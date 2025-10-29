Зачем в 1970-х годах СССР собирался нанести удар по Южной Африке

В конце 1970-х мир стоял на пороге беспрецедентного события — совместной советско-американской военной операции против ЮАР. Причиной стал один человек — агент ГРУ с позывным «Феликс», чьи данные едва не изменили ход истории.

Карьера агента Феликса

Дитер Герхардт казался образцовым офицером южноафриканского флота. Родившийся в семье немецкого эмигранта, он сделал блестящую карьеру. Но в 1962 году в лондонском советском посольстве он неожиданно предложил свои услуги СССР.

Как пишут историки разведки Лурье и Кочик, мотивом Герхардта была ненависть к режиму апартеида. Зачисленный в агентуру как «Феликс», он со временем привлек к работе и свою жену Рут. Семейный тандем работал на советскую разведку более двадцати лет, занимая ключевые посты в оперативном отделе Генштаба ЮАР.

В 1983 году Дитер Герхардт, который отправился в США на бизнес-курсы, был арестован в Нью-Йорке. Герхардт был разоблачен по вине разведчика-предателя Полякова. Под тяжестью улик и психологическим давлением Дитер признался во всем, однако настаивал на том, что боролся не против ЮАР, а против апартеида. Тем не менее он был приговорен к пожизненному заключению, а его супруга получила 10 лет лишения свободы. Но уже в августе 1992 года Дитер Герхардт вышел на свободу, так как в ситуацию вмешался президент России Борис Ельцин, который лично просил за Феликса главу ЮАР Фредерика де Клерка.

Ядерная программа ЮАР

После разоблачения Дитера Герхардта широкой общественности стали известны многие подробности его деятельности. Если верить Петру Люкимсону, автору книги «Разведка по-еврейски: секретные материалы побед и поражений», в 1960-х годах южноафриканские власти, стремясь сохранить апартеид, озаботились вопросом получения ядерного оружия. Герхардт - тогда сотрудник оперативного отдела Генштаба армии - посоветовал министру обороны Питеру Боте обратиться за помощью к Израилю. Вскоре между странами был составлен соответствующий договор, согласно которому Израиль изъявлял готовность помочь ЮАР в создании атомной бомбы в обмен на уран, алмазы и денежные средства.

Понятно, что через несколько недель копия соглашения уже была предоставлена Дитером Герхардтом Советскому Союзу. Знал о существовании этого документа и Леонид Брежнев. Как пишет Леонид Млечин в своей книге «История внешней разведки. Карьеры и судьбы», уже разоблаченный Герхардт утверждал, что Москва и Вашингтон договорились о том, чтобы нанести совместный удар по полигону, расположенному в Калахари: они хотели помешать испытаниям ядерного оружия. Вот только впоследствии США отказались действовать вместе с Советским Союзом. Поэтому удара не последовало, а атомные взрывы были все-таки произведены.

Инцидент Вела

В сентябре 1979 года один из американских спутников Vela 6911 зафиксировал в районе островов, принадлежащих ЮАР, двойную вспышку, характерную для применения ядерного оружия. Этот эпизод получил название «инцидент Вела». Ни одна страна не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако в 1994 году Дитер Герхардт в одном из своих интервью заявил, что инцидент Вела - это не что иное, как испытания ядерной бомбы, которые Южная Африка организовала совместно с Израилем. Эти слова Герхардта привел в своей книге «Бомбовый шпионаж: американская ядерная разведка от нацистской Германии до Ирана» и Джеффри Ричелсон (Jeffrey T. Richelson, «Spying on the Bomb: American Nuclear Intelligence from Nazi Germany to Iran»).

Впрочем, в ядерном сотрудничестве ЮАР и Израиль подозревали еще в 1979 году. Израильское правительство тогда было оскорблено подобными обвинениями в свой адрес. А между тем, согласно Евгению Примакову (книга «История одного сговора»), израильскому журналисту Дану Равиву, заявившему в Италии о причастности своей родины к инциденту, запретили заниматься журналисткой деятельностью. Инцидент Вела и атомная программа ЮАР в целом имели и другие последствия. Именно они, по мнению Петра Люкимсона, положили начало кампании по разоружению, которую развернули американский президент Джимми Картер и советский Генсек Леонид Брежнев.