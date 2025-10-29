Постоянные переработки погубили молодого сотрудника кафе

В Южной Корее молодой сотрудник кафе отработал почти 80 часов за неделю и не выжил. Об этом сообщает The Korea Times.

Юноша устроился в сеть популярных корейских кафе-пекарен London Bagel Museum в мае 2024 года. Спустя 14 месяцев, в июле этого года 20-летний сотрудник не явился на работу и был найден без признаков жизни.

Южнокорейская политическая партия «Справедливость» заявила, что летальный исход наступил из-за «хронической усталости в сочетании с острым переутомлением». За пять дней до ухода молодой человек трудился 21 час подряд. Он писал своей девушке, что не может позвонить ей и не успевает поесть, так как все время занят.

Известно, что его трудовой договор предусматривал 14 часов сверхурочной работы в неделю, хотя в Южной Корее существует лимит в 52 рабочих часа за 7 дней. Компания, управляющая кафе-пекарней, отказалась раскрывать данные о показателях сотрудника, заявив однако, что они отличаются от заявлений его семьи.