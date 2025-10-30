День жизни и другие праздники, которые отмечают 30 октября

Ежедневно в разных уголках мира, включая Россию, проходят разные праздники. Они бывают неофициальными, но значимыми для людей. В частности, именно 30 октября отмечают День тренера, Всемирный день жизни и Всемирный день радиоспектакля.

День тренера

В 1999 году Федерации спортивной и художественной гимнастики России предложили учредить День тренера для признания заслуг людей, благодаря которым спорт в России всегда поддерживался на высоком уровне, а рекорды спортсменов приносили славу стране.

День тренера по-прежнему не обладает официальным статусом, но его отмечают в спортивных учреждениях и организациях, а также Федерациях различных видов спорта по всей стране.

Всемирный день жизни

В 2008 году неправительственная организация «Друзья жизни» из Кот-д’Ивуара предложила отмечать Всемирный день жизни. Праздник призван напомнить, что жизнь является величайшей ценностью, которую нужно беречь.

Каждое 30 октября в различных городах мира проводятся донорские акции, конференции, посвященные правам человека, лекции о психическом здоровье, рациональном питании, бесплатные медицинские консультации, а в 16:00 проходит Всемирная минута радости в честь жизни.

Всемирный день радиоспектакля

30 октября 1938 года радиоспектакль по мотивам книги британского писателя Герберта Уэллса «Война миров» вызвал панику в США. Постановка была настолько реалистичной, что многие слушатели подумали, что на Землю напали марсиане.

С 2012 года поклонники отмечают День радиоспектакля, посвященный уникальному жанру аудиокультуры, который сочетает драматургию и звук.