Прораб решил немного развеяться и выиграл 36 миллионов рублей

В Москве прораб Ровшан Мусаев вписал в лотерейные билеты свою дату рождения и дни рождения близких и выиграл 36 миллионов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Победитель купил сразу три билета, и каждый из них принес ему выигрыш. Один позволил ему заработать 17 тысяч, второй — 100 тысяч, а третий — суперприз 36,5 миллиона рублей.

Мусаев признался, что решил поиграть в лотерею, чтобы немного развеяться.

«Я был совсем без настроения в тот день, вышел на улицу и купил три билета в мобильном приложении», — рассказал он.

Прораб играл в лотерею несколько лет, каждый раз использовал одни и те же числа и верил, что однажды они помогут ему сорвать куш. Куда его потратить, мужчина пока не решил, однако отметил, что «деньги сразу найдут нужный путь».

Ранее сообщалось, что домохозяйка по имени Екатерина, живущая в Подмосковье, выиграла в лотерею 56 077 634 рубля, при этом не угадав ни одного числа из победной комбинации. Она не сразу поняла, что ей крупно повезло, и сначала подумала, что сайт завис.