Как майя точно предсказывали затмения: разгадка древнего календаря

Цивилизация майя, одна из самых развитых древних культур Центральной Америки, была известна своими достижениями в астрономии и математике. Они создавали точные календари и вели подробные записи небесных явлений, включая солнечные затмения. Однако до недавнего времени ученым было сложно полностью понять, как именно майя предсказывали затмения с такой точностью. Новое исследование помогает пролить свет на этот процесс, пишет Phys.org.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые анализируют один из самых важных источников информации об астрономии майя — Дрезденский кодекс. Этот древний манускрипт содержит таблицы, предсказывающие солнечные и лунные затмения. Ранее ученые не могли точно понять структуру этих таблиц и как они использовались на протяжении веков. Однако новое исследование помогает прояснить эти вопросы.

© Таблица затмений из Дрезденского кодекса // Science Advances, 2025

Один из важных выводов: то, что таблица, которая охватывает 405 лунных месяцев, на самом деле не предназначалась только для предсказания затмений, как считалось раньше. Ученые показали, что таблица была частью лунного календаря, который синхронизировался с священным календарем майя. Это был календарь, состоящий из 260 дней, который использовался для предсказаний и решения различных задач, включая религиозные и сельскохозяйственные.

Майя использовали этот календарь из 405 месяцев (или 11 960 дней) для точных расчетов и для предсказания солнечных затмений, синхронизируя их с лунным циклом.

Секрет точности предсказаний

Один из вопросов, который долго оставался без ответа, заключался в том, как майя поддерживали такую высокую точность своих прогнозов. Ранее считалось, что, завершив одну таблицу, они просто начинали новую.

Но последнее исследование показывает, что для поддержания точности предсказаний на протяжении более 700 лет майя использовали систему перекрывающихся таблиц. Вместо того, чтобы начинать новую таблицу, они обновляли следующую таблицу до точных внутренних значений за 223 или 358 месяцев до окончания предыдущей, чтобы исправить небольшие астрономические ошибки, накапливающиеся со временем.

Исследовательская группа пришла к этому выводу, математически смоделировав предсказания таблицы на основе исторической базы данных реальных солнечных затмений, наблюдавшихся майя в период с 350 по 1150 год н. э. Обновление таблицы таким образом гарантировало возможность предсказывать каждое солнечное затмение на протяжении столетий.