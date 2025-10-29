День рождения комсомола: история праздника, пережившего советскую эпоху

Ежегодно 29 октября в России отмечается День рождения комсомола — Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). Эта дата не значится в официальном календаре, а самой организации не существует уже более тридцати лет, но для миллионов россиян день 29 октября остается поводом для ностальгии и воспоминаний о молодости. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях праздника, пережившего советскую эпоху.

Когда отмечается День комсомола

День рождения комсомола имеет фиксированную дату и отмечается ежегодно 29 октября. В 2025 году празднику исполняется 107 лет.

В 2025 году День рождения комсомола, 29 октября, выпадает на среду

История праздника

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был основан 29 октября 1918 года. В этот день на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было провозглашено создание Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).

Свое легендарное имя «комсомол» организация получила после переименования в 1924 году в Российский ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ) вскоре после смерти революционера Владимира Ильича Ленина. А в 1926 году организация стала всесоюзной и приобрела свое окончательное название — ВЛКСМ.

Комсомол был задуман как массовая организация, выполняющая несколько ключевых функций. Среди них:

идеологическая: воспитание молодежи в духе коммунизма, привитие ей советских ценностей и культуры, подготовка преданных и активных сторонников советской власти; созидательная: непосредственное участие молодежи в строительстве нового государства и создании принципиально иного, советского уклада жизни; защитная: отстаивание законных прав и материальных интересов молодого поколения; международная: распространение советского влияния и продвижение коммунистических идей среди представителей молодежи других стран; кадровая: комсомол служил главным кадровым резервом для Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

Чем занимались комсомольцы

Поддержка политического вектора

С момента основания комсомол позиционировал себя как кузница молодых строителей коммунизма. Комсомольцы направляли свою энергию на решение самых масштабных государственных задач. Еще в довоенный период они сыграли ключевую роль в проведении коллективизации, а их ударные бригады возводили критически важные для индустриализации объекты: электростанции, заводы и магистрали.

Образование

Важнейшей заслугой ВЛКСМ стала образовательная революция. По его инициативе по всей стране были созданы рабфаки — рабочие факультеты, которые дали дорогу в высшее образование сотням тысяч рабочих и крестьян. К 1932 году в СССР работало более тысячи таких факультетов, где обучались около 340 тысяч человек.

Защита Родины

В годы Великой Отечественной войны более 11 миллионов комсомольцев сражались на фронте, вступали в партизанские отряды или вставали к станкам на оборонных заводах.

Именно тогда родилось знаменитое движение «тысячников» — рабочих, которые выполняли производственные нормы на тысячу процентов и более.

Это было первое поколение, выросшее при советской власти, чьи мечты о будущем прервала война

Комсомол брал на себя самую трудную работу — от боев на передовой до организации быта беженцев, мобилизуя все силы для победы.

Восстановление страны

После победы над фашизмом главной задачей комсомола стало восстановление страны. Молодежь активно участвовала в возрождении заводов, городов и сельского хозяйства. Вскоре возник Всесоюзный студенческий строительный отряд (ВССО). Это движение началось в 1960-х годах и быстро приобрело огромный размах.

Студенты в свободное от учебы время отправлялись на самые важные и отдаленные стройки страны

Со временем появились не только строительные, но и педагогические отряды, сельскохозяйственные, железнодорожные и даже первые отряды реставраторов.

Наиболее значимые проекты, такие как Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и Саяно-Шушенская ГЭС, получали статус «Всесоюзная ударная комсомольская стройка». Для миллионов молодых людей это была не просто работа, но и романтика, особая атмосфера с собственными традициями и символикой, чувство причастности к великим свершениям.

Кого брали в комсомол

В комсомол принимали в индивидуальном порядке. Вступить в него могли юноши и девушки от 14 до 28 лет. После достижения этого возраста молодые люди могли вступать в КПСС.

Процесс вступления в комсомол был непростым и напоминал настоящий экзамен на идеологическую зрелость:

Требовались рекомендации двух членов ВЛКСМ с стажем не менее 10 месяцев или одного члена КПСС. Кандидат подавал заявление в первичную комсомольскую организацию (на предприятии, в школе, в вузе). Заявление рассматривалось комитетом комсомола, с кандидатом проводили собеседование, проверяя его знания устава, истории ВЛКСМ, текущей политики партии. Решающее слово было за общим собранием комсомольской организации.

Кого не принимали в комсомол

В комсомол не принимали молодых людей с судимостью, замеченных в хулиганстве или пьянстве. Детям репрессированных родителей путь в организацию тоже был закрыт.

Исключение из комсомола считалось серьезным наказанием. Основанием могли служить:

алкоголизм и хулиганство; совершение преступлений; неуплата членских взносов; посещение церкви.

Комсомольский билет стал обязательным атрибутом советского молодого человека. Без него было практически невозможно сделать карьеру, поступить в престижный вуз или занять сколько-нибудь значимую должность.

40 миллионов человек объединял ВЛКСМ на пике своего влияния, в середине 1980-х годов

Его история завершилась вместе с историей СССР — 27-28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ было объявлено о самороспуске организации.

Традиции Дня комсомола

В СССР

В советский период День рождения ВЛКСМ отмечался широко и торжественно. Уже к 10-летнему юбилею в 1928 году сложилась традиция проведения масштабных шествий с транспарантами и комсомольскими лозунгами. По Красной площади в Москве и центральным площадям региональных городов тогда прошли колонны численностью около двух миллионов человек.

Именно в этот год комсомол получил свою первую государственную награду — орден Красного Знамени за заслуги в Гражданской войне.

Помимо шествий и митингов, организовывали:

праздничные концерты; торжественные заседания; творческие конкурсы.

А также чтили память комсомольцев и Героев Советского Союза, отдавших жизни за свободу и независимость Родины в годы войн и военных конфликтов.

Церемония награждения лучших представителей ВЛКСМ включала вручение премии Ленинского комсомола, учрежденной для поощрения достижений в области науки, техники, производства и культуры. Лауреаты получали:

диплом; нагрудный знак; денежное вознаграждение.

В юбилейные годы комсомол удостаивался высших государственных наград: в 1948 году — ордена Ленина за восстановление народного хозяйства, в 1968 году — ордена Октябрьской Революции.

В современности

В современной России традиции празднования претерпели значительные изменения. С 2003 года президент России поздравляет ветеранов комсомола.

Основные мероприятия проходят в Государственном Кремлевском дворце, где собираются бывшие активисты ВЛКСМ

В регионах организуются выставки комсомольской атрибутики, тематические кинопоказы и встречи с представителями молодежных организаций.

К 100-летию ВЛКСМ в 2018 году были реализованы особые проекты: в Челябинске Улан-Удэ заложили капсулу времени для будущих поколений.