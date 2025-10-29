Как еврейский уголовник выбился в начальники ГУЛАГа

Порой жизнь складывается закрученнее авантюрного романа. История Нафталия Френкеля — один из таких сюжетов советской эпохи. Этот человек прошел путь от предприимчивого коммерсанта до высокопоставленного чекиста, став автором одной из самых эффективных экономических моделей XX века — системы лагерей, которые должны были приносить прибыль государству.

Коммерция на грани закона

До революции Нафталий Френкель был успешным дельцом в Одессе. Он владел лесным складом и строительной конторой. Правда, его бизнес частенько балансировал на грани закона. По некоторым данным, он был замешан в контрабанде и других сомнительных операциях. Его арестовывала как царская полиция, так и уже советская власть в лице ЧК в 1919 году. Однако каждый раз ему удавалось выходить сухим из воды — договариваться и находить лазейки в законодательстве Френкель умел.

Но в 1923 году этого уже оказалось недостаточно — Нафталий был арестован ГПУ при попытке нелегально переправить партию золота за границу. На этот раз последствия были серьезными: суд приговорил его к расстрелу, который позднее заменили 10 годами лагерей. Казалось бы, это конец. Но для Френкеля заключение стало лишь началом новой, куда более успешной карьеры.

«Рационализаторство» в Соловках

Френкель отбывал срок на Соловках, в печально известном СЛОНе (Соловецком лагере особого назначения). И здесь нашлась возможность для использования предпринимательского таланта в полной мере. Просто выживать, конкурируя с заключенными за «пайку», ему показалось мало. Френкель обратил на себя внимание лагерного начальства, подав несколько рационализаторских предложений.

Главная идея была проста и цинична: лагеря должны быть не местом изоляции, а источником дешевой рабочей силы для грандиозных строек социализма. Френкель предложил дифференцировать пайки и условия содержания в зависимости от выработки заключенных. Тот, кто выполняет норму, получает больше еды и лучшие условия; кто не выполняет — обречен на голод и гибель. Этот принцип «кто не работает — тот не ест» в его интерпретации становился мощным инструментом эксплуатации.

Карьерный взлет

Рассказывают, что докладная записка Френкеля с разъяснением его экономической модели дошла до самого Сталина. Вождю понравился такой прагматичный подход. В 1927 году, отсидев всего около четырех лет, Френкель был не просто освобожден, а принят на службу в органы госбезопасности.

Это беспрецедентный случай в истории: вчерашний заключенный, приговоренный к расстрелу, получил пост в руководстве лагерной системы. И карьера стремительно пошла вверх. В 1931–1933 гг. Френкель был начальником производственного отдела Беломорско-Балтийского лагеря (Беломорканал). В 1933–1935 гг. — начальником Главного управления лагерей на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМлаг). А в 1935–1937 гг. — начальником Главного управления лагерей НКВД на строительстве № 200 (железная дорога Волочаевка-Комсомольск).

Именно Френкель считается ключевым «архитектором» Беломорско-Балтийского канала — одной из первых великих строек ГУЛАГа, где его система показала свою чудовищную эффективность.

Экономика, построенная на костях

Впрочем, сколь стремителен был взлет, столь болезненно падение. В 1937 году, в разгар Большого террора, Френкель, как и многие другие видные чекисты, был арестован. Однако, в отличие от большинства, он выжил. В 1940 году его освободили, вернули награды и даже повысили в звании до генерал-лейтенанта инженерно-технической службы. После войны он руководил строительством порта в Находке и железной дороги на Кольском полуострове. Умер он в 1960 году в Москве своей смертью.