А быстрые истребители не могли далеко летать, чтобы угрожать врагу в глубине его территории. Инженер Вахмистров нашел революционное на тот момент решение: сделать из бомбардировщика матку, которая несёт на себе истребители. Так можно было объединить основные преимущества: дальность полёта бомбардировщика и точность истребителей.

Идея была проста: носитель доставляет истребители с бомбами прямо к цели. Там они отцепляются, осуществляют прицельное бомбометание и своим ходом возвращаются на базу. А бомбардировщик улетает, избегая зоны действия вражеских ПВО и наземных сил. Кроме того, совместное действие моторов «Звена» увеличивало скорость всей конструкции, что повышало маневренность и атакующие возможности.

От опытов – к боевому применению

Всё началось в 1931 году. Сначала испытали связку из бомбардировщика ТБ-1 и двух истребителей И-4. Одним из истребителей управлял сам Валерий Чкалов! Вахмистров несколько лет пробовал разные варианты. Самым сложным был «Звено-СПБ» (Составной пикирующий бомбардировщик) на базе ТБ-3 и двух И-16 под крыльями. В 1938 году его приняли на вооружение. Самой же крутой стала «Авиаматка» – гигант с пятью истребителями. При реализации этого направления была даже испытана дозаправка в воздухе.

Взлёт и падение

К началу войны ТБ-3 и И-16 уже устарели, но из-за тяжёлой ситуации на фронте вспомнили и про это нестандартное решение. «Звенья-СПБ» лучше всего показали себя на Чёрном море в операциях против румын. 26 июля 1941 года два СПБ подкрались к порту Констанца с четырьмя И-16. Истребители отцепились, разбомбили нефтехранилище и спокойно вернулись в Одессу. Противник вообще не понял, откуда взялись советские самолёты! А 13 августа группа И-16 со «Звеньев» удачно атаковала важный мост через Дунай, повредив его и нефтепровод. Эти операции показали, что против слабого врага это работает. Но когда СПБ попытались использовать против немецких «Мессершмиттов» на суше, наши понесли большие потери. Немцы легко сбивали медленные и неповоротливые связки.

К 1942 году время летающих авианосцев Вахмистрова окончательно миновало. ТБ-3 и И-16 уже не могли тягаться с новыми самолётами. Использовать их против немцев было просто нереально. Да и у советской авиации появился Пе-2 – пикирующий бомбардировщик, который отлично подходил для точных ударов и не требовал сложной сцепки-расцепки. А заводы тогда работали на полную, выпуская много современных самолётов. Производство ТБ-3 и И-16 уже остановили. В итоге, проект Вахмистрова хоть и продемонстрировал интересные возможности, но оказался тупиком. Стало ясно, что будущее не за огромными гибридами, а за универсальными или специализированными моными самолётами.