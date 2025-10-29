Как из-за обжорства кинозвезда потеряла все

Обычного человека неумеренность в еде может привести к потере привлекательности, болезням и краху личной жизни. У кинозвезд все еще хуже, ведь их главный козырь — это внешность. Изменившись до неузнаваемости из-за лишнего веса, знаменитость может потерять все, что было до этого заработано тяжким трудом. Так случилось с одной из самых популярных американских актрис 90-х Керсти Элли.

Голливудскую актрису Керстиф Элли можно без преувеличения назвать главной звездой 1990-х годов. Романтические комедии и сериалы с ее участием били рекорды популярности, а сама она не раз номинировалась на престижные премии. В коллекции Элли были «Золотой глобус», и «Эмми», а также множество менее известных наград.

Актриса сыграла лучшие свои роли в любимом всеми фильме «Смотрите, кто заговорил» с Джоном Траволтой, а также в озорной комедии «Двое: я и моя тень». Все закончилось в 2000 году. Керсти Элли внезапно пропала с экранов, а сериал «Салон Вероники», в котором она играла, начал выходить без нее.

Как оказалось, режиссер просто уволил актрису из шоу, а в других проектах ей оказались не рады. Виной тому лишний вес, который звезда стремительно набрала за считаные месяцы. В киноиндустрии немало подобных примеров, и почти всегда карьера звезды лишь ставится на паузу. Любители плотно поесть садятся на диету и вскоре снова блистают на экране.

Но с Элли так не случилось. Актриса, возраст которой приближался к 50-летней отметке, упала в объятия кризиса среднего возраста. Ее постигла тяжелая депрессия, которую женщина пыталась заглушить обильной едой. Вес актрисы увеличивался, и вскоре она так располнела, что от былой красоты не осталось и следа. Более того, Керсти так изменилась, что ее не узнавали самые преданные фанаты.

Победы и поражения

Но актриса все же сумела взять себя в руки. В 2004 году Керсти Элли села на строгую диету и стала лицом компании, предлагающей еду для снижения веса. Она сбросила 35 кг и даже снялась в сериале «Толстая актриса». В нем рассказывалось о непростой судьбе бывшей звезды, пытающейся вернуть былую форму, и продолжить карьеру.

Кажется, жизнь Элли наладилась и все будет в порядке. Но не тут то было. Актриса продержалась всего два года, после чего снова впала в обжорство. В этот раз причиной срыва стали неурядицы в личной жизни. Керсти рассталась со своим парнем, затосковала и мгновенно набрала 40 кг.

Но это был еще не конец героической борьбы с килограммами. Звезда снова нашла в себе силы заняться фигурой. Она решила худеть на глазах миллионов и запустила телепроект «Большая жизнь Керсти Элли». Похудев, актриса приняла участие в шоу «Танцы со звездами», где даже имела определенный успех. Она поставила очередной рекорд — сбросила целых 50 кг! Снова начали поступать предложения о съемках в кино и телепроектах.

Никто не знал, как тяжело дается Элли борьба с обжорством. Зрители только дивились, как их любимица то набирала 5-10 кг, то стремительно их теряла. В 2021 году актриса, которой исполнилось 70 лет, решила снова стать изящной. В одном из интервью она заявила:

«Я собираюсь идти вперед и избавиться от этого чертова веса. Я мечтаю сбросить как минимум 30 кг и снова влезть в бикини!».

Но мечте не суждено было сбыться. В 2022 году у Керсти Элли диагностировали онкологическое заболевание. Агрессивная форма рака не оставила ей ни малейшего шанса, и актриса сгорела за несколько месяцев.