Почему бравый маршал оказался бесполезен во время войны

Семен Михайлович Буденный — одна из самых колоритных и противоречивых фигур в советской военной истории. Герой Гражданской войны, создатель Первой Конной армии, он запомнился как символ красной кавалерии. Однако его роль в Великой Отечественной войне далеко не столь однозначна. Почему же полководец, чье имя было окружено ореолом славы, не одержал ни одной значимой победы в новой войне, но при этом сохранил доверие Сталина?

Катастрофа под Киевом

В июле 1941 года, в критический момент, когда немецкие войска рвались к Киеву, Сталин назначил Буденного главкомом войск Юго-Западного направления. На его плечи легла задача не допустить падения украинской столицы. Однако ситуация уже была катастрофической. Моторизованные корпуса вермахта под руководством Гейнца Гудериана обладали подавляющим превосходством в маневренности.

Буденный же, столкнувшись с войной нового типа, действовал в рамках устаревших представлений. Он настаивал на обороне Киева, в то время как обстановка требовала стратегического отвода войск во избежание окружения. В конце концов он все же запросил у Ставки разрешение на отступление, но этот запрос запоздал. В результате Юго-Западный фронт рухнул и был практически уничтожен, а Киев взят. Буденный пробыл на посту главкома фронтом всего два месяца и был отозван.

Провал под Вязьмой

Следующим назначением Буденного стало командование Резервным фронтом в сентябре 1941 года, на подступах к Москве. Фронт состоял в основном из необученных и плохо вооруженных пополнений. Здесь проявилась еще одна проблема полководца — недооценка противника и неспособность организовать глубокоэшелонированную оборону. В начале октября 1941 года войска фронта, несмотря на самонадеянные заверения Буденного, не смогли сдержать мощный танковый удар немцев. Случился прорыв левого фланга, что привело к катастрофическому Вяземскому котлу. Георгий Жуков, сменивший Буденного, в своих мемуарах отмечал, что застал Семена Михайловича в штабе в Малоярославце в состоянии растерянности, без четкого понимания обстановки на фронте.

Керченская трагедия

В 1942 году Буденный, уже как представитель Ставки, был направлен на Северный Кавказ. После провала Керченской операции (май 1942 г.), где в плен попало свыше 150 тысяч красноармейцев, он был назначен главкомом Северо-Кавказского направления. Надо отдать должное — в этот раз Буденный трезво оценивал обстановку и докладывал Сталину, что имеющимися силами сдержать натиск немцев невозможно. Однако в вопросе организации обороны и маневрирования он оказался пассивен. Его собственные распоряжения не смогли переломить ход событий.

На этом театре военных действий особенно ярко проявился конфликт между старыми военными кадрами и партийным руководством. Лаврентий Берия, направленный на Кавказ для наведения порядка, в своих донесениях напрямую обвинял Буденного в некомпетентности, что в итоге привело к его замене.

Командующий кавалерией

Последней должностью Буденного во время войны стал пост командующего кавалерией Красной Армии. Здесь он оказался на своем месте. Именно под его руководством была проведена реформа кавалерийских частей: их не распустили, как того требовали некоторые скептики, а преобразовали в конно-механизированные группы. В состав, помимо кавалеристов, включались танковые и механизированные части. Это была попытка адаптировать мобильность кавалерии к условиям современной войны. Хотя эффективность таких групп оставалась предметом споров, это решение показало, что Буденный все же был способен учиться новому, пусть и в не самых широких рамках своей компетенции.

Непотопляемый Буденный

Несмотря на череду неудач, Сталин не подверг маршала репрессиям. Дело, вероятно, в том, что Буденный был живой легендой, одним из символов победной Гражданской войны. Его фигура имела огромное пропагандистское значение для поддержания морального духа армии и населения. К тмоу же он был одним из немногих военачальников, безоговорочно лояльных Сталину, что в условиях постоянных подозрений вождя ценилось очень высоко.

Сталин же, видя неудачи Буденного на фронтах, в итоге нашел для него нишу, где тот мог принести пользу — в организации тыла, подготовке резервов и реформе кавалерии.