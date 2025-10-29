Операция «Ульм»: зачем гитлеровские диверсанты десантировались в тайге

В ночь на 18 февраля 1944 года с военного аэродрома в оккупированной Риге взлетел трёхмоторный «Юнкерс-52». От других аналогичных машин его отличали дополнительные топливные баки. Неожиданным оказался и его курс – на Псков. Уже оттуда воздушное судно выдвинулось в сторону Уральских гор. Но борту бомбардировщика находились семеро диверсантов главного управления имперской безопасности под командованием гауптшарфюрера Игоря Тарасова. Они ещё не знали, что им предстоит проиграть бой не Красной Армии, а русской тайге…

Зайти с тыла

1943 год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. Наконец-то был окончательно развеян миф о непобедимости фашисткой Германии. Но и нацисты так просто сдаваться не собирались. Чтобы лишить Красную Армию обеспечения, ведомство Гиммлера задумало совершить масштабную диверсию, направленную на два главных уральских предприятия – Уралвагонзавод, выпускающий танки, и Магнитогорский металлургический комбинат, снабжавший всю страну первоклассной сталью. Для этого дали старт операции под кодовым названием «Ульм».

В группу подготовки немцы отобрали 70 белоэмигрантов, которые ненавидели СССР. Привилегиям пользовались жители Урала, которые хорошо ориентировались в тех местах. Через два месяца упорных тренировок из 70 человек осталось только 30. Их в ускоренном темпе стали обучать не только подрывному делу, но и выживанию в лесу, ходьбе на лыжах.

Бросить вызов тайге

К декабрю 1943 года удалось сформировать две диверсионные группы – по 7 человек в каждой. От членов первой требовалось после прибытия на место в течение двух дней связаться со своими нацистскими кураторами для получения дальнейших инструкций.

Как известно, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот и для советской разведки детали предстоящей операции были окончательно известны ещё до её начала. Стратегические объекты взяли под охрану, но диверсанты в назначенное время даже на горизонте не появились…

Оказалось, что немецкие пилоты сбились с курса, не долетев до пункта назначения километров 300. Диверсанты оказались в глухой тайге и их ждала незавидная участь. Один из них пропорол себе суком бок при приземлении, другой сломал ногу, после чего, действуя по инструкции, застрелился. Командир группы Игорь Тарасов получил сильное обморожение и начал согреваться спиртом. Когда стало понятно, что таким образом побороть холод не получится, Тарасов решил отравиться. Но яд вместе с «градусами» подействовал не как отравляющее вещество, а как слабительное. В итоге обмороженный Тарасов, страдающий непрерывным поносом, наложил на себя руки. Кстати, от обморожения скончался и ещё один диверсант.

Борьбу за существование продолжили трое оставшихся в живых. Им посчастливилось найти заброшенную землянку, в которой и пришлось зимовать. Летом 1944 года диверсанты наконец-то захотели сдаться. Противостоять негостеприимному русскому лесу они больше не смогли. Так закончилась операция «Ульм», которую многие современники изначально считали провальной затеей. Рассчитывать на то, что горстка людей сможет заминировать советские промышленные гиганты, было глупо.