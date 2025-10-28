Что творил с фашистами самый сильный морпех Красной Армии

Образ матроса-защитника в двух памятниках Новороссийска — Неизвестному матросу и обороне «Малой земли» — имеет реального прототипа — ветерана войны Владимира Кайду. И это вполне заслуженно, ведь он сам обладал чудовищной физической силой, а его фронтовая биография стала олицетворением подвига морских пехотинцев в годы Великой Отечественной войны.

«Малая земля»

Десантная операция под Новороссийском в феврале 1943 года стала важнейшим этапом в боевом пути Кайды. По первоначальному замыслу, его группа под командованием майора Цезаря Куникова выполняла вспомогательную роль: она должна была отвлечь силы противника от направления главного удара. Однако из-за неудачи основных сил именно его отряд стал единственным подразделением, что сумело закрепиться на крошечном плацдарме, вошедшем в военную историю как «Малая земля». Бойцы-«куниковцы» стали настоящим кошмаром для противника. Один только их боевой клич «Полундра!» сеял панику среди гитлеровцев.

Именно здесь, при высадке, Кайда проявил недюжинные находчивость и смекалку. Когда пулеметный огонь противника прижал десантников к земле, Владимир, не имея иного оружия, выстрелил в амбразуру из сигнального пистолета. Горящая ракета, попав внутрь укрепления, вызвала замешательство среди немцев, что позволило бойцам уничтожить огневую точку и продолжить наступление.

Сила и находчивость

Один из самых известных эпизодов его боевого пути известен нам со слов самого Кайды. Укрываясь в окопе во время авианалета, он неожиданно столкнулся с двумя немецкими корректировщиками, наводившими авиацию на позиции советских войск. Оказавшись в этот момент боя без патронов, морпех был вынужден вступить в рукопашную. Благо, врожденные физические данные позволили ему нейтрализовать обоих противников ударами кулаков. Самое интересное, что в сапоге у моряка был нож, но в горячке боя он совершенно забыл об этом оружии.

Другой известный случай произошел еще до высадки знаменитого десанта, в 1942 году, когда Кайда служил мотористом на катере. При налете немецкой авиации осколком повредило маслопровод. Чтобы спасти судно и экипаж, Кайда сорвал с головы бескозырку, заткнул ею течь и голой рукой удерживал импровизированную заплатку, пока катер не добрался до порта назначения.

От Черного моря до Баренцева

В 1944 году Кайда был переведен на Балтийский флот, став частью команды, перегонявшей транспортные суда по программе ленд-лиза. Корабль, на котором он шел, был торпедирован, и моряк едва не утонул в ледяных водах Баренцева моря. Его, уже обессилевшего от переохлаждения, случайно зацепили багром с английского корабля сопровождения и подняли на борт, что спасло ему жизнь.

После войны Владимир Кайда еще два года служил на тральщике, занимаясь разминированием Балтики. В 1970-м он перебрался в Новороссийск, где государство предоставило ему квартиру. Кавалер ордена Отечественной войны и двух орденов Красной Звезды до конца жизни вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи в Новороссийске. Там же он и умер в возрасте 63 лет в 1984 году.