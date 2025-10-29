Какую тайну о судьбе стрелявшей в Ленина женщины раскрыл прокурор

30 августа 1918 года выстрелы на московском заводе изменили ход истории. Раненый Ленин, схваченная на месте преступления эсерка Фанни Каплан, её быстрое «признание» и ещё более быстрая казнь — казалось бы, дело ясное. Но чем глубже мы изучаем детали, тем больше загадок возникает. А главная из них: что на самом деле произошло с Фанни Каплан?

Странная казнь

По официальной версии, Фанни Каплан была казнена в Кремле всего через четыре дня после покушения. Приговор привёл в исполнение лично комендант Кремля Павел Мальков, хладнокровно заявивший позже, что его «рука не дрогнула».

Но именно здесь начинаются нестыковки. Во-первых, не было ни суда, ни следствия — лишь прямое распоряжение Якова Свердлова. Во-вторых, тело казнённой было немедленно сожжено в железной бочке. Зачем понадобилась такая спешка и тотальное уничтожение останков? Этот странный ритуал породил первую и главную версию: Каплан могли подменить, а сожгли тело другой женщины.

Подозрительные детали

Оснований для сомнений более чем достаточно. Фёдор Раззаков в своей книге пишет о том, что организатор покушения на Владимира Ленина Григорий Семенов, в боевом отряде которого состояла Фанни Каплан, уже 1919 году вышел на свободу. Более того, Семенов впоследствии был принят в партию и на службу в военную разведку. Семенова направили на работу в Китай, где он выполнял секретные задания.

Кроме этого, есть причины считать, что Ленин не хотел смерти Каплан. Его поддерживала и Надежда Крупская. Так, В. К. Виноградов в сборнике документов «Фанни Каплан, или Кто стрелял в Ленина?» приводит рассказ Анжелики Балабановой, социалистки, которая видела слезы Крупской. Надежда Константиновна была шокирована убийством эсерки. Она сетовала, что в революционной стране казнь революционерки является чем-то из ряда вон выходящим.

Версии о судьбе Каплан

Неудивительно, что многие считают, что Ленин заступился за Фанни Каплан, и та осталась жива. В бочке же сожгли тело другой женщины. В частности Иосиф Наумов, потомственный челябинский прокурор вспоминал, что его отец, в свое время работавший с революционерами Григорием Орджоникидзе и Георгием Пятаковым, рассказывал, что Каплан была приговорена к пожизненному заключению. До 1939 году Фанни Каплан якобы отбывала наказание в Верхнеуральске, а потом была переведена в Соликамск.

Эта версия приведена и в книге Николая Зеньковича «Покушения и инсценировки». Как пишет Зенькович, сохранились свидетельства людей, которые встречались с Каплан в местах не столь отдаленных. Особенно историка поразили слова Новикова, который проходил по делу о покушении на Ленина. Новиков, согласно протоколам допросов, утверждал, что видел Фанни Каплан во дворе свердловской тюрьмы в 1937 году. Правда, поговорить с Каплан Новикову не удалось.