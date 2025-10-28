Чем манера боя советского летчика-аса поражала немецких пилотов

К середине Великой Отечественной войны одного имени этого пилота было достаточно, чтобы поднять тревогу в рядах противника. Немецкие летчики, заслышав в эфире предупреждение «Ахтунг! Покрышкин!», знали – в небе появился грозный противник. Лётчики Люфтваффе избегали прямых столкновений с ним, справедливо опасаясь неминуемых потерь. За этим образом непобедимого аса стоял не только талант пилота, но и ум блестящего тактика-новатора.

© РИА Новости

Становление юного изобретателя

Мечта о небе родилась у Александра Покрышкина в детстве, когда он впервые увидел самолеты в небе над Новосибирском. С этого момента он целенаправленно делал все, чтобы ее осуществить. Юноша усиленно занимался спортом, тренируя выносливость, понимая, что для летчика важны не только навыки, но и железное здоровье.

Но был у него и другой дар – инженерный. Будущий маршал авиации с легкостью решал сложные технические задачи, занимался в кружке изобретателей. Еще подростком он разработал проект самоповорачивающихся фар для автомобиля и представил расчеты нового пулемета. Эксперты признали его вычисления верными, хотя на вооружение и приняли другую модель. Несмотря на пророчества блестящей технической карьеры, Покрышкин жил одной лишь страстью – небом.

Его путь в авиацию не был прямым. Окончив авиационно-техническую школу в Перми, он стал авиамехаником. Однако мечту о пилотировании он не оставил. Используя свой первый отпуск, всего за 17 дней он блестяще освоил годовую программу подготовки гражданских пилотов! Этот ошеломляющий результат открыл ему дорогу в Качинскую летную школу, которую он также окончил по ускоренной программе, пополнив ряды истребительной авиации.

Рождение аса

Великая Отечественная война для А.И. Покрышкина началась на Южном фронте, аэродром подвергся бомбардировке уже в первый день войны. 26 июня 1941 г. Покрышкин сбил первый истребитель противника – Messerschmitt Bf.109. К осени было выполнено уже 190 боевых вылетов, среди которых – разведывательные операции, штурмовка наземных войск врага, прямое столкновение с германскими авиамашинами. Всего на счету летчика по официальным данным 650 боевых вылетов, 156 военных боев, 59 сбитых немецких самолетов лично, 6 – в составе в группы (М.В. Винченко «Исторические личности – выпускники академии от Императорской военной академии (1832 г.) до Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации»). Однако по словам товарищей, Александр Иванович не был тщеславен, он знал задачу – истребить врага, а цифры его не интересовали, кроме того, он часто записывал победы на молодых летчиков, чтобы подбодрить их на дальнейшие свершения.

Новые приемы ведения боя

Уже в первые недели войны Александр Иванович понял, как сильно устарела советская техника, и начал записывать все свои идеи по модернизации в блокнот. Он тщательно анализировал воздушные бои, в которых участвовал сам и его боевые товарищи, постоянно продумывал, как улучшить действия летного состава.

Одним из главных свойств летчика А.И. Покрышкин считал умение первым обнаружить врага.

«Инициатива и внезапность – вот слагаемые победы», – наставлял свою команду мастер.

По тактике Покрышкина такой прием даст преимущество в маневрировании, откроет больше возможностей при атаке или по крайней мере позволит сорвать замысел противника.

Среди разработок ведения боя за Александром Ивановичем числится «Кубанская этажерка» – ступенчатое построение группы самолетов, каждая из которых выполняла свою определенную роль. Такая тактика боя давала внушительные результаты: даже если противнику удавалось уйти из-под удара первой «этажерки», огонь второй и третьей оказывался судьбоносным.

Новыми тактическими приемами в историю ведения боя с именем А.И. Покрышкина навсегда записаны: разомкнутый боевой порядок (самолеты группы следуют друг от друга на увеличенных дистанциях для больших возможностей тактического и огневого взаимодействия) и эшелонирование по высоте (вертикальное рассредоточение самолетов с целью устранения опасного сближения и обеспечения возможности проведения атак).

Атаку Покрышкин часто реализовывал своим излюбленным «соколиным ударом» – пикирование с последующим резким уходом вверх, что значительно затрудняло возможность прицеливания стрелкам; и таким приемом как «ножницы» – обезвреживание противника, который закрепляется на хвосте, встречным схождением советских самолетов.

Обезоруживающие успехи

Александр Иванович всегда брал на себя самые опасные маневры, а его команда не задумываясь подхватывала действия маэстро. Как вспоминал Э. Хартманн, один из самых результативных пилотов-истребителей, зачастую в бою он не понимал сколько Покрышкиных в небе, только уходил от одного, как появлялись второй и третий. Все потому, что Александр Иванович всегда был настроен на увеличение эффективности ведения боя всей команды, дивизия была обучена его новаторской тактике, манерам пилотирования и проведения атак (И.А. Харитонов «Кубанское небо – исследовательский полигон А.И. Покрышкина)».

Сплоченность покрышкинцев, внезапность появления и обезоруживающие тактические приемы поражали немцев и заставляли выходить из боя. Х. Линнерт, немецкий летчик-ас, говорил о советских пилотах: