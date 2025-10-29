Зачем Хрущев лишил СССР стратегической военной базы Порккала

Хотя на Западе и было принято представлять СССР «Империей Зла», поступки советского руководства зачастую демонстрировали обратное. Союз далеко не всегда стремился к эскалации противостояния с США и Европой, делая последней настоящие подарки. Таким стал, например, добровольный отказ от стратегически важной военно-морской базы Порккала-Удд в Финляндии. Она была ликвидирована по инициативе Никиты Хрущева в 1955 году, хотя договор аренды был заключен на 50 лет.

База на Балтике

Полуостров Порккала-Удд перешел к СССР в аренду осенью 1944 года по итогам соглашения о перемирии с Финляндией. Эта территория имела колоссальное стратегическое значение. Батареи Порккала-Удд, вместе с береговой артиллерией на эстонском острове Нарген, создавали «противолодочный барьер», надежно запирающий вход в Финский залив для кораблей потенциального противника. Это была первая линия обороны с моря на подступах к Ленинграду.

До Хельсинки от базы было всего около 20 километров — расстояние, которое вполне могли преодолеть снаряды советских дальнобойных орудий, например, 210-мм пушек Бр-17. Да и совершить марш-бросок на столицу Финляндии не представляло особого труда.

СССР быстро организовал инфраструктуру базы. По данным историка Александра Широкорада, к 1955 году там размещался гарнизон численностью более 16 000 человек, 12 артиллерийских батарей, были построены военные городки и проложена железная дорога. Общие затраты на обустройство только за 1952-1955 годы составили около 135 миллионов рублей.

Неоднозначное решение

В 1955 году, всего через 10 лет после создания базы, Никита Хрущев принял решение досрочно вернуть ее Финляндии. Эвакуация была завершена уже к началу 1956 года. Чем был мотивирован этот шаг?

Формально база была обменена на 20-летний договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией. Этот шаг идеально вписывался в новую внешнеполитическую доктрину Хрущева, провозглашавшую «мирное сосуществование» с Западом. Уход из Порккалы стал показательным жестом доброй воли, направленным на нормализацию отношений с Хельсинки и создание позитивного образа СССР в мире.

Впрочем, многие военные специалисты и историки, как тогда, так и сейчас, называют это решение как волюнтаристским и ошибочным. Ведь в результате его СССР в одностороннем порядке лишился ключевого элемента системы обороны на Балтике и мощного военного рычага влияния в регионе. Впрочем, плохо даже не то, что Москва потеряла военную базу, еще хуже, что Хельсинки ее приобрели — ведь вся инфраструктура, о которой мы говорили выше, была оставлена финнам. Ну а договор о дружбе с Финляндией, которая и так проводила политику нейтралитета, можно было подписать и без такой масштабной уступки. Тем более, имея военную базу в 20 километрах от финской столицы. Тут как раз к месту вспомнить знаменитую фразу Аль Капоне о добром слове и пистолете.