Самые злые детские игры СССР: какие из них были бы сегодня запрещены

Советское детство — это не только пионерские лагеря и сбор макулатуры. За пределами парадной истории оставался целый мир рискованных забав, от которых у современных родителей волосы встали бы дыбом. Пока взрослые строили светлое будущее, их дети вовсю испытывали на прочность себя и окружающую действительность.

Риск — дело благородное

Обычные дворовые игры быстро надоедали. Настоящий адреналин начинался там, куда взрослые запрещали ходить, — на стройках, в заброшенных зданиях и долгостроях. Прыжки через провалы между этажами, лазание по шатким лестничным пролетам и прыжки с высоты в кучу песка были обычным делом.

Зимой санки надоедали, и в ход шла тяжелая артиллерия. Зацепперство (тогда этого слова не знали) было массовым явлением. Дети цеплялись санками или просто руками за бамперы автобусов, трамваев и даже легковушек. Последствия часто были печальными — от падения в кювет до серьезных травм при резком торможении.

Венцом уличного экстрима была тарзанка. Дерево на берегу, веревка и палка — вот и весь реквизит. Прочность сука, надежность узлов и глубина водоема волновали юных экстремалов меньше всего. Дикий крик и полет в воду стоили того, даже если иногда такие прыжки заканчивались трагедией.

Вокруг света

Главным аттракционом любой советской площадки были качели. Но не те спокойные, на которых качались малыши, а те, на которых можно было сделать «солнышко» — полный оборот вокруг перекладины.

Этот трюк был мечтой каждого подростка. Смотреть на смельчаков, крутящих «солнышко», собирался весь двор. Позже, когда количество травм достигло критической отметки, качели стали оснащать «стоперами». Тогда высшим пилотажем стала раскачка «до стука» — до предельной высоты, когда цепи начинали биться о перекладину.

Не менее экстремальным было катание внутри автомобильных покрышек с крутых гор. Чем опаснее спуск, тем больше уважения от сверстников. Правда, самые умные понимали: для такого «подвига» нужно не столько умение, сколько отсутствие страха и здравого смысла.

Азартно, но больно

Вышеперечисленные забавы требовали определенной подготовки и соответствующей окружающей обстановки. Но играть советским детям хотелось не только тогда, когда на горизонте появлялась стройка, пруд или гора. Существовали игры, в которые играть могли абсолютно все «здесь и сейчас».

Популярной была игра «крапивка». Для нее нужно минимум два человека — тот, кто будет делать «крапивку», и тот, кому ее будут делать. Необходимо обхватить запястье (или часть чуть выше) двумя руками и начать совершать движения, чем-то напоминающие отжим тряпки. После движения рук в разные стороны, кожа перекручивалась, и появлялось соответствующее ощущение — как будто «отходили» крапивой. По правилам игры потом следовало обязательно поменяться ролями. Побеждал тот, окажется наиболее терпеливым, и выдержит наибольшее количество таких подходов.

Еще одной игрой на выносливость, после которой, правда, оставалось неприятное воспоминание в виде разбитых костяшек пальцев, была «кулачки». Ее суть заключалась в том, что два игрока сводят кулаки торец в торец — костяшки к костяшкам. Теперь начинающий (он обычно определялся с помощью другой игры — «камень, ножницы, бумага») должен ловко и быстро ударить сверху своим кулаком по кулаку соперника. Задача второго в этот момент отдернуть кулак, чтобы по нему не нанесли удара. Если водящий «промазывает», то ход переходит к «жертве». Если удар все-таки приходится по кулаку, то игра продолжается без смены ролей.

В «кулачки» продолжали играть до тех пор, пока кто-то из игроков не сдастся (считается проигравшим). Естественно, чтобы скорее оказаться победителем, водящий старался как можно сильнее ударить противника.

Травмоопасной была игра в «монетку». Порой ее даже называли «кровавая монетка». Для этой игры нужна была только монета, желательно большего диаметра. Водящий запускает монету щелбаном по ровной поверхности так, чтобы она крутилась на ребре. Если монета улетала с «поля игры», то тогда запустивший ее участник проиграл. Если же монета уходить за границы не планирует, то второй игрок ее должен подкрутить, чтобы вращение продолжилось. Далее право хода возвращается к первому игроку, и так до тех пор, пока монета не упадет с ребра, либо не укатится в сторону. Проигравший упирает кулак костяшками плотно в стол, а победитель запускает плашмя монетку по поверхности. Если монета попадет в результате такого пуска по костяшке, то, как минимум, будет больно. Проигравший может выдохнуть свободно в том случае, если монета не ударит по костяшке. После этого запуск инвентаря продолжается заново.

Все новое — это хорошо забытое старое. В конце «нулевых» по России прокатился бум на игры с асфиксией. Но такие опасные развлечения были хорошо известны и в Советском Союзе. Дети собирались с одной целью — оказаться в стадии «эйфории». Достигалась она за счет кратковременного ограничения доступа кислорода к организму. Понятно, что найти именно ту самую золотую середину, и не перейти грань между жизнью и смертью довольно трудно, а тем более детям. Такие развлечения часто ничем хорошим не заканчивались.

То, что плохо лежит

Советские дети могли придумать себе развлечение буквально из всего, что валялось под ногами — нужно же было чем-то занимать себя в свободное время. Очевидно, что и такие развлечения были не всегда безопасными.

Камушки карбида кальция можно было найти прямо во дворе дома. При соединении с водой они вступали в реакцию и выделяли газ ацетилен, который хорошо горит. Дети бросали карбид в лужи, а потом поджигали. Смотрелось эффектно! Часто карбид оказывался в школьном туалете. После такой проказы в образовательном учреждении уже оказывалась родители хулиганов.

Любили бросать в костер и шифер. Этот стройматериал начинал сильно стрелять, что забавляло детвору. С громким хлопком разбивались лампы дневного света. Нужно было лишь умело бросить ее на асфальт торцом. О том, что такое развлечение наносит вред окружающей среде в то время как-то даже не задумывались. Кусок асфальта запросто можно было уничтожить при помощи дюбеля, кирпича и спичечной серы.

К спичкам советские дети были неравнодушны. Объясняется это просто — стоили они копейки (в прямом смысле), а подарить могли массу положительных эмоций. Чаще всего эти эмоции потом перерастали в проблемы, которые решать приходилось родителям. Следы на потолке от спичек были массовым явлением в СССР. Кто-то из подростков даже таким образом пытался рисовать какие-то узоры или оставлять послания. Но не все жильцы творения тинейджеров могли оценить по достоинству. За подобное творчество могло и «прилететь».