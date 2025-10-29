Кондитера приревновали из-за необычного торта

Московский кондитер столкнулась с преследованием и онлайн-агрессией после создания необычного торта.

Людмила, 49 лет, решила оригинально поздравить своего возлюбленного Александра, испекла торт и опубликовала фото в социальных сетях. Вскоре после этого ей начала писать таинственная незнакомка, скрывающаяся под псевдонимом «Ягодка», утверждающая, что Александр – её парень. Она требует, чтобы Людмила прекратила всякое общение с ним.

Сначала Людмила отнеслась к письмам ревнивой поклонницы Александра с иронией. Однако её веселье быстро улетучилось, когда «Ягодка» пригрозила убить её и её детей. Свои угрозы она подкрепила точным адресом проживания Людмилы и данными о её близких. Блокировка аккаунтов оказалась неэффективной – за неделю интернет-сталкерша писала ей с бесчисленного количества зарубежных номеров.

Александр утверждает, что не имеет ни малейшего понятия о том, кто такая эта «Ягодка». Людмила обратилась в полицию с заявлением о преследовании в интернете и надеется на помощь, но пока боится выходить на улицу.