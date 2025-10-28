116-летнюю пятирублевую купюру нашли в российском регионе

Реставратор Нурдин Харсиев нашел редкую купюру в Ингушетии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, эксперт занимался реставрацией историко-архитектурного комплекса Лялах в Джейрахском районе российского региона. Во время работы он обнаружил пятирублевую купюру, которой 116 лет. Отмечается, что находку передадут в национальный музей.

